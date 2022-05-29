Как и в Киеве. Реал победил Ливерпуль в финале ЛЧ

Величественные противостояния великих команд – именно такие образы возникают при упоминании о финальных поединках Лиги чемпионов УЕФА. Английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал» со своими 19 победами в главном клубном турнире Старого Света удачно подпадали под характеристики претендентов на очередной международный трофей, поэтому пригород французской столицы, Сен-Дени, и трибуны стадиона «Стад-де-Франс» расположенного в нем, стали свидетелями зажигательной дуэли.

Путь к решающей игре для обеих команд был длинным, однако вряд ли кто-нибудь имел бы смелость назвать его равноценным. Все же, последовательные противостояния с французским «Пари Сен-Жермен», лондонским «Челси» и «Манчестер Сити», через которые пришлось пройти команде Карло Анчелотти, стоят на ступень выше, чем матчи против миланского «Интера», лиссабонской «Бенфики» и испанского «Вильярреала», с которыми сталкивался коллектив Юргена Клоппа. Но турнирная сетка неподвластна редактированию ни одной из команд, поэтому успех «красных» и «сливочных» в конце концов имел одинаковую награду – билет на решающую игру.

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Если тебе неожиданно посреди сезона выпадает возможность провести встречу высшего достоинства, то все равно найдется хотя бы немного времени на то, чтобы обеспечить хотя бы безопасное передвижение фанатов на стадион. Французские организаторы провалили эту сверхважную миссию, из-за чего стартовый свисток пришлось ждать более получаса. Но хотелось верить, что пошедшие из рук вон плохо еще до выхода команд на футбольное поле дела оставались бы единственным недостатком финальной игры.

Собственно, «Ливерпуль» и «Реал» все ожидания от своего исполнения оправдали в полной мере, а кое-кто, речь идет о команде Юргена Клоппа, даже превзошел предматчевые расчеты. «Красные» разместили собственную линию атаки настолько высоко, насколько могли бы себе это позволить, а соперникам не оставалось ничего другого, кроме как отступать в глубокую оборону в ожидании момента уйти в контрнаступление.

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«Реалу» в конце концов пришлось быть очень терпеливым, а его голкиперу Тибо Куртуа выпала судьба спасателя команды в моментах с участием Мохамеда Салаха и Садио Мане. Из тройки атаки «Ливерпуля» именно эта пара была наиболее заметна, поэтому бельгийскому вратарю пришлось отчаянно попрыгать вслед за ударами противников по разным углам его ворот. Казалось, что «сливочные» обороняются на предпоследнем дыхании, но постепенно они сумели оттеснить оппонентов подальше от собственных владений.

И хотя команда Карло Анчелотти не настаивала на собственном преимуществе в контроле мяча, «Реалу» было достаточно однажды удачно сходить в контратаку для того, чтобы распечатать ворота соперников. Запаниковала защита английского коллектива незадолго до ухода на перерыв, когда Бензема нашли у чужих владений длинной передачей, а после серии отскоков ему удалось поразить чужие ворота. Спасло «Ливерпуль» в том эпизоде ​​только положение вне игры у француза, однако первый тревожный сигнал для защиты «красных» все же раздался.

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Вторая половина игры началась с очередной порции атак команды Клоппа, однако динамики Ливерпуля не хватило на долгий промежуток времени. А уже на 59-й минуте «Реал» настолько удачно развернулся во время быстрого наступления, что за одно удачное действие в виде прострела/удара от Вальверде с правого фланга штрафной была обеспечена возможность для забитого мяча в исполнении Винисиуса.

Оставшееся до конца игры время «красные» без всяких оглядок провели на чужой половине поля, а Тибо Куртуа получил возможность окончательно застолбить за собой статус лучшего игрока матча. Столько сэйвов в решающие моменты, сколько сделай бельгиец, не сумел бы сделать больше никто, поэтому многочисленные попытки Салаха, Мане и Жоты, приобщившегося к партнерам после пропущенного гола, не имели шансов на успех. В конце концов, как сам коллектив из Англии.

Опытный французский рефери Клеман Тюрпен своим финальным свистком зафиксировал победу «Реала» в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА образца сезона-2021/22.

Лига чемпионов 2021/2022. Финал.

«Ливерпуль» (Англия) - «Реал» (Испания) - 0:1.

Винисиус, 59.

Фабиньо, 62.

«Ливерпуль»: Алиссон - Александр-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон (Кейта, 77), Фабиньо, Алькантара (Фирмино, 77) - Салах, Диас (Жота, 65), Мане.

«Реал»: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Ф. Менди - Кроос, Каземиро, Модрич (Себальос, 89) - Вальверде (Камавинга, 85), Бензема, Винисиус (Рожриго, 90+3).

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция).

Стадион: «Стад-де-Франс» (Сен-Дени, Франция).

ЛИВЕРПУЛЬ - РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА