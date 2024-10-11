Ринат АХМЕТОВ: «Верю в Пушича. Строим самый сильный Шахтер в истории»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов после опубликования финансового отчета клуба обратился к болельщикам, в том числе подтвердив, что наставник Марино Пушич имеет доверие руководства, несмотря на ряд неудачных матчей в УПЛ и Лиге чемпионов.

«В сезоне-2023/24 в «Шахтер» пришел новый главный тренер – Марино Пушич. Мы поверили в этого наставника и его идеи – и мы не ошиблись. Марино Пушич и его тренерский штаб строят сильную команду, которая достойно представляет страну на европейской арене, а по итогам сезона завоевала золотой дубль – выиграла чемпионский титул и Кубок Украины. Это наше второе подряд чемпионство после начала полномасштабной войны, и поэтому эти достижения тем ценнее для нас».

«Победы обязательно будут. Мне нравится наша команда – молодая, амбициозная, готовая к борьбе и новым достижениям. Я убежден, что мы строим самый сильный «Шахтер» в истории нашего клуба».

«Я верю в эту команду, верю в нашего тренера, верю в менеджмент клуба и считаю, что вместе мы добьемся большого успеха», – сказал Ахметов.