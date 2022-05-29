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  4. ВИДЕО 18+. Лучшие моменты финала ЛЧ с комментарием президента Ингульца
Лига чемпионов
29 мая 2022, 17:59 | Обновлено 29 мая 2022, 18:01
1698
1

ВИДЕО 18+. Лучшие моменты финала ЛЧ с комментарием президента Ингульца

Александр Поворознюк попробовал себя в новой роли

29 мая 2022, 17:59 | Обновлено 29 мая 2022, 18:01
1698
1
ВИДЕО 18+. Лучшие моменты финала ЛЧ с комментарием президента Ингульца
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

В субботу, 28 мая, в Париже на «Стад де Франс» состоялся финальный поединок Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» минимально одолел английский «Ливерпуль».

Впервые в качестве комментатора попробовал себя президент «Ингульца» Александр Поворознюк, который работал в паре с Романом Бебехом.

Что из этого получилось – судите сами.

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Ливерпуль Реал Мадрид видео голов и обзор Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Александр Поворознюк Роман Бебех
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Источник MEGOGO
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