Известны пары решающего раунда Квалификации к финальному этапу Кубка Дэвиса
Поединки пройдут в сентябре 2025 года, 7 сборных присоединятся к Италии в Болонье
С 30 января по 2 февраля состоялись матчи 1-го раунда Квалификации к финальному этапу Кубка Дэвиса 2025.
По итогам 13 матчевых противостояний далее прошли 7 команд, которые присоединились к Нидерландам, и были определены пары решающего раунда отбора.
Нидерланды пропустили первый круг, поскольку в прошлом году сыграли в финале неофициального чемпионата мира по теннису.
К Нидерландам присоединились следующие сборные: Аргентина, Австралия, Бельгия, Венгрия, Австрия, Германия, Япония, США, Чехия, Дания, Испания, Хорватия и Франция.
Противостояния 2-го раунда Квалификации пройдут в сентябре. Семь сборных выйдут в финальный этап, который пройдет в Болонье с 18 по 23 ноября. Там их уже ждет прошлогодний чемпион – Италия.
Пары решающего раунда Квалификации Кубка Дэвиса 2025:
- Нидерланды – Аргентина
- Австралия – Бельгия
- Венгрия – Австрия
- Германия – Япония
- США – Чехия
- Дания – Испания
- Хорватия – Франция
Результаты первого раунда Квалификации Кубка Дэвиса 2025:
Пары решающего раунда Квалификации
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