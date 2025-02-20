Два топ-клуба Бразилии интересовались хавбеком Шахтера, но потерпели фиаско

Этой зимой, помимо «Ботафого», о котором уже сообщалось, интерес к полузащитнику «Шахтера» Марлону Гомесу проявляли также два других топ-клуба бразильского футбола – «Фламенго» и «Палмейрас».

По информации журналиста Яго Мартинса, в обоих случаях переговоры не продвинулись, по причине чего и «Фламенго», и «Палмейрас» потерпели фиаско.

Ранее конкретное предложение «горнякам» по Марлону Гомесу направлял «Ботафого». Этот клуб был готов заплатить 13 миллионов евро за полузащитника, но договориться с «Шахтером» не смог.

Недавно сообщалось, что Марлон Гомес получил в «Шахтере» новый номер. Отныне хавбек будет играть с «шестеркой» на спине, принадлежавшей ранее Тарасу Степаненко, который уехал в турецкий «Эюпспор».