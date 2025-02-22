Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф

В пятницу, 21 февраля 2025 года, состоялась жеребьевка сетки плей-офф Лиги чемпионов 2024/25.

Сразу после жеребьевки букмекеры обновили шансы команд на победу в турнире.

Фаворитом соревнования стал мадридский «Реал» (4.20), который в 1/8 финала встретится с «Атлетико». Вторым в списке идет «Барселона» – 5.00. Далее в списке идут лидеры АПЛ – «Арсенал» и «Ливерпуль», коэффициент на победу которых составляет 6.00.

Главным аутсайдером турнира является «Фейенорд», на победу которого дают безумный коэффициент – 200.00.

Котировки букмекеров на Лигу чемпионов 2024/25

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