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Лига чемпионов
29 мая 2022, 00:33 | Обновлено 29 мая 2022, 01:43
2955
27

Как и в Киеве. Реал победил Ливерпуль в финале ЛЧ

«Сливочные» благодаря голу Винисиуса завоевали очередной трофей

29 мая 2022, 00:33 | Обновлено 29 мая 2022, 01:43
2955
27
Как и в Киеве. Реал победил Ливерпуль в финале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Величественные противостояния великих команд – именно такие образы возникают при упоминании о финальных поединках Лиги чемпионов УЕФА. Английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал» со своими 19 победами в главном клубном турнире Старого Света удачно подпадали под характеристики претендентов на очередной международный трофей, поэтому пригород французской столицы, Сен-Дени, и трибуны стадиона «Стад-де-Франс» расположенного в нем, стали свидетелями зажигательной дуэли.

Путь к решающей игре для обеих команд был длинным, однако вряд ли кто-нибудь имел бы смелость назвать его равноценным. Все же, последовательные противостояния с французским «Пари Сен-Жермен», лондонским «Челси» и «Манчестер Сити», через которые пришлось пройти команде Карло Анчелотти, стоят на ступень выше, чем матчи против миланского «Интера», лиссабонской «Бенфики» и испанского «Вильярреала», с которыми сталкивался коллектив Юргена Клоппа. Но турнирная сетка неподвластна редактированию ни одной из команд, поэтому успех «красных» и «сливочных» в конце концов имел одинаковую награду – билет на решающую игру.

Getty Images/Global Images Ukraine

Если тебе неожиданно посреди сезона выпадает возможность провести встречу высшего достоинства, то все равно найдется хотя бы немного времени на то, чтобы обеспечить хотя бы безопасное передвижение фанатов на стадион. Французские организаторы провалили эту сверхважную миссию, из-за чего стартовый свисток пришлось ждать более получаса. Но хотелось верить, что пошедшие из рук вон плохо еще до выхода команд на футбольное поле дела оставались бы единственным недостатком финальной игры.

Собственно, «Ливерпуль» и «Реал» все ожидания от своего исполнения оправдали в полной мере, а кое-кто, речь идет о команде Юргена Клоппа, даже превзошел предматчевые расчеты. «Красные» разместили собственную линию атаки настолько высоко, насколько могли бы себе это позволить, а соперникам не оставалось ничего другого, кроме как отступать в глубокую оборону в ожидании момента уйти в контрнаступление.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Реалу» в конце концов пришлось быть очень терпеливым, а его голкиперу Тибо Куртуа выпала судьба спасателя команды в моментах с участием Мохамеда Салаха и Садио Мане. Из тройки атаки «Ливерпуля» именно эта пара была наиболее заметна, поэтому бельгийскому вратарю пришлось отчаянно попрыгать вслед за ударами противников по разным углам его ворот. Казалось, что «сливочные» обороняются на предпоследнем дыхании, но постепенно они сумели оттеснить оппонентов подальше от собственных владений.

И хотя команда Карло Анчелотти не настаивала на собственном преимуществе в контроле мяча, «Реалу» было достаточно однажды удачно сходить в контратаку для того, чтобы распечатать ворота соперников. Запаниковала защита английского коллектива незадолго до ухода на перерыв, когда Бензема нашли у чужих владений длинной передачей, а после серии отскоков ему удалось поразить чужие ворота. Спасло «Ливерпуль» в том эпизоде ​​только положение вне игры у француза, однако первый тревожный сигнал для защиты «красных» все же раздался.

Getty Images/Global Images Ukraine

Вторая половина игры началась с очередной порции атак команды Клоппа, однако динамики Ливерпуля не хватило на долгий промежуток времени. А уже на 59-й минуте «Реал» настолько удачно развернулся во время быстрого наступления, что за одно удачное действие в виде прострела/удара от Вальверде с правого фланга штрафной была обеспечена возможность для забитого мяча в исполнении Винисиуса.

Оставшееся до конца игры время «красные» без всяких оглядок провели на чужой половине поля, а Тибо Куртуа получил возможность окончательно застолбить за собой статус лучшего игрока матча. Столько сэйвов в решающие моменты, сколько сделай бельгиец, не сумел бы сделать больше никто, поэтому многочисленные попытки Салаха, Мане и Жоты, приобщившегося к партнерам после пропущенного гола, не имели шансов на успех. В конце концов, как сам коллектив из Англии.

Опытный французский рефери Клеман Тюрпен своим финальным свистком зафиксировал победу «Реала» в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА образца сезона-2021/22.

Лига чемпионов 2021/2022. Финал.

«Ливерпуль» (Англия) - «Реал» (Испания) - 0:1.

 Винисиус, 59.

 Фабиньо, 62.

«Ливерпуль»: Алиссон - Александр-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон (Кейта, 77), Фабиньо, Алькантара (Фирмино, 77) - Салах, Диас (Жота, 65), Мане.

«Реал»: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Ф. Менди - Кроос, Каземиро, Модрич (Себальос, 89) - Вальверде (Камавинга, 85), Бензема, Винисиус (Рожриго, 90+3).

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция).

Стадион: «Стад-де-Франс» (Сен-Дени, Франция).

ЛИВЕРПУЛЬ - РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Cruijff
Чому Лунін без прапора України?
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+7
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serg holod
Модріч бігає з прапором Хорватії, а у  Луніна не вистачає мозоку чи поваги до Ненькі? Чи його коуч просив не політизивати? Що за мудень, курва 
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+6
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pol-55
Куртуа -Ліверпуль 5-0.
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+6
Xron7777
Читаю коментарі на лапт-ландському чемпі і просто ржу.типіли навіть з авою ліверпуля були за реал після слів Клоппа.ціла країна як під якимось гіпнозом.капєц.....
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+3
Vytas Mesk
Как так без своего флага ,эх Лунин это просто позор, вся Украины это ждала и мир бы увидел нашу страну
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+3
StringerBell
Просто невероятно !!!!! ПСЖ, Челси, Сити, Ливерпуль, для полного комплекта не хватает Баварии, всех нынешних топов мирового футбола прошли... С появлением ВАР Реал не увидит ЛЧ ?) 
Индивидуалисты у Реала просто лучшие, Куртуа определенно номер 1 вратарь !!! Без лишних слов, Модрич нереально крутой, сколько же он пользы делает в свои годы !! За Карвахаля рад наконец-то вернулся в свою форму, да все сегодня на своих позициях сыграли идеально !!! 
Самое главное, Винисиус с зарплатой как у Лунина, забивает гол в финале Лиги Чемпионов в Париже, и передаёт остаточне прощавай Мбаппе !!! Hala Madrid, эта фантастика не поддаётся логики !!!
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+2
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Cruijff
Азар і Бейл: )))))
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+2
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bzzzzzz
Реал прям как Челси 2012 года. По игре всех слабее, но ЛЧ темнеменее взял. Там Дрогба с Рамиресем тащили, а тут Бензема с Винисиусом.
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+2
Spectra
А так Ливерпуль проведя такой сильный сезон, в этом году проиграли, всего 1 матч(и то не важный) Проигрывает самый важный матч, теперь этот сезон никто не вспомнить, никому не интересны, кубки национальных чемпионатов(((
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+2
VadyaMetal
Вітаю Реал! Супер команда, супер тренер. Клоопа шкода...
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+2
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lizerginnn
Знову Іспанія дала звіздяки всій Європі!  
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+1
Mac_Gyver
Куртуа - глыба. Лунину за его высокой фигурой место основного не светит.  
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+1
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LFC
Печально но Ливерпуль главный неудачник сезона - это констатация факта....
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+1
K_Sarioglo@i.ua
А тут я бачу чомусь за Ліверпуль більше вболювають.
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0
Cruijff
Чи то футбол зараз не наразі, чи матч фуфловий. 
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0
Jaime_Lannister
Я знав, що так буде.  Жодного сумніву, хто виграє, не було.
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0
Макс Максов
Хто ще вважає, що Реал відскочив?
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0
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Михаил Степанов
блд...
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0
K_Sarioglo@i.ua
Ура! Я знав після чвертьфіналів що ЛЧ виграє Реал!
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-2
Spectra
Клопп всегда будет вторым, вот и все...
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-3
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