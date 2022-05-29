В субботу, 28 мая, в 22:35 в Париже на «Стад де Франс» проходит финальный поединок Лиги чемпионов.

За трофей сражаются английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

У «Реала» в активе 13 трофеев, а у «Ливерпуля» 6 титулов ЛЧ.

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Ливерпуль – Реал. Видео голов и обзор матча

Незасчитанный гол Карима Бензема, 43 мин.

ГОЛ! 0:1. Винисиус Жуниор, 59 мин.