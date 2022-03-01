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Иван ОРДЕЦ: «В Волновахе настоящий ад»

Защитник «Динамо» Москва – о войне в Украине

  • 01.03.2022 02:07
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Иван ОРДЕЦ: «В Волновахе настоящий ад»
© ФК Динамо Москва. Иван Ордец

Украинский защитник «Динамо» Москва Иван Ордец у себя в Инстаграме рассказал о ситуации в своем родном городе, Волновахе:

«Пока везде затишье, в Волновахе настоящий ад. Это гуманитарная катастрофа, люди умирают без еды и воды. Родители звонят детям, прощаются.

То, что происходит в моем родном городе – бесчеловечно, мирное население поливают «Градом». Дайте «зеленый коридор» людям. Нужна срочная помощь. Кто-нибудь, помогите людям.

Срочно! В Волновахе устроили котел. Города не осталось, все горит. Родные уже сутки не выходят на связь. На улицах лежат трупы. Нужно просить у государства дать хотя бы несколько часов, чтобы сделать «зеленый коридор», чтобы эвакуировать людей.

Люди третий день сидят в подвалах, среди них семьи с грудничками, без света и воды. Мирные жители просят «зеленый коридор», чтобы покинуть город».

Еще в первый день войны, 24 февраля, Ордец выступил в поддержку Украины. Матч «Динамо» Москва против «Химок» он пропускал.

Источник — Instagram

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