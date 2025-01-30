Степаненко покидает Шахтер. 15 лет позади: главные цифры карьеры

Опорный хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб после 15 лет в составе донецкой команды.

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов между командами «Боруссия» Дортмунд и «Шахтер». Встреча завершилась победой хозяев поля (3:1). Забитыми мячами отметились Гирасси (дубль), Бенсебаини у хозяев поля и Марлон Гомес у гостей.

Матч против немецкого клуба стал для Тараса последним в составе «Шахтера». Дебютировал за команду в июле 2010 года в победном поединке Суперкубка Украины с «Таврией» (7:1). Всего за донецкую команду он провел 439 матчей (288 в УПЛ, 76 в Лиге чемпионов, 29 в Лиге Европы, 35 в Кубке Украины, 11 в Суперкубке Украины), забил 29 голов и отдал 25 ассистов. Почти все поединки Степаненко сыграл на позиции опорного полузащитника.

В более чем 100 матчах Степаненко выходил на поле в роли капитана «Шахтера». Вместе с донецким клубом завоевал 25 трофеев: 10 раз выигрывал чемпионат Украины, 7 раз стал обладателем Кубка Украины и 8 раз выигрывал Суперкубок Украины.

В нынешнем сезоне украинский хавбек принял участие в 15 матчах, но результативными действиями игрок не отметился. «Шахтер» занял 27-е место в турнирной таблице ЛЧ (2 победы, 1 ничья, 5 поражений) и не вышел в плей-офф соревнования.