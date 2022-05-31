Полный ордец

Война в Украине постепенно все расставляет по своим местам. Кто хотел, тот уехал и из-за рубежа смотрит, как все происходит на родине. Другие – в первых рядах выдвинулись на фронт, защищать свои семьи, друзей и, конечно же, родную землю. Но есть и те, кто какое-то время старался маскироваться. Придумывал причины, но не давал явных поводов для критики.

Одним из последних, по-видимому, является 29-летний украинский легионер московского «Динамо» Иван Ордец. В россию этот футболист подался еще летом 2019 года, причем также не без скандала, или как минимум определенного недоразумения. Дело в том, что у Ордеца истекал контракт с «Шахтером», и какое-то время клуб общался с футболистом на предмет его продления. Сам Иван заявлял, что хотел бы остаться, да и тренерский штаб высказывал свою заинтересованность в его услугах. Но…

В какой-то момент стало понятно, что Ордец лишь прикрывается переговорами, а сам ведет свою игру. В средине июня 2019 года все тайное стало явным, и центрбек подписал договор с московским «Динамо», подавшись в россию свободным агентом. Злые языки тогда судачили, что Ордец соблазнился существенным повышением заработной платы, которую ему «насыпали» в москве – вместо 400 тысяч долларов в год в «Шахтере» он получил контракт на 1 миллион долларов в год в «Динамо». Впрочем, уж такими ли злыми были те языки? Вряд ли. Скорее всего, просто правдивыми. А правда, как известно, глаза режет.

В мордоре Ордец играл последние три года достаточно стабильно, и в какой-то момент даже превратился в настоящего лидера обороны московского «Динамо». Иван не был единственным украинцем, который выбрал путь «кормильца», уехав на фоне тогдашней войны на Донбассе в стан государства-агрессора. Именно поэтому лично ему сильно не доставалось – в конце концов, существовал пример Ярослава Ракицкого, который и в качестве игрока добился большего, да и в сборной Украины заработал куда более значимый статус на момент переезда в россию, нежели Ордец.

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ордец

Но перелом случился 24 февраля. После этой даты Ракицкий, несмотря на «жирный» контракт в «Зените», наотрез отказался оставаться на территории государства-агрессора. Ярослав расторг контракт с петербуржцами, и до сих пор пребывает без клуба. И пускай громких заявлений от Ракицкого мы так и не дождались, равно как и объяснений, почему все это время он предпочитал играть в санкт-петербурге, но поступки все равно всегда значат больше, чем слова. Как видим, с голоду ни Ракицкий, ни члены его семьи, к счастью, без матушки-рассеи, до сих пор не умерли, хотя Ярослав вот уже несколько месяцев де-факто безработный.

Ордец поначалу, казалось, также сделал правильный выбор. Вместе с тогдашним ассистентом главного тренера московского «Динамо» Андреем Ворониным он отказался играть в дальнейшем за «бело-синих», но в отличие от своего более старшего соотечественника, из мордора так и не уехал. Почему? Сложный вопрос, ответ на который знает только сам Иван Ордец. В СМИ по этому поводу были лишь предположения. В частности, кто-то говорил, что условия контракта якобы не позволяли Ордецу в одностороннем порядке покинуть клуб. Хотя все это звучит достаточно странно, ибо ФИФА и УЕФА разрешили легионерам из рпл самостоятельно покидать лигу в случае такого желания, чем воспользовались некоторые бразильцы, аргентинцы и другие иностранцы.

Все бы ничего: Ордец перестал играть за московское «Динамо», чем существенно подставил последнее, которое решало какие-то там турнирные задачи, хотя с точки зрения еврокубковых перспектив они не имели ни малейшего смысла. Про Ивана даже перестали писать и он буквально «растворился» в информационном пространстве. Очевидно, чего-то подобного центрбек и хотел добиться с самого начала – вроде как и подобие гражданской позиции высказал, но и окончательно не разрубил «Гордиев узел».

Ситуация изменилась после завершения сезона в россии. Того самого сезона, который из-за рашистов так и остался не разыгранным в истории УПЛ. И вот на фоне всей этой оккупантской мерзости всплыл, уж простите за олицетворяющееся с другим понятием слово, Иван Ордец. И как всплыл! Посетил корпоратив московского «Динамо», на котором выглядел бодро, счастливо и очень даже жизнерадостно. Видать, за несколько месяцев абсолютно забыл о том, что творится в его родной Волновахе, о которой центрбек якобы так сильно переживал еще в начале марта…

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ордец

И ведь ладно – фиг с ним, с фактическим местоположением Ордеца. В конце концов, не он один вот таким непонятным образом затихарился. Например, про Дмитрия Иванисеню из «Крыльев Советов» тоже ничего не слышно из-за якобы проблем с расторжением контракта. Можно было бы даже отыскать оправдания для Ивана – мол, он же не принимал участия в матчах московского «Динамо» после начала полномасштабной войны россии против Украины. И, возможно, кацапский клуб действительно даже нашел какие-то юридические уловки, не позволяющие Ордецу пойти по примеру Ракицкого и Воронина. Возможно, но…

Своим явлением на корпоратив «Динамо» Ордец окончательно сбросил все маски. Вот уж чего точно не могло быть прописано ни в каком контракте в виде обязательной программы, так это участия в подобных увеселительных мероприятиях, не имеющих априори ничего общего с миром профессионального футбола. Ехать на попойку – это всегда исключительно выбор и добрая воля каждого ее участника. Делать подобное в тот момент, когда войска страны-оккупанта, из которой ты так и не удосужился уехать, бомбят города и села твоей родины – это… Даже не дикость. Это полный ордец!

Собственно, на фоне участившейся многократно брани, все сильнее и сильнее просачивающейся в мир привычной журналистики, есть предложение хоть немного олитературить некоторые выражения. И термин «полный ордец», кажется, будет прекрасным объяснением всего происходящего с негативной стороны – всего того, от чего так хотел уйти один украинский футболист-профессионал, который якобы хотел выглядеть достойно и якобы пытался показать свою гражданскую позицию...