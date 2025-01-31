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Англия
31 января 2025, 01:01 | Обновлено 31 января 2025, 01:14
300
2

Трансфер Бражка в Англию. Известны детали переговоров Динамо с клубом АПЛ

Хавбека сборной Украины хочет подписать Вулверхэмптон

31 января 2025, 01:01 | Обновлено 31 января 2025, 01:14
300
2
Трансфер Бражка в Англию. Известны детали переговоров Динамо с клубом АПЛ
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Журналист L'Equipe Лоик Танзи поделился информацией относительно возможного трансфера полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон».

«Вулверхэмптон» хотел бы подписать полузащитника до закрытия зимнего трансферного окна. Британцы уже начали переговоры о подписании Владимира Бражко из киевского «Динамо». Сейчас прогресса в переговорах нет», - написал Танзи в Twitter.

«Вулверхэмптон» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 баллов. Команда имеет неплохие шансы покинуть зону вылета, поскольку до «Лестера» (17-я позиция) всего одно очко.

Контракт Бражко с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2028 года. Рыночная трансферная стоимость 23-летнего хавбека составляет 9 млн евро.

Ранее стало известно, почему «Вулверхэмптон» хочет подписать игрока «Динамо».

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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Iigor6583
Експерти зробили з нього "звізду" і він зазвіздився, став ледарювити, бігати трусцой по полю,і спостерігати як суперники забивають голи. Та де йому в АПЛ. Ледащо там не приживеться.
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Gargantua81
мельчайшие подробности
теперь все прояснилось
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