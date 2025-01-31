Динамо завершило победой, итоги Лиги Европы, трансфер Зубкова
Главные новости за 30 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 30 января.
1. На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
Киевляне одержали долгожданную победу в основном раунде Лиги Европы
2А. В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
Римский коллектив все же вышел в плей-офф Лиги Европы
2В. Ассист Яремчука. Олимпиакос разгромил Карабах с Кащуком в Лиге Европы
Матч закончился со счетом 3:0 в пользу греческого коллектива
3. Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Киевская команда в Гамбурге выиграла матч последнего тура у латвийского РФШ
4А. Шахтер согласился продать Зубкова в Трабзонспор за 6,5 миллионов евро
Ожидается, что вскоре украинец переберется в Турцию
4В. ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо, легенда». Шахтер объявил об уходе Степаненко
Тарас Степаненко покинул донецкий клуб
5. Трансфер Бражка в Англию. Известны детали переговоров Динамо с клубом АПЛ
Хавбека сборной Украины хочет подписать Вулверхэмптон
6А. Свитолина не сумела обыграть нейтралку и покинула турнир WTA 500 в Линце
Элина уступила Анне Блинковой во 2-м раунде пятисотника в Австрии
6В. Вовремя проснулась. Ястремская вышла в 1/4 финала турнира WTA 500 в Линце
Даяна в двух сетах переиграла Антонию Ружич во 2-м раунде пятисотника в Австрии
6С. Завацкая разгромно проиграла во 2-м раунде турнира ITF W75 в Брисбене
Катарина в двух сетах уступила Карине Миллер и завершила выступления в Австралии
7А. «Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
Джордж Глински рассказал о любительском опыте чемпиона
7В. Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Лидером рейтинга является американец Джервонта Дэвис
8. Уже на лыжах. Лидер сборной Украины по биатлону вернулся к тренировкам
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9. Шахтер в Лиге чемпионов дверью не хлопнул, но хотя бы пытался
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