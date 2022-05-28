Лига Чемпионов
28.05.2022 22:00 - : -
Лига чемпионов28 мая 2022, 06:32 | Обновлено 28 мая 2022, 06:37
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Ливерпуль – Реал. Финал Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 мая в 22:00 трансляцию финального поединка Лиги чемпионов
28 мая 2022, 06:32 | Обновлено 28 мая 2022, 06:37
399
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В субботу, 28 мая, в 22:00 в Париже на «Стад де Франс» состоится финальный поединок Лиги чемпионов.
За трофей сразятся английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал».
У «Реала» в активе 13 трофеев, а у «Ливерпуля» 6 титулов ЛЧ.
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Ливерпуль – Реал. Финал Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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