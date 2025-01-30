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Кубок Дэвиса
30 января 2025, 15:35 |
241
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Состоялась жеребьевка матчевого противостояния Кубка Дэвиса Тунис – Украина

Матчи пройдут 31 января и 1 февраля, старт игрового дня в пятницу – в 12:00 по Киеву

30 января 2025, 15:35 |
241
0
Состоялась жеребьевка матчевого противостояния Кубка Дэвиса Тунис – Украина
ФТУ. Сборные Украины и Туниса по теннису

30 января состоялась церемония жеребьевки матчевого противостояния плей-офф Кубка Дэвиса за место в Первой Мировой группе между сборными Туниса и Украины.

Поединки пройдут на кортах Courts de tennis de la cité nationale sportive el menzah в столице государства-соперницы Тунисе 31 января и 1 февраля. Старт игрового дня в пятницу запланирован на 12:00, а в субботу – на 11:00.

Кубок Дэвиса. Матч за место в Первой Мировой группе

Украина – Тунис

Пятница, 31 января (12:00)

  • Виталий Сачко (АТР 392) – Азиз Дугаз (АТР 227)
  • Александр Овчаренко (АТР 311) – Моз Эшарги (АТР 511)

Суббота, 1 февраля (11:00)

  • Алексей Крутых / Владислав Орлов – Азиз Уакаа / Адем Нагуди
  • Александр Овчаренко (АТР 311) – Азиз Дугаз (АТР 227)
  • Виталий Сачко (АТР 392) – Моз Эшарги (АТР 511)

ФОТО. Состоялась жеребьевка матчевого противостояния Кубка Дэвиса Тунис – Украина

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жеребьевка Кубок Дэвиса сборная Украины по теннису Виталий Сачко Александр Овчаренко Владислав Орлов Алексей Крутых
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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