Шлагбаум для Фонсеки. Как Янг Бойз не дал Шахтеру уйти от наследия Луческу

Сезон-2015/16 в украинской Премьер-лиге «Шахтер» завершил на втором месте, отстав на семь очков от «Динамо». Никакой трагедии в прежние времена из подобного никто бы в донецком клубе не делал, но на этот раз контекст побуждал к решительным действиям. Дело в том, что после начала российско-украинской войны в 2014 году и отъезда «горняков» из родного Донецка, их главный тренер Мирча Луческу, отличавшийся ранее выдающейся по украинским меркам способностью давать результат, как принято говорить в подобных случаях, «поплыл».

Под руководством Луческу «Шахтер» два сезона кряду (помимо упомянутого розыгрыша УПЛ-2015/16, речь еще и о чемпионате сезона-2014/15) не оказывался способным составлять реальную конкуренцию «Динамо». Существенный отрыв «бело-синих» в турнирной таблице не мог не угнетать боссов «горняков», и поздней весной 2016-го стало ясно: Ринат Ахметов готов пойти на решительные перемены. Все это обернулось уходом Мирчи Луческу и назначением на пост главного тренера «Шахтера» молодого португальца Паулу Фонсеки, который до этого продемонстрировал неплохие результаты на родине с «Брагой».

Приход Фонсеки в «Шахтер» априори не мог быть простым заданием для португальца. Когда из команды уходит ее творец и многолетний наставник, оставляющий после себя колоссальное наследие, преемнику всегда приходится нелегко. Достаточно вспомнить кейс Дэвида Мойеса в «Манчестер Юнайтед», который так и не сумел стать достойной заменой легендарному шотландцу сэру Алексу Фергюсону.

Но Фонсека с ходу показал, что не боится никаких сравнений с Луческу, а также дал понять, что не собирается благодарить румына за все то, с чем ему приходится стартовать в «Шахтере». В какой-то степени португалец был прав, потому как его приглашение – это аж никак не милость от Мирчи, равно как и многое, что досталось «в наследство» Паулу в донецком клубе являлось результатом работы целой команды менеджеров, а не исключительно румына. Однако некоторые поклонники «Шахтера», считавшие Луческу краеугольной фигурой для современной истории «горняков», с ходу ополчились на Фонсеку за его, как они считали, излишнюю напыщенность и неблагодарность.

Еще больше недругов Фонсека нажил себе благодаря кадровым и тактическим решениям. Прежде всего, Паулу дал понять, что не собирается использовать многолетнюю схему Мирчи Луческу – 4-2-3-1. Португальский тренер начал наигрывать совершенно другую расстановку, которую фигурально можно описать как 4-4-2, предусматривающую агрессивную и активную игру в атаке, а также существенные перемены в центре поля, где роль классического разрушителя сводилась к минимуму.

Буквально сразу же последовали и кадровые решения Фонсеки в «Шахтере», вызвавшие существенный резонанс в отечественной экспертной, журналистской и болельщицкой среде. Прежде всего, из основы «горняков» неожиданно вылетел многолетний лидер обороны команды Ярослав Ракицкий. Кто-то связал это с тем, что защитник прибыл на летние сборы, как и еще несколько игроков, чуть позже из-за занятости в сборной Украины на Евро-2016, но другие заподозрили, что между тренером и футболистом наметился конфликт.

Масла в огонь подлила сестра Ракицкого Дарья, которая в социальных сетях оставила более чем провокационный пост в адрес Фонсеки, потенциальные последствия которого для своего брата не могла не осознавать.

«Сегодня официальное начало, когда португалец будет убивать донбасский клуб», – написала девушка 17 июля 2016 года – в день, когда Ракицкий не попал в заявку «Шахтера» на матч Суперкубка Украины против «Динамо», а «оранжево-черные» проиграли трофей в серии пенальти (1:1, 3:4).

Под «убийством» Ракицкая, очевидно, имела в виду отсутствие в составе «Шахтера» своего брата, хотя подобного рода заявление в любом случае не красило девушку, так как выносить в публичную плоскость несложившиеся с самого начала отношения Ракицкого с Фонсекой вряд ли стоило, и уж тем более делать на этом фоне из своего брата жертву, а «горнякам» предрекать полный крах.

Фонсека ответил на это и другие подобного рода претензии в свой адрес достаточно корректно и профессионально, дав понять, что это исключительно его право – выбирать на свой вкус и предпочтение футболистов в стартовый состав и заявку на каждый из матчей.

«На самом деле, нет совершенно никакого конфликта с Ракицким. Это просто мой выбор. В нашем стиле игры есть изменения. Я ни капли не сомневаюсь, что как Ракицкий, так и другие ребята, которые сейчас не выходят на поле, со временем поймут все, что мы от них хотим, и у них также появится возможность играть. Вы должны понимать: ни с Ракицким, ни с каким-либо другим футболистом проблем у меня лично нет. Правила футбола еще никто не менял: на поле могут быть только 11 игроков, поэтому пока мы действуем так», – заявил Фонсека.

Но в целом те слова португальца никто не принял всерьез. Для болельщиков становилось очевидным: в их любимой команде начинают происходить тектонические перемены, и тогда было еще абсолютно неясно, к чему подобное приведет. Ключевым тестом для тактики и методики работы Фонсеки на новом месте должна была стать Лига чемпионов.

Сезон-2016/17 в Лиге чемпионов «Шахтер», как вице-чемпион Украины, был вынужден начинать с третьего квалификационного раунда, где «горнякам» на пути представителей лиг жребий определил в соперники швейцарский «Янг Бойз». «Желто-черных», которые на тот момент, как и «Шахтер», также являлись вице-чемпионами своей страны, в Украине восприняли как весьма проходимого и удобного соперника, а потому неудивительно, что и тренерский штаб Паулу Фонсеки не увидел в этом никакого подвоха, и продолжил внедрять и закреплять все свои тактические и кадровые нововведения.

Первый матч «Шахтера» и «Янг Бойз», который 26 июля 2016 года состоялся во Львове, укрепил фанатов «горняков» во мнении, что этот соперник для их любимцев более чем проходимый. Победа 2:0, которую принесли точные удары Бернарда и Селезнева, не отражала всего того преимущества, которым «горняки» владели в той игре. В ряде эпизодов казалось, что футболисты «Шахтера» чересчур переигрывают, стараясь своими чрезмерно элегантными и в какой-то степени даже «показушными» действиями понравиться болельщикам и заполучить несколько вистов в глазах нового главного тренера. Увы, толку от многочисленных «стеночек» и «парашютиков» было совсем чуть…

Показательно, что после первой игры против «Янг Бойз» никто из журналистов более не спрашивал у Фонсеки про отсутствие в составе Ракицкого. Вместо этого были вопросы о «семейной атмосфере в коллективе», о наличии или отсутствии языкового барьера в общении с подопечными, в частности, автором второго гола Евгением Селезневым и т.п. Иными словами, победный результат заставил всех, что логично, забыть о прежних претензиях и «зародышах» скандалов.

От ответного матча против «Янг Бойз» украинские болельщики не ждали ничего, кроме как убедительного прохода «Шахтера» в раунд плей-офф квалификации. Что правда, перед игрой «горняки» лишились Бернарда, который повредил руку в поединке национального чемпионата против «Черноморца». Стоит отмечать, что самый дорогостоящий футболист в истории «Шахтера» именно при Фонсеке начал демонстрировать те свои качества, за которые он и был приобретен из «Атлетико Минейро» в обмен на 25 миллионов евро.

Но против «Янг Бойз» в Швейцарии Бернард не сыграл. Его место на левом фланге атаки занял Тайсон, которого Фонсека изначально пытался наигрывать как оттянутого форварда в паре с Эдуардо, а вот тандем с натурализованным хорватом на искусственном газоне «Стад де Сюис» составил Дентиньо – футболист, который много лет пребывал на контракте в «Шахтере», но оставил о себе крайне противоречивые впечатления, особенно учитывая выданные ему на старте карьеры авансы, в том числе и легендарным Пеле…

Накануне матча против «Янг Бойз» в Швейцарии у Фонсеки снова спросили о Ракицком. Дело в том, что игра с «желто-черными» состоялась аккурат в день рождения Ярослава – 3 августа, поэтому у португальского специалиста журналисты и хотели разузнать, не собирается ли Паулу предоставить Ракицкому подарок в виде места в стартовом составе. На что Фонсека снова попытался ответить максимально дипломатично и обтекаемо…

«Я ожидал, что обязательно будет хоть какой-то вопрос о Ракицком. Посмотрим. До дня рождения подарки не дарятся, а все решается уже сегодня. На самом деле, мое решение по поводу стартового состава принимается исходя из того, что будет лучше для команды. Здесь не имеют никакого смысла ни дни рождения, ни свадьбы, ни разводы», – обозначил свою позицию главный тренер «горняков».

А еще Фонсека четко заявил, что его команда уже отличается от той, которая была в «Шахтере» раньше.

«Думаю, по команде уже видно многое, чего хочу именно я. Сегодня «Шахтер» уже отличается от того, который был раньше. Я не говорю, лучше он или хуже. Но на самом деле прошло всего лишь два месяца. Считаю, еще есть в чем прибавлять и над чем работать. И тогда в будущем уже можно будет говорить, что это «Шахтер» Паулу Фонсеки. Я на сто процентов доволен тем, как команда себя показывает, как футболисты отдаются игре, – это очень важно», – подчеркнул Паулу.

В центре обороны «Шахтера» на ответный матч против «Янг Бойз», впрочем, как и на первый, вышли Сергей Кривцов и Иван Ордец. Доверие Фонсеки к последнему выглядело крайне удивительным, особенно на фоне того, что у Ордеца было минимум опыта в еврокубковых матчах, а у Мирчи Луческу этот центрбек являлся не более чем игроком основы или ротации под поединки УПЛ.

Матч в Швейцарии шокировал всех почитателей «Шахтера». Несмотря на значительное преимущество «горняков» во владении мячом и количестве выполненных передач (769 против 448), именно хозяева создавали острые моменты и забивали мячи. Пара Кривцов – Ордец в центре обороны смотрелась откровенно беспомощной, а второй мяч японца Юя Кубо, казалось бы, стал для нее приговором, когда фактурный центрфорвард «Янг Бойз» Гийом Оаро позиционно просто уничтожил своего оппонента, который через несколько лет отличился откровенно позорным и недостойным поведением на россии, веселясь на корпоративе московского «Динамо» в тот момент, когда оккупанты ровняли с землей его родную Волноваху и убивали мирное население массированными ракетными ударами по всей Украине…

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Основное время матча «Янг Бойз» – «Шахтер» завершилось со счетом 2:0, из-за чего потребовалось играть дополнительное время, а затем для выявления победителя задействовать и серию пенальти.

И вот здесь Фонсека то ли дрогнул, то ли растерялся, то ли его ассистенты убедили босса в том, что Ракицкий будет полезен именно к 11-метровым. На 120-й минуте главный тренер «Шахтера» снял с игры Кривцова и выпустил вместо него Ярослава. Спустя несколько минут Ракицкий не реализовал свой удар с «точки» (мяч угодил в перекладину, затем – в «пятую точку» голкипера «Янг Бойз», а после – вылетел за пределы поля), а «Шахтер» сенсационно проиграл, вылетев в Лигу Европы…

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На Фонсеку после матча было больно смотреть. В его выражении лица читалась и злость, и отчаяние, и понимание того, что все может закончиться, так и не успев начавшись…

Как бы там ни было, а эксперименты Фонсеки закончились очень быстро. Тот вылет от «Янг Бойз» привел к возвращению «горняков» к прежней стилистической модели игры и схеме 4-2-3-1, которую команда воспринимала фактически, как единственно родную и понятную. Уже на матчи против турецкого «Истанбул Башакшехир» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы «горняки» вышли не только с привычной формацией, но и с Ярославом Ракицким в центре обороны. Также свое место в основе обрели Александр Кучер и Факундо Феррейра, а вот Ордец с Дентиньо, по сути, отправились туда, где и должны были быть – «на подтанцовку», то есть в запас.

Что правда, в играх с «Истанбул Башакшехир», которые «Шахтер» провел уверенно, как с точки зрения демонстрируемого футбола, так и по результату (2:1, 2:0), для Фонсеки также не обошлось без скандалов. В частности, в ответном матче португалец публично повздорил с Тарасом Степаненко, когда начал высказывать футболисту свои претензии прямо на поле, а украинец, не став терпеть подобное, полез выяснять отношения, из-за чего его пришлось успокаивать сперва Андрею Пятову, а затем и Дарио Срне.

Впоследствии Фонсека добился больших успехов в «Шахтере». Португалец выиграл семь трофеев за три года работы (три чемпионства, три Кубка и один Суперкубок) в Украине, что помогло ему заслужить приглашение от «Ромы», затем поработать с французским «Лиллем», а ныне Паулу возглавляет «Милан».

Добился своего Фонсека и в кадровых вопросах. Если со Степаненко португалец нашел общий язык, продолжив делать ставку на Тараса как на ключевого футболиста первой команды, то вот от Ракицкого Паулу все-таки нашел возможность «избавиться» – в начале 2019 года «Шахтер» продал центрбека за 10 миллионов евро в «Зенит», где, очевидно, на украинца делали ставку не только из-за его профессиональных способностей, но и исходя из политических амбиций тамошней власти, стремившейся показать «братскость» народов. Что правда, позиция Ракицкого после 24 февраля 2022 года продемонстрировала, что с Ярославом, в отличие от Анатолия Тимощука, у питерцев в общем-то вышел прокол…

Но это мы уже затронули другую тему и забежали вперед, а тогда, летом 2016-го, именно «Янг Бойз» сенсационно выставил шлагбаум для Фонсеки, по причине чего португальцу-новатору пришлось экстренно сворачивать свои «реформы» в донецкой команде и возвращаться к тому, что в представлении многих болельщиков «Шахтера» до сих пор обозначается не иначе, как «багаж Луческу». И, надо признать, те поединки против швейцарских «молодых мальчиков» стали определяющими для дальнейшего пути и развития «горняков». Посмотрим теперь, не окажет ли аналогичного судьбоносного воздействия на «Шахтер» и его нынешний тренерский штаб новая встреча с «Янг Бойз», которая состоится в рамках основного этапа Лиги чемпионов уже сегодня, 6 ноября…