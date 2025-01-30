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Украина. Премьер лига
30 января 2025, 12:21 | Обновлено 30 января 2025, 12:23
957
4

ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо, легенда». Шахтер объявил об уходе Степаненко

Тарас Степаненко покинул донецкий клуб

30 января 2025, 12:21 | Обновлено 30 января 2025, 12:23
957
4
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо, легенда». Шахтер объявил об уходе Степаненко
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Украинский полузащитник Тарас Степаненко официально ушел из донецкого «Шахтера». Об этом пишет клубная пресс-служба «горняков».

«Полузащитник и капитан «Шахтера» Тарас Степаненко завершает свои выступления за донецкую команду. Желаем новых интересных вызовов, больших успехов и достижений в дальнейшей спортивной карьере и в жизни», – говорится в сообщении.

Степаненко выступал за «Шахтер» с июля 2010 после перехода из запорожского «Металлурга». Его контракт с горняками действовал до 30 июня 2025-го. В этом сезоне Тарас сыграл за клуб 400 минут в 15 матчах и отличился 1 голом.

Ранее стало известно о том, что Степаненко готовится к трансферу в турецкий клуб Эюпспор.

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Тарас Степаненко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу расторжение контракта
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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Олександр
Підор.Вата донецька завжди проти Україна.гандон
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-1
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Alexander Киев
Легендарний гравець, найкращого клубу країни!
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-3
AK.228
Спасибо , Тарас Николаевич))
Уважение 👏
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-3
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