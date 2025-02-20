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Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 17:16 | Обновлено 20 февраля 2025, 17:29
847
1

Два топ-клуба Бразилии интересовались хавбеком Шахтера, но потерпели фиаско

«Фламенго» и «Палмейрас» рассматривали возможность с подписанием Марлона Гомеса

20 февраля 2025, 17:16 | Обновлено 20 февраля 2025, 17:29
847
1
Два топ-клуба Бразилии интересовались хавбеком Шахтера, но потерпели фиаско
shakhtar.com. Марлон Гомес

Этой зимой, помимо «Ботафого», о котором уже сообщалось, интерес к полузащитнику «Шахтера» Марлону Гомесу проявляли также два других топ-клуба бразильского футбола – «Фламенго» и «Палмейрас».

По информации журналиста Яго Мартинса, в обоих случаях переговоры не продвинулись, по причине чего и «Фламенго», и «Палмейрас» потерпели фиаско.

Ранее конкретное предложение «горнякам» по Марлону Гомесу направлял «Ботафого». Этот клуб был готов заплатить 13 миллионов евро за полузащитника, но договориться с «Шахтером» не смог.

Недавно сообщалось, что Марлон Гомес получил в «Шахтере» новый номер. Отныне хавбек будет играть с «шестеркой» на спине, принадлежавшей ранее Тарасу Степаненко, который уехал в турецкий «Эюпспор».

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Марлон Гомес Шахтер Донецк Фламенго Палмейрас трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Фанькин кот
Логично. Ведь Шахтёр Гомеса недавно подписал, с какого перепуга горняки его должны сразу же продавать?
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