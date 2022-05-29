ВИДЕО 18+. Лучшие моменты финала ЛЧ с комментарием президента Ингульца

В субботу, 28 мая, в Париже на «Стад де Франс» состоялся финальный поединок Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» минимально одолел английский «Ливерпуль».

Впервые в качестве комментатора попробовал себя президент «Ингульца» Александр Поворознюк, который работал в паре с Романом Бебехом.

Что из этого получилось – судите сами.