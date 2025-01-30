Степаненко справился со всеми вызовами в Шахтере, кроме одного

29 января в турецкой прессе неожиданно для многих появилось сообщение о том, что четвертая на текущий момент команда тамошней Суперлиги «Эюпспор» достигла существенного прогресса в переговорах о подписании 35-летнего опорного полузащитника Тараса Степаненко. Очень быстро эта новость начала обрастать дополнительными фактами, и к вечеру, когда «горняки» играли финальный для себя в текущем сезоне матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», уже ни для кого не являлось секретом, что эта игра станет последней для Тараса в оранжево-черной футболке.

Степаненко провел в «Шахтере» 14,5 лет. Он перебрался в стан «горняков» из запорожского «Металлурга» еще летом 2010-го, пережил многократную смену тренеров в команде, выиграл десять чемпионских титулов в УПЛ, а также являлся «последним из могикан» в «Шахтере» среди действующих футболистов, имевших опыт выступлений на «Донбасс Арене» как домашнем стадионе донецкой команды. Еще летом 2022-го по этому поводу мы выпускали отдельный материал о четырех игроках с таким опытом, сейчас же в «Шахтере», после ухода Степаненко, не осталось никого, кто связывал бы команду с родной ареной, оставшейся на оккупированной территории. Формально, что правда, на контракте в донецком клубе все еще остается Андрей Тотовицкий, но все прекрасно понимают, что никаких перспектив в современном «Шахтере» у этого игрока нет и дело просто в соблюдении юридических моментов…

В «Шахтере» Тарас Степаненко пережил множество профессиональных вызовов. Все начиналось с того, что он приходил в команду, которая еще не забыла свой триумфальный опыт в Кубке УЕФА-2009, да и формально молодого хавбека брали из запорожского «Металлурга» не просто так, а с задачей стать заменой для заслуженных и полюбившихся фанатам донецкой команды легионеров Игора Дуляя и Мариуша Левандовски. Серб и поляк летом 2010-го как раз покинули стан «горняков», отправившись доигрывать в «Севастополь»…

Однако даже на фоне ухода Дуляя и Левандовски приходил Степаненко в команду, где конкуренция на позиции в центре поля была очень значительной. Главными соперниками для молодого украинца сразу же стали Фернандиньо и Томаш Хюбшман, кроме которых на подхвате у тогдашнего наставника «горняков» Мирчи Луческу были Алексей Гай и Виталий Виценец, а в конце лета 2010-го в команду перебрался еще и армянин Генрих Мхитарян, чаще всего действовавший ближе к атаке, но умевший при необходимости сыграть в центре поля и поглубже.

Степаненко прекрасно осознавал, что выиграть конкуренцию в «Шахтере» ему будет крайне непросто. И об этом хавбек не стеснялся говорить публично: «Как любой футболист, скажу, что играть хотелось бы как можно больше. Однако, конечно, не все так просто как кажется. Все-таки в «Шахтере» серьезная конкуренция – это ведь команда европейского уровня. К тому же, как и многие тренеры, Мирча Луческу не спешит ставить в основу нового игрока, тем более если он молодой. К футболисту надо присмотреться, подстроить его под общий командный рисунок».

Кто знает, сколько бы матчей провел Степаненко в своем дебютном сезоне за «Шахтер», если бы не одно резонансное для команды событие – в начале сентября тяжелейшую травму получил Фернандиньо. В матче чемпионата против «Оболони» бразильцу сломали ногу, из-за чего тот до весны оказался на больничной койке. Многие врачи и эксперты уже тогда заверяли, что футбол серьезного уровня для Фернандиньо на этом закончен, однако история показала, насколько эти люди ошибались, прежде всего, в ментальных качествах бразильца…

Как бы там ни было, а травма Фернандиньо повлияла на планы Луческу, и Степаненко получил возможность сыграть аж 15 матчей (1247 минут) в УПЛ в первом же своем сезоне за «Шахтер». Очевидно, Мирча вряд ли собирался так часто использовать молодого опорника в его премьерном сезоне в команде, но со своим первым вызовом в стане «горняков» Тарас справился достойно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко (слева) и Мирча Луческу

Во втором сезоне в «Шахтере» Степаненко сыграл только 9 матчей в чемпионате, что было связано некоторыми проблемами со здоровьем, но в дальнейшем Тарас на долгие-долгие годы закрепился в статусе безоговорочного футболиста стартового состава, а его место там после ухода Фернандиньо и вовсе больше никогда не подвергалось сомнениям. Что правда, последний тезис, как это принято говорить в подобных случаях, больше справедлив исключительно «на бумаге», да глядя на статистику выступлений Степаненко за «Шахтер». На самом же деле, ситуация была отнюдь не такой простой для хавбека…

Еще у Мирчи Луческу к Степаненко были определенные претензии в игровом плане. Румынский наставник несколько сезонов пытался сделать так, чтобы Тарас освоил те элементы, которые хотел видеть в его игре тренерский штаб. Сам хавбек в одном из давнишних интервью рассказывал, что Луческу требовал от него буквально брать пример с Томаша Хюбшмана, который передвигался по полю с куда большим уровнем эффективности, нежели украинец.

«На данный момент, может быть, не совсем понимаю то, что от меня требует Луческу. Наставник заменил меня не по причине усталости, а, возможно, увидел, что я не выполняю то, чего он хочет. После самой замены Луческу подошел ко мне, советуя обратить внимание на передвижения по полю Хюбшмана. Со своей стороны хочу сказать, что буду стараться. Думаю, шанс показать себя у меня еще будет. Конечно, хотелось воспользоваться первым же шансом. К сожалению, не вышло. Ничего, будем работать дальше», – говорил Степаненко на заре своей «горняцкой» карьеры.

Когда Луческу ушел, место Степаненко в стартовом составе «Шахтера», казалось бы, не подвергалось сомнениям, но у нового наставника «горняков» Паулу Фонсеки на этот счет было свое мнение. Португалец вообще заходил на пост коуча «оранжево-черных» с новым видением и очень амбициозными идеями, многие из которых в скором времени (после провала в квалификации Лиги чемпионов от «Янг Бойз») пришлось банально забыть как страшный сон.

Но в чем Фонсека был тверд как скала, так это в желании видеть совсем другую игру со стороны своего ключевого опорника. Если у Луческу Степаненко в большей степени отводилась функция типичного игрока-разрушителя, задачей которого было отобрать мяч в первой фазе прессинга, после чего отдать его на ближнего для дальнейшего построения и развития атаки, то Фонсека начал требовать от Тараса непосредственного и ответственного участия в билд-апе.

Отношения с Фонсекой у Степаненко поначалу складывались очень непросто. Например, в конце августа 2016-го после ответного матча квалификационного раунда Лиги Европы против турецкого «Истанбул Башакшехира», который завершился в целом уверенной и беспроблемной победой «горняков» со счетом 2:0, между футболистом и наставником прямо на поле возникла эмоциональная перепалка. После финального свистка в объектив камер попал эпизод, когда Фонсека и Степаненко кричат друг на друга и активно жестикулируют, а затем португальский тренер разворачивается и уходит, а в разборки с Тарасом вмешивается Дарио Срна, который едва-едва не вступает с украинцем в драку.

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Тогда Фонсека не стал распространятся о том, что произошло между ним и Степаненко, лишь коротко подметив: «Ничего серьезного. Это были указания, которые я ему дал».

В 2021 году, когда Фонсеки уже два года как не было в «Шахтере», Степаненко признался, что работа с Паулу дала ему очень многое. Игра украинского хавбека действительно преобразилась и он стал для команды практически такой же незаменимой фигурой в центре поля, как когда-то у Мирчи Луческу был Фернандиньо. Но на пути к этому статусу Тарасу пришлось серьезно самосовершенствоваться, сталкиваясь с очередной порцией вызовов в профессиональной карьере.

«Фонсека оставил кучу мелочей. Например, меня он научил позе ожидания мяча или соперника. Он также убедил меня, что я могу усилить наступательную фазу, не только защищаться. В Украине он начал с 4-4-2, но решил изменить схему, после того как вылетел из Лиги чемпионов от «Янг Бойз». И это изменение было хорошим для «Шахтера», – рассказывал Степаненко.

После ухода Фонсеки и двухлетнего периода пребывания в роли главного тренера «Шахтера» Луиша Каштру у Тараса Степаненко также возникали определенные моменты в плане приспособления к требованиям нового наставника. Поговаривали, что изначально Каштру даже рассматривал возможность отказаться от услуг уже опытного украинца, но впоследствии передумал, и Степаненко продолжал являться ключевой фигурой для «оранжево-черных».

Но наиболее существенный профессиональный вызов в «Шахтере» у Степаненко случился, когда летом 2021-го на пост главного тренера «горняков» пришел Роберто Де Дзерби. Итальянец с ходу дал понять руководству клуба, что эра Степаненко в «Шахтере» подошла к концу, и что ему на этой позиции нужна «свежая кровь». Твердость своей точки зрения Де Дзерби показал тем, что на четыре матча квалификации Лиги чемпионов (два против «Генка» и два против «Монако») оставлял Степаненко вне стартового состава, выпуская опытного хавбека исключительно на замены. Когда не выдержали уже даже журналисты, спросив у итальянца о причинах отсутствия некогда системообразующего игрока «горняков», то Де Дзерби объяснил, что требует от игроков на этой позиции более скоростной работы, и что он не способен поставить в стартовый состав всех имеющихся у него исполнителей.

«Что касается отсутствия Степаненко в старте, то мне нужно было больше скорости, но я доволен тем, как Тарас вышел на замену. Как и Аланом Патриком. У нас есть Тете, Маркос Антонио и другие. Все они одновременно играть не могут», – заявил тогда Де Дзерби.

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Сам Степаненко также признавался, что с приходом Де Дзерби ему пришлось в очередной раз перестраиваться, а ряд игровых аспектов хавбек, по сути, учил заново: «Сразу все новое. Много очень комбинаций, разные игровые ситуации отрабатываются, все доводится до автоматизма. Каждый должен знать, что делать на поле. Это не так просто. Отрабатываются все фазы атаки – от вратаря и выше к центру поля. Много упражнений на прессинг. Прессингу меня никто так не учил, приходится в 32 года учиться заново, как правильно прессинговать».

В итоге Степаненко в очередной раз доказал новому тренеру свою состоятельность и вернулся в стартовый состав, а дальше… Дальше началась полномасштабная фаза войны. «Шахтер» начал перестраиваться, взяв курс на украинизацию состава. Степаненко в этой ситуации стал еще более важной фигурой и пользовался тотальным доверием у Игора Йовичевича, сыграв 26 матчей в УПЛ-2022/23, причем все – в стартовом составе.

У Патрика ван Леувена, который сменил Йовичевича во главе первой команды «Шахтера», Степаненко также оставался ключевой кадровой опцией, а вот Марино Пушич постепенно «задвинул» ветерана, по причине чего в текущем сезоне Тарас сыграл лишь 303 минуты в рамках 9 поединков УПЛ, причем только однажды объявлялся в стартовом составе.

Было очевидно, что на этот раз для 35-летнего Степаненко это уже действительно конец «шахтерской эпохи». Вариант с «Эюпспором» показался хавбеку интересным по многим причинам: прежде всего, это возможность снова пожить вместе с семьей, а также поиграть перед большим количеством болельщиков. Также Степаненко наконец-то попробует пресловутых «легионерских хлебов», ведь этот гештальт до сих пор оставался для Тараса не закрытым, хотя ранее он явно пробовал изменить ситуацию.

Собственно говоря, своевременный уход из «Шахтера» оказался единственным вызовом, который так и не покорился Степаненко. В начале 2019-го Тарас был близок к тому, чтобы не просто покинуть стан «горняков», но и уехать играть в английскую Премьер-лигу. Тогда 28-летнего хавбека активно торговал «Кристал Пэлас», с которым сам Степаненко быстро обо всем договорился, но вот «Шахтере» пойти навстречу пожеланиям своего лидера отказались.

«Это был последний день трансферного окна. Там чуть ли не несколько часов до дедлайна было. Я потом ребятам сообщение отправил, мол, так дела не делаются, вы что, шутите? Если бы были переговоры, месяц, два, а закрывали сделку в последний день, то это один вопрос. А когда вы пришли и говорите – давайте срочно, то это несерьезно и непрофессионально. Тарас, думаю, понял эту ситуацию. Я с ним беседовал, объяснил. Я понимаю, что Англия и сильный чемпионат, но ты же тоже должен понимать клуб. Он, кстати, нормально отнесся к этому», – объяснял впоследствии ситуацию генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

Степаненко после также говорил, что не видит проблемы в том, что в итоге остался в «Шахтере». Он сыграл за «горняков» 439 официальных матчей и это четвертый показатель в истории «Шахтера» среди футболистов за все время. Чтобы оказаться третьим и обойти Сергея Ященко, Тарасу не хватило каких-то пяти поединков, но вряд ли именно этот вызов в будущем будет вспоминать Степаненко, как единственный, который ему так и не покорился в «Шахтере». А вот упущенный шанс поиграть в АПЛ, как не крути, навсегда останется в памяти как самого Тараса, так и многочисленных поклонников его таланта. Что правда, прямо сейчас в этом аспекте буквально по стопам Степаненко идет Николай Матвиенко – быть может, через 5-7 лет нечто подобное нам придется говорить уже и в его адрес…