Лига чемпионов29 мая 2022, 17:59 | Обновлено 29 мая 2022, 18:01
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ВИДЕО 18+. Лучшие моменты финала ЛЧ с комментарием президента Ингульца
Александр Поворознюк попробовал себя в новой роли
29 мая 2022, 17:59 | Обновлено 29 мая 2022, 18:01
1698
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В субботу, 28 мая, в Париже на «Стад де Франс» состоялся финальный поединок Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» минимально одолел английский «Ливерпуль».
Впервые в качестве комментатора попробовал себя президент «Ингульца» Александр Поворознюк, который работал в паре с Романом Бебехом.
Что из этого получилось – судите сами.
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