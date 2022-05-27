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Лига чемпионов
27 мая 2022, 15:14 |
314
0

Ливерпуль – Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финала Лиги чемпионов

27 мая 2022, 15:14 |
314
0
Ливерпуль – Реал. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28 мая, английский «Ливерпуль» и испанский «Реал» разыграют между собой титул победителя Лиги чемпионов сезона 2021/2022. Игра пройдет во Франции на поле «Стад-де-Франс», который находится в парижском пригороде Сен-Дени, начало – в 22:00.

«Реал» досрочно стал победителем своего национального чемпионата – «Ливерпулю» в последнем туре не дал это сделать «Манчестер Сити». «Реал» в плей-офф ЛЧ прошел «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити» – подопечные Клоппа праздновали виктории над более скромными «Интером», «Бенфикой» и «Вильярреалом». «Сливочные» в киевском финале Лиги чемпионов сезона 2017/2018 уже побеждали англичан – «Ливерпуль» может только жалеть о выборе Кариуса на роль основного вратаря в том сезоне. «Реал» победит и в этот раз, потому что Лига чемпионов – это его турнир? Клопп и букмекерские конторы против.

Фото - сайт УЕФА

Нас ждет феерическая игра.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Реал». За ходом поединка можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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