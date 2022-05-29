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  4. Ливерпуль – Реал – 0:1. 14-й титул мадридцев. Видео гола и обзор матча
Лига Чемпионов
Ливерпуль
28.05.2022, FT 0 : 1
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
29 мая 2022, 00:35 | Обновлено 29 мая 2022, 01:38
9715
2

Ливерпуль – Реал – 0:1. 14-й титул мадридцев. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор финального поединка Лиги чемпионов в Париже

29 мая 2022, 00:35 | Обновлено 29 мая 2022, 01:38
9715
2
Ливерпуль – Реал – 0:1. 14-й титул мадридцев. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28 мая, в 22:35 в Париже на «Стад де Франс» проходит финальный поединок Лиги чемпионов.

За трофей сражаются английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал». 

У «Реала» в активе 13 трофеев, а у «Ливерпуля» 6 титулов ЛЧ.

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Ливерпуль – Реал. Видео голов и обзор матча

Незасчитанный гол Карима Бензема, 43 мин.

ГОЛ! 0:1. Винисиус Жуниор, 59 мин.

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов видео голов и обзор Карим Бензема Винисиус Жуниор
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Источник Sport.ua
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pol-55
Куртуа-Ліверпуль 5-0.
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+1
nick07
Ну що ж, шкода, але Hala Madrid
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0
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