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Лига чемпионов
22 февраля 2025, 23:27 |
558
2

Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф

Состоялась жеребьевка главного еврокубкового турнира

22 февраля 2025, 23:27 |
558
2
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
UEFA

В пятницу, 21 февраля 2025 года, состоялась жеребьевка сетки плей-офф Лиги чемпионов 2024/25.

Сразу после жеребьевки букмекеры обновили шансы команд на победу в турнире.

Фаворитом соревнования стал мадридский «Реал» (4.20), который в 1/8 финала встретится с «Атлетико». Вторым в списке идет «Барселона» – 5.00. Далее в списке идут лидеры АПЛ – «Арсенал» и «Ливерпуль», коэффициент на победу которых составляет 6.00.

Главным аутсайдером турнира является «Фейенорд», на победу которого дают безумный коэффициент – 200.00.

Котировки букмекеров на Лигу чемпионов 2024/25

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 2
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vitaha33
Можна всі бабки що є заряджати проти Арсенала, буки рехнулись, коли їх ставлять на 3 місце
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+1
Victor673256ua
Жереб Барсі шосе до півфінал проклав. Це буде просто ганьба, якщо вони туди не вийдуть
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0
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