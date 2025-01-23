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  4. Ботафого улучшил предложение по хавбеку Шахтера Марлону Гомесу
Украина. Премьер лига
23 января 2025, 17:11 |
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Ботафого улучшил предложение по хавбеку Шахтера Марлону Гомесу

Сообщается, что переговоры между клубами, похоже, зашли в тупик

23 января 2025, 17:11 |
810
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Ботафого улучшил предложение по хавбеку Шахтера Марлону Гомесу
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон Гомес

Чемпион Бразилии «Ботафого» продолжает сохранять интерес к 21-летнему центральному хавбеку «Шахтера» Марлону Гомесу.

После первого предложения на 10 миллионов евро, которое было отвергнуто «горняками», бразильский клуб несколько дней назад направил украинцам улучшенный вариант для потенциальной договоренности. На этот раз «Ботафого» выразил готовность заплатить за Марлона Гомеса 13 миллионов евро.

Однако переговоры между клубами, похоже, зашли в тупик, так как в «Шахтере» не дали ответа на новое предложение от чемпиона Бразилии.

С самим Марлоном Гомесом «Ботафого» уже согласовал условия потенциального личного контракта. Футболист хотел бы вернуться в Бразилию, так как большинство его родственников остались в этой стране, не пожелав перебираться в Украину.

Накануне Марлон Гомес вышел в стартовом составе «Шахтера» на матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, и помог «горнякам» обыграть французский «Брест» (2:0).

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Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
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