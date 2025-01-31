Динамо завершило победой, итоги Лиги Европы, трансфер Зубкова

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 30 января.

1. На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ

Киевляне одержали долгожданную победу в основном раунде Лиги Европы

2А. В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт

Римский коллектив все же вышел в плей-офф Лиги Европы

2В. Ассист Яремчука. Олимпиакос разгромил Карабах с Кащуком в Лиге Европы

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу греческого коллектива

3. Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф

Киевская команда в Гамбурге выиграла матч последнего тура у латвийского РФШ

4А. Шахтер согласился продать Зубкова в Трабзонспор за 6,5 миллионов евро

Ожидается, что вскоре украинец переберется в Турцию

4В. ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо, легенда». Шахтер объявил об уходе Степаненко

Тарас Степаненко покинул донецкий клуб

5. Трансфер Бражка в Англию. Известны детали переговоров Динамо с клубом АПЛ

Хавбека сборной Украины хочет подписать Вулверхэмптон

6А. Свитолина не сумела обыграть нейтралку и покинула турнир WTA 500 в Линце

Элина уступила Анне Блинковой во 2-м раунде пятисотника в Австрии

6В. Вовремя проснулась. Ястремская вышла в 1/4 финала турнира WTA 500 в Линце

Даяна в двух сетах переиграла Антонию Ружич во 2-м раунде пятисотника в Австрии

6С. Завацкая разгромно проиграла во 2-м раунде турнира ITF W75 в Брисбене

Катарина в двух сетах уступила Карине Миллер и завершила выступления в Австралии

7А. «Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера

Джордж Глински рассказал о любительском опыте чемпиона

7В. Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?

Лидером рейтинга является американец Джервонта Дэвис

8. Уже на лыжах. Лидер сборной Украины по биатлону вернулся к тренировкам

Пидручный начал подготовку к чемпионату мира

9. Шахтер в Лиге чемпионов дверью не хлопнул, но хотя бы пытался

Валерий Василенко подводит черту под завершившейся еврокампанией «горняков»

10. Степаненко справился со всеми вызовами в Шахтере, кроме одного

35-летний опорник оставался «последним из могикан» для донецкого клуба, но теперь уходит и он…