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Испания
20 февраля 2025, 15:31 | Обновлено 20 февраля 2025, 15:32
485
2

Признали виновным за поцелуй футболистки. Состоялся громкий суд в Испании

Рубиалес получил лишь штраф

20 февраля 2025, 15:31 | Обновлено 20 февраля 2025, 15:32
485
2
Признали виновным за поцелуй футболистки. Состоялся громкий суд в Испании
Reuters. Луис Рубиалес

Суд Испании признал экс-президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса виновным в том, что он без согласия поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале чемпионата мира.

Прокуратура требовала для Рубиалеса 2,5 года тюрьмы, однако бывший чиновник будет вынужден лишь заплатить штраф в размере 10,8 тысяч евро.

Кроме того, Рубиалесу запрещено приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров.

Рубиалес не только был уволен из федерации, но и получил трехлетнюю дисквалификацию от ФИФА.

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Луис Рубиалес женская сборная Испании по футболу Дженнифер Эрмосо
Иван Зинченко Источник: AS
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Gargantua81
вот потому в Европе тоже к власти скоро придут "трампы"
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Перець
А якщо французький поцілунок боюсь думати які б були наслідки 
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0
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