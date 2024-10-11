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  4. Ринат АХМЕТОВ: «Верю в Пушича. Строим самый сильный Шахтер в истории»
Украина. Премьер лига
11 октября 2024, 18:49 |
690
19

Ринат АХМЕТОВ: «Верю в Пушича. Строим самый сильный Шахтер в истории»

Тренер сохранил доверие клуба

11 октября 2024, 18:49 |
690
19
Ринат АХМЕТОВ: «Верю в Пушича. Строим самый сильный Шахтер в истории»
ФК Шахтер. Ахметов и Пушич

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов после опубликования финансового отчета клуба обратился к болельщикам, в том числе подтвердив, что наставник Марино Пушич имеет доверие руководства, несмотря на ряд неудачных матчей в УПЛ и Лиге чемпионов.

«В сезоне-2023/24 в «Шахтер» пришел новый главный тренер – Марино Пушич. Мы поверили в этого наставника и его идеи – и мы не ошиблись. Марино Пушич и его тренерский штаб строят сильную команду, которая достойно представляет страну на европейской арене, а по итогам сезона завоевала золотой дубль – выиграла чемпионский титул и Кубок Украины. Это наше второе подряд чемпионство после начала полномасштабной войны, и поэтому эти достижения тем ценнее для нас».

«Победы обязательно будут. Мне нравится наша команда – молодая, амбициозная, готовая к борьбе и новым достижениям. Я убежден, что мы строим самый сильный «Шахтер» в истории нашего клуба».

«Я верю в эту команду, верю в нашего тренера, верю в менеджмент клуба и считаю, что вместе мы добьемся большого успеха», – сказал Ахметов.

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Ринат Ахметов Шахтер Донецк Марино Пушич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 19
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Gargantua81
неустойка сильно большая
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+4
Андрій Заліщук
ага...будуй-будуй
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+3
sergio_terry
Ой, а хто це з нірки виліз? Чувак який вирішує чи бути світлу у громадян чи нє? Паскуда
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Первый Среди Равных
Шахтару п*зд*ц
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+2
avk2307
я думаю, що тут всі задоволені. І Ахметов і вболівальники клубів конкурентів.
Хай Марина і надалі надихає...
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+2
roman75zpr
Ну это как бы - делать хорошую мину при плохой игре
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+2
Rzechpospolita
Час покаже, ну судячи по останнім іграм - руки тренера взагалі не видно… якщо так буде продовжуватись - Ахмєт точно його звільнить) так що Лукавить Рижий Леонідович)
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+2
Southeast*-*
Будет нашим Тен Хагом.
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+2
Ron Noiill
Гидотне падло бл.
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+2
Igrok4
Значить скоро звільнять 
Ответить
+1
Ron Noiill
Фейнордське серце бл.
Ответить
0
CheMP
Ответить
0
Отаман
Дуже добре👍
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-1
AK.228
Мда 
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-2
Pavel_i_CO
Красава... Брагіна підірвав, Донбас здав, залишилось шахтьор добудувати і "мужик" зробить третю найважливішу справу в житті))) 
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-3
TolsTIyELF
Тренер нормальний, но бондаря матвиенко и бразильцев нужно замінить на Квасницю и других талантливих игроков украинцев.
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-3
DK1961
Кидала. Убийца. Главный спонсор ордло. Содержатель продажной УАФ и судейского корпуса. Если ЭТО - гарант будущего футбольной Украины, какое у нее может быть будущее?!!!
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-4
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