Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Реакция Юргена Клоппа на поражение в финале Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Ливерпуль
28.05.2022, FT 0 : 1
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 мая 2022, 12:00 | Обновлено 29 мая 2022, 12:31
2201
0

ВИДЕО. Реакция Юргена Клоппа на поражение в финале Лиги чемпионов

Наставник «Ливерпуля» высказался о матче

29 мая 2022, 12:00 | Обновлено 29 мая 2022, 12:31
2201
0
ВИДЕО. Реакция Юргена Клоппа на поражение в финале Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский Реал в 14-й раз выиграл Лигу чемпионов. В финале в Париже испанский клуб обыграл «Ливерпуль» (1:0).

Вашему вниманию запись послематчевой пресс-конференции Юргена Клоппа.

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
По теме:
Украинец s1mple поздравил Каземиро с победой в Лиге чемпионов
Шевченко поздравил Анчелотти с победой в Лиге чемпионов
Флорентино ПЕРЕС: «Сейчас Мбаппе не существует для нас»
Ливерпуль Юрген Клопп Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов видео пресс-конференция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как и в Киеве. Реал победил Ливерпуль в финале ЛЧ
Футбол | 29 мая 2022, 00:33 39
Как и в Киеве. Реал победил Ливерпуль в финале ЛЧ
Как и в Киеве. Реал победил Ливерпуль в финале ЛЧ

«Сливочные» благодаря голу Винисиуса завоевали очередной трофей

ФОТО. Как это было. Реал в 14-й раз завоевал главный евротрофей
Футбол | 29 мая 2022, 01:50 1
ФОТО. Как это было. Реал в 14-й раз завоевал главный евротрофей
ФОТО. Как это было. Реал в 14-й раз завоевал главный евротрофей

Единственный гол в матче забил Винисиус Жуниор на 59-й минуте

Ливерпуль просит провести расследование касательно событий перед финалом ЛЧ
Футбол | 29.05.2022, 00:25
Ливерпуль просит провести расследование касательно событий перед финалом ЛЧ
Ливерпуль просит провести расследование касательно событий перед финалом ЛЧ
ВИДЕО. Большой скандал. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Бензема
Футбол | 28.05.2022, 23:50
ВИДЕО. Большой скандал. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Бензема
ВИДЕО. Большой скандал. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Бензема
Юрген КЛОПП: «Следующий финал ЛЧ в Стамбуле? Бронируйте отель!»
Футбол | 29.05.2022, 08:20
Юрген КЛОПП: «Следующий финал ЛЧ в Стамбуле? Бронируйте отель!»
Юрген КЛОПП: «Следующий финал ЛЧ в Стамбуле? Бронируйте отель!»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алексей БЕЛИК – главарю днр: «Ты только чужое спиз**ть можешь»
Алексей БЕЛИК – главарю днр: «Ты только чужое спиз**ть можешь»
28.05.2022, 11:11 3
Футбол
Ливерпуль – Реал – 0:1. 14-й титул мадридцев. Видео гола и обзор матча
Ливерпуль – Реал – 0:1. 14-й титул мадридцев. Видео гола и обзор матча
29.05.2022, 00:35 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились финалисты турнира
ЧМ по хоккею. Определились финалисты турнира
28.05.2022, 20:55
Хоккей
Караваев рассказал, как его родственники живут в оккупированном Херсоне
Караваев рассказал, как его родственники живут в оккупированном Херсоне
27.05.2022, 08:47 1
Футбол
Игорь ЦЫГАНЫК: «Думаю, Шахтер молится, чтобы Де Дзерби ушел»
Игорь ЦЫГАНЫК: «Думаю, Шахтер молится, чтобы Де Дзерби ушел»
28.05.2022, 15:35 5
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексапильная подруга 18-летнего Назара Волошина
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексапильная подруга 18-летнего Назара Волошина
28.05.2022, 09:39 13
Футбол
Новичок АПЛ интересуется Ярмоленко
Новичок АПЛ интересуется Ярмоленко
27.05.2022, 14:49 10
Футбол
Евгений КОЛУПАЕВ: «Валя Семеренко не выходит на связь»
Евгений КОЛУПАЕВ: «Валя Семеренко не выходит на связь»
27.05.2022, 17:43 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем