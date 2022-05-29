Лига Чемпионов
28.05.2022, FT 0 : 1
Лига чемпионов29 мая 2022, 00:35 | Обновлено 29 мая 2022, 01:38
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2
Ливерпуль – Реал – 0:1. 14-й титул мадридцев. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор финального поединка Лиги чемпионов в Париже
29 мая 2022, 00:35 | Обновлено 29 мая 2022, 01:38
9715
2
В субботу, 28 мая, в 22:35 в Париже на «Стад де Франс» проходит финальный поединок Лиги чемпионов.
За трофей сражаются английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал».
У «Реала» в активе 13 трофеев, а у «Ливерпуля» 6 титулов ЛЧ.
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Ливерпуль – Реал. Видео голов и обзор матча
Незасчитанный гол Карима Бензема, 43 мин.
ГОЛ! 0:1. Винисиус Жуниор, 59 мин.
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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