Два топ-клуба Бразилии интересовались хавбеком Шахтера, но потерпели фиаско
«Фламенго» и «Палмейрас» рассматривали возможность с подписанием Марлона Гомеса
Этой зимой, помимо «Ботафого», о котором уже сообщалось, интерес к полузащитнику «Шахтера» Марлону Гомесу проявляли также два других топ-клуба бразильского футбола – «Фламенго» и «Палмейрас».
По информации журналиста Яго Мартинса, в обоих случаях переговоры не продвинулись, по причине чего и «Фламенго», и «Палмейрас» потерпели фиаско.
Ранее конкретное предложение «горнякам» по Марлону Гомесу направлял «Ботафого». Этот клуб был готов заплатить 13 миллионов евро за полузащитника, но договориться с «Шахтером» не смог.
Недавно сообщалось, что Марлон Гомес получил в «Шахтере» новый номер. Отныне хавбек будет играть с «шестеркой» на спине, принадлежавшей ранее Тарасу Степаненко, который уехал в турецкий «Эюпспор».
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