Трансфер Бражка в Англию. Известны детали переговоров Динамо с клубом АПЛ

Журналист L'Equipe Лоик Танзи поделился информацией относительно возможного трансфера полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон».

«Вулверхэмптон» хотел бы подписать полузащитника до закрытия зимнего трансферного окна. Британцы уже начали переговоры о подписании Владимира Бражко из киевского «Динамо». Сейчас прогресса в переговорах нет», - написал Танзи в Twitter.

«Вулверхэмптон» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 баллов. Команда имеет неплохие шансы покинуть зону вылета, поскольку до «Лестера» (17-я позиция) всего одно очко.

Контракт Бражко с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2028 года. Рыночная трансферная стоимость 23-летнего хавбека составляет 9 млн евро.

Ранее стало известно, почему «Вулверхэмптон» хочет подписать игрока «Динамо».