Состоялась жеребьевка матчевого противостояния Кубка Дэвиса Тунис – Украина
Матчи пройдут 31 января и 1 февраля, старт игрового дня в пятницу – в 12:00 по Киеву
30 января состоялась церемония жеребьевки матчевого противостояния плей-офф Кубка Дэвиса за место в Первой Мировой группе между сборными Туниса и Украины.
Поединки пройдут на кортах Courts de tennis de la cité nationale sportive el menzah в столице государства-соперницы Тунисе 31 января и 1 февраля. Старт игрового дня в пятницу запланирован на 12:00, а в субботу – на 11:00.
Кубок Дэвиса. Матч за место в Первой Мировой группе
Украина – Тунис
Пятница, 31 января (12:00)
- Виталий Сачко (АТР 392) – Азиз Дугаз (АТР 227)
- Александр Овчаренко (АТР 311) – Моз Эшарги (АТР 511)
Суббота, 1 февраля (11:00)
- Алексей Крутых / Владислав Орлов – Азиз Уакаа / Адем Нагуди
- Александр Овчаренко (АТР 311) – Азиз Дугаз (АТР 227)
- Виталий Сачко (АТР 392) – Моз Эшарги (АТР 511)
ФОТО. Состоялась жеребьевка матчевого противостояния Кубка Дэвиса Тунис – Украина
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