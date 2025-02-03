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Кубок Дэвиса
03 февраля 2025, 05:15 |
147
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Известны пары решающего раунда Квалификации к финальному этапу Кубка Дэвиса

Поединки пройдут в сентябре 2025 года, 7 сборных присоединятся к Италии в Болонье

03 февраля 2025, 05:15 |
147
0
Известны пары решающего раунда Квалификации к финальному этапу Кубка Дэвиса
Getty Images/Global Images Ukraine

С 30 января по 2 февраля состоялись матчи 1-го раунда Квалификации к финальному этапу Кубка Дэвиса 2025.

По итогам 13 матчевых противостояний далее прошли 7 команд, которые присоединились к Нидерландам, и были определены пары решающего раунда отбора.

Нидерланды пропустили первый круг, поскольку в прошлом году сыграли в финале неофициального чемпионата мира по теннису.

К Нидерландам присоединились следующие сборные: Аргентина, Австралия, Бельгия, Венгрия, Австрия, Германия, Япония, США, Чехия, Дания, Испания, Хорватия и Франция.

Противостояния 2-го раунда Квалификации пройдут в сентябре. Семь сборных выйдут в финальный этап, который пройдет в Болонье с 18 по 23 ноября. Там их уже ждет прошлогодний чемпион – Италия.

Пары решающего раунда Квалификации Кубка Дэвиса 2025:

  • Нидерланды – Аргентина
  • Австралия – Бельгия
  • Венгрия – Австрия
  • Германия – Япония
  • США – Чехия
  • Дания – Испания
  • Хорватия – Франция

Результаты первого раунда Квалификации Кубка Дэвиса 2025:

Пары решающего раунда Квалификации

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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