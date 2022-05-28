В субботу, 28 мая, в 22:00 в Париже на «Стад де Франс» состоится финальный поединок Лиги чемпионов.

За трофей сразятся английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

У «Реала» в активе 13 трофеев, а у «Ливерпуля» 6 титулов ЛЧ.

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Ливерпуль – Реал. Финал Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция