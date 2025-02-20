Признали виновным за поцелуй футболистки. Состоялся громкий суд в Испании

Суд Испании признал экс-президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса виновным в том, что он без согласия поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале чемпионата мира.

Прокуратура требовала для Рубиалеса 2,5 года тюрьмы, однако бывший чиновник будет вынужден лишь заплатить штраф в размере 10,8 тысяч евро.

Кроме того, Рубиалесу запрещено приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров.

Рубиалес не только был уволен из федерации, но и получил трехлетнюю дисквалификацию от ФИФА.