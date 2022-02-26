Ордец и Воронин не участвуют в матче Динамо Москва

Защитник «Динамо» Москва Иван Ордец и ассистент главного тренера Андрей Воронин не участвуют в матче 19-го тура РПЛ против «Химок». Матч начался в 13:00 по Киеву.
Очевидно, их отсутствие связано с военной агрессией России против Украины.
Также существует вероятность того, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий пропустит матч против «Рубина». Он запланирован на понедельник, 28 февраля. Сам Ракицкий ранее выступил против войны в Украине.
Источник — Telegram
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