Ордец и Воронин не участвуют в матче Динамо Москва

Также возможен бойкот от Ярослава Ракицкого

  • 26.02.2022 13:25
  • 2115 просмотров
  • 6 комментариев
Ордец и Воронин не участвуют в матче Динамо Москва
© ФК Динамо Москва. Иван Ордец

Защитник «Динамо» Москва Иван Ордец и ассистент главного тренера Андрей Воронин не участвуют в матче 19-го тура РПЛ против «Химок». Матч начался в 13:00 по Киеву.

Очевидно, их отсутствие связано с военной агрессией России против Украины.

Также существует вероятность того, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий пропустит матч против «Рубина». Он запланирован на понедельник, 28 февраля. Сам Ракицкий ранее выступил против войны в Украине.

Источник — Telegram

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control, 26.02.2022 14:17
    +1
    kaka, 26.02.2022 14:03
    удивительно-в матче Нижний Новгород-Урал ультрас уральцев размахивают украинскими флагами
    А что здесь удивительного? Масса россиян против этого позора.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua, 26.02.2022 14:06
    +1
    Олександр Ковальов, 26.02.2022 13:39
    Вони вже мали б допомагати нашим ЛЕВАМ на передовій. А це- якась х@$ня!!!! Руський корабель- пішов на х&й!!!!
    Я далеко не схвалюю їхні рішення колись їхати до Росії. Але! Вони може й були дурнями, але наразі мають думати також і про те як одразу ж самим, а можливоі разом і з усіма своїми сім'ями не потрапити за грати. Поки вони не зможуть емігрувати з Росії допомагати Україні фізично або якимось іншим чином крім просто слів підтримки для них нереально. Та й це ризиковано, адже ми всі знаємо парашинську "демократію".
    Ссылка
    kaka, 26.02.2022 14:03
    +1
    удивительно-в матче Нижний Новгород-Урал ультрас уральцев размахивают украинскими флагами
    Ссылка
    Face Control, 26.02.2022 13:30
    +1
    Ссылка
    ABOBA, 26.02.2022 14:23
    0
    Шенгелия в одностороннем порядке разорвал контракт с ЦСКА (баскетбол)
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    Олександр Ковальов, 26.02.2022 13:39
    -7
    Вони вже мали б допомагати нашим ЛЕВАМ на передовій. А це- якась х@$ня!!!! Руський корабель- пішов на х&й!!!!
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