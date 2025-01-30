30 января состоялась церемония жеребьевки матчевого противостояния плей-офф Кубка Дэвиса за место в Первой Мировой группе между сборными Туниса и Украины.

Поединки пройдут на кортах Courts de tennis de la cité nationale sportive el menzah в столице государства-соперницы Тунисе 31 января и 1 февраля. Старт игрового дня в пятницу запланирован на 12:00, а в субботу – на 11:00.

Кубок Дэвиса. Матч за место в Первой Мировой группе

Украина – Тунис

Пятница, 31 января (12:00)

Виталий Сачко (АТР 392) – Азиз Дугаз (АТР 227)

Виталий Сачко (АТР 392) – Азиз Дугаз (АТР 227) Александр Овчаренко (АТР 311) – Моз Эшарги (АТР 511)

Суббота, 1 февраля (11:00)

Алексей Крутых / Владислав Орлов – Азиз Уакаа / Адем Нагуди

Алексей Крутых / Владислав Орлов – Азиз Уакаа / Адем Нагуди Александр Овчаренко (АТР 311) – Азиз Дугаз (АТР 227)

Александр Овчаренко (АТР 311) – Азиз Дугаз (АТР 227) Виталий Сачко (АТР 392) – Моз Эшарги (АТР 511)

ФОТО. Состоялась жеребьевка матчевого противостояния Кубка Дэвиса Тунис – Украина