Лига Чемпионов
28.05.2022, FT 0 : 1
Лига чемпионов29 мая 2022, 12:00 | Обновлено 29 мая 2022, 12:31
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ВИДЕО. Реакция Юргена Клоппа на поражение в финале Лиги чемпионов
Наставник «Ливерпуля» высказался о матче
29 мая 2022, 12:00 | Обновлено 29 мая 2022, 12:31
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Мадридский Реал в 14-й раз выиграл Лигу чемпионов. В финале в Париже испанский клуб обыграл «Ливерпуль» (1:0).
Вашему вниманию запись послематчевой пресс-конференции Юргена Клоппа.
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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