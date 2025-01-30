ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо, легенда». Шахтер объявил об уходе Степаненко

Украинский полузащитник Тарас Степаненко официально ушел из донецкого «Шахтера». Об этом пишет клубная пресс-служба «горняков».

«Полузащитник и капитан «Шахтера» Тарас Степаненко завершает свои выступления за донецкую команду. Желаем новых интересных вызовов, больших успехов и достижений в дальнейшей спортивной карьере и в жизни», – говорится в сообщении.

Степаненко выступал за «Шахтер» с июля 2010 после перехода из запорожского «Металлурга». Его контракт с горняками действовал до 30 июня 2025-го. В этом сезоне Тарас сыграл за клуб 400 минут в 15 матчах и отличился 1 голом.

Ранее стало известно о том, что Степаненко готовится к трансферу в турецкий клуб Эюпспор.