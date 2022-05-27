В последнюю субботу мая в пригороде Парижа – Сен-Дени, на знаменитом стадионе «Стад-де-Франс», состоится главный поединок европейского календаря: финал Лиги чемпионов. В нем схлестнутся 13-кратный обладатель «ушастого» кубка «Реал» и шестикратный победитель турнира «Ливерпуль». Изначально матч должен был состояться в российском петербурге, но из-за рашистской агрессии в Украину УЕФА отобрал у россии это почетное право. И передал французам.

Ливерпуль

Подопечные Клоппа первыми вышли в финал, одолев в непростом противостоянии главную сенсацию нынешней ЛЧ – «Вильярреал». Подопечные Анчелотти свой ответный поединок против «МанСити» проводили на следующий день. И как только стало известно, что в финал прошли «сливочные», лидер атаки «Ливерпуля» Салах в одной из соцсетей написал следующее: «нам нужно свести старые счеты».

Откровенно говоря, «призрак» киевского финала ЛЧ 2018-го до сих пор витает в воздухе. Хоть и прошло уже четыре года, которые достаточно серьезно изменили обе команды. Тем не менее, Салах горит желанием реваншироваться. С одной стороны, египтянина понять несложно: он был вынужден покинуть поле киевского НСК «Олимпийский» в слезах уже в первом тайме после жесткого столкновения с Рамосом. После игры Клопп в сердцах бросил: «Мы так никогда и не узнаем, как бы завершился матч, будь на поле Салах».

Сейчас Салах обязательно будет на поле. А вот Рамоса – уже не будет. Хочется верить, что Мо не травмируется, и мы станем свидетелями противостояния одной из самых лучших атак ЛЧ против одной из самых лучших оборон. Однако для «красных» в этой связи главное – не переусердствовать с жаждой реванша. Месть, как мы помним – холодное блюдо, оно не должно застилать для мерсисайдцев объективную реальность.



Твиттер Ливерпуля

А реальность такова, что к концу сезона подопечные Клоппа немного сбавили обороты. Точнее, этот отрезок сезона они проводили на фоне заметной усталости. Что, впрочем, понятно, учитывая уровень турниров, в которых они выступают, и уровень их притязаний.

«Ливерпуль» добыл Кубок английской лиги и Кубок Англии, а вот АПЛ была проиграна на финишной ленточке «МанСити». В этой связи «Мадрид» выглядит предпочтительнее, ведь команда Анчелотти заблаговременно (причем очень заблаговременно) решила все свои задачи на внутренней арене. Одним словом, тренерскому штабу «красных» нужно очень хорошо поработать над тем, чтобы восстановить футболистов после изнурительного сезона. Восстановить, прежде всего, физически, ибо настраивать их морально на «Реал» вряд ли нужно.

Путь к финалу у «Ливерпуля» был непростым, но уверенным. Из предыдущих 12 матчей мерсисайдцы уступили лишь в одном – «Интеру» (в 1/8 финала). Собственно, первая стадия плей-офф для англичан оказалась самой неприятной. Далее был уверенный проход в четвертьфинале «Бенфики», а в полуфинале – «Вильярреала».

Во всех предыдущих матчах ЛЧ Клопп использовал свою любимую схему 4-3-3. По всей видимости, в этой формации «Ливер» выйдет и на финальный поединок. Для наставника вице-чемпионов Англии предстоящий финал ЛЧ станет уже четвертым (один из них закончился триумфом).

В случае победы «Ливерпуля» и удачной игры форварда команды Мане, сенегалец значительно повысит свои шансы в борьбе за «Золотой мяч».

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»:

- Костяк команды, против которой мы играли в 2018-м, особенно если говорить о полузащите, по-прежнему в строю. В очень многих аспектах в игре «Реала» ничего не поменялось. В атаке больше нет Криштиану Роналду, зато Карим Бензема все еще в деле. Теперь многое определяют молодые бразильцы Винисиус Жуниор и Родриго. Если мы отправимся на финал, твердя себе: «Реванш! Возмездие!» и другие вещи такого рода, то ничего не выйдет. Это не мы. Мы добрались до финала совсем другим путем. Так что нам нужно придерживаться своего стиля, что мы и будем делать.

Реал

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Если путь «Ливерпуля» в нынешней чемпионской Лиге – это путь опыта и уверенности, то для «Реала» это однозначно путь воина. «Сливочные» с приключениями начали этот путь, с приключениями его и закончили. «Реал» играл в одной группе с нашим «Шахтером». В этот раз донецкая команда не смогла навязать борьбу мадридской. А вот «Шериф» под руководством украинца Вернидуба смог, победив на «Сантьяго Бернабеу». Тем не менее, именно «Реал» выиграл «зарубу» в своей группе. А вот дальше началось самое интересное.

На всех стадиях плей-офф мадридцы один из матчей неизменно проигрывали. И их судьба висела на волоске. Но благодаря воле, характере, исторической памяти и его Величеству Бензема, который как никогда близок к «Золотому мячу», находили силы для подвигов. Маленьких и больших. Список «жертв» королевского клуба на пути к финалу впечатляет: «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити». Те трое считались фаворитами, но дальше неизменно шел «Мадрид».

«Реал» фактически «одной левой» выиграл чемпионат Испании, поэтому на команду в Примере особо не довлел результат. И в этом плане у «сливочных» есть определенное преимущество над соперником.

Нынешний «Реал» не обладает тем величием, которого было «завались» еще пару лет назад, когда командой руководил Зидан. Однако сейчас «Мадрид» - очень сбалансированный коллектив. «Сплав опыта и молодости», как говорят в подобных случаях. Именно эта смесь и помогала мадридцам на жилах проходить все предыдущие стадии турнира.

Конечно же, нельзя обойти стороной главную фигуру нынешнего «Реала» - Бензема. Казалось, что после ухода из команды Криша, у «Мадрида» будет туго с голами. Зря казалось. Потому что француз по-настоящему расцвел. Если его скорострельность продолжится и в финале, Карим может выйти на третье место в списке лучших бомбардиров ЛЧ. И даже побить рекорд Роналду по голам за один сезон (17).

А еще Бензема в случае победы «Реала» может повторить рекорд того же Криштиану – завоевать пятый Кубок чемпионов. Подобное, кстати, будет подвластно и другим звездам «Мадрида» - Карвахалю, Модричу и Марсело.

Отдельный разговор – Карло Анчелотти. Наставник «Реала» имеет исторический шанс выиграть в качестве тренера четвертый Кубок чемпионов. Однако, даже если 62-летнему специалисту не удастся покорить такой рубеж, он уже вписал свое имя в историю, ведь первым из тренеров вышел в финал ЛЧ пять раз.

Что касается вопроса тактики, то Анчелотти, как и его коллега, почти наверняка использует свою излюбленную схему 4-3-3.

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»:

- Захочет ли «Ливерпуль» отомстить «Реалу» за поражение в финале 2018 года? «Реал» тоже не прочь поквитаться, ведь он уступил «Ливерпулю» в 1981-м, когда финал проходил в Париже. Не думаю, что это имеет большое значение. Встретятся две великие команды, а победит в итоге та, которая будет более смелой и у кого будет сильнее характер.

Личные встречи

Несмотря на обильную и славную историю обоих клубов в главном континентальном турнире, судьба сводила их «лбами» не так уж и часто: восемь раз. Небольшое преимущество пока что на стороне «сливочных»: четыре победы против трех у «красных». Еще один поединок завершился вничью.

Интересно, что в финале Лиги чемпионов/ Кубка чемпионов соперники встречались два раза. Помимо памятного киевского противостояния 2018-го, завершившегося победой испанцев 3:1, был еще финал Кубка чемпионов далекого 1981 года, в котором англичане с минимальным счетом 1:0 одолели «Мадрид».

Прогноз

Со времен памятного киевского финала «Реал» - «Ливерпуль» утекло немало воды. Немало – прежде всего для «Реала». Нынешний «Мадрид» все же не видится таким монстром, каким он был четыре года назад. Нет Зидана, Серхио Рамоса, Роналду, Бейл уже далеко не тот. Да и Марсело тоже. Взамен расцвел Бензема, переживающий очередную (наверное, лучшую) свою молодость, хорош Винисиус. Да и Кроос с Модричем все так же «царят» в середине поля. Но с точки зрения коллективной скорости, прессинга «Ливерпуль» сейчас значительно превосходит своего соперника. Преимущество «красных» в линии атаки тоже очевидно. Да и необузданное желание взять реванш должно привести команду Клоппа к триумфу. Матч должен получится зрелищным и богатым на события. Прогнозируем победу «Ливерпуля» с разницей в два мяча.

Ориентировочные составы:

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Кейта, Салах, Мане, Диас

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Вальверде, Бензема, Винисиус

28 мая, суббота