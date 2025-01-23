Пять факторов, которые помогли Шахтеру обыграть Брест

В текущем сезоне «Шахтер» уже к зимней паузе успел загнать сам себя в непростую турнирную ситуацию как в украинской Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов. После шести матчей в самом престижном клубном турнире континента в активе «горняков» было только 4 очка, и лишь новый формат соревнования, благодаря которому в январе каждой команде требовалось провести еще по две игры, позволял чемпиону Украины сохранять надежды на выход в следующий раунд.

После упущенных возможностей добыть победы в матчах против «Болоньи» (0:0) и ПСВ (2:3), накануне «Шахтер» в Гельзенкирхене провел свой последний в общем этапе Лиги чемпионов номинально домашний матч. Соперником «горняков» оказался сенсационный дебютант турнира – французский «Брест», который, к тому же, еще до игры против украинцев уже гарантировал себе как минимум участие в 1/16 финала. До вчерашнего матча «пираты» уже успели взять три очка в Лиге чемпионов против «Штурма» (2:1), «Зальцбурга» (4:0), пражской «Спарты» (2:1) и ПСВ (1:0), а также сыграли вничью с «Байером» (1:1). Проиграл «Брест» только «Барселоне» (0:3), а потому футболистам «Шахтера», очевидно, было очень приятно нанести французам второе поражение. «Оранжево-черные» выиграли со счетом 2:0, а победу украинцам принесли точные удары Кевина и Георгия Судакова.

Благодаря чему «Шахтер» сумел добыть свою вторую победу в этой Лиге чемпионов? Давайте выделим как минимум пять факторов, которые помогли взять три очка подопечным Марино Пушича…

Правильные тактические и кадровые решения

Перед матчем Марино Пушич, отвечая на вопрос о взаимодействии игроков разных национальностей и оценивая аспект их сыгранности в рамках одной команды, заявил буквально следующее: «[У меня] есть определенные идеи на этот счет, но это будет не так, как вы думаете. Может быть, я вас завтра удивлю».

На самом деле, удивить Пушич не сумел. Хотя, учитывая его некоторые алогичные решения в предыдущих матчах Лиги чемпионов, как то постоянное игнорирование Иракли Азарови в угоду бразильцу Педро Энрике или эксперименты с Алаа Грамом, возможно, босниец как раз удивил тем, что с самого оглашения стартового состава к нему практически не возникало никаких вопросов. Разве что по кандидатуре правого фулбека, но там тоже все было довольно прогнозируемо.

shakhtar.com. Марино Пушич вроде бы и хотел удивить, но в целом не удивил, что и к лучшему

Дело в том, что еще в последнем своем спарринге на турецком сборе перед отправкой в Германию на матч против «Бреста», Марино Пушич задействовал абсолютно такой же состав, как и с «пиратами». Тогда именно Азарови вышел слева в обороне, Винисиус Тобиас действовал на правом фланге защиты, а в опорной зоне вышла связка из Дмитрия Крыськива и Марлона Гомеса. Также стоит выделять отдельно появление справа в атаке Педриньо, а не Александра Зубкова, но на фоне навязчивых слухов о вероятной продаже украинца, это также не вызывало никакого удивления.

Важно другое: Пушич поставил в стартовый состав не просто тех, кто был, очевидно, лучше подготовлен физически, но и тех, кто действительно имел наивысшую мотивацию. Например, Азарови, очевидно, хотел доказать тренеру, что он значительно эффективнее на данном отрезке сезона, чем Педро Энрике. Марлону Гомесу было что доказывать, учитывая интерес к нему со стороны «Ботафого» и на фоне желания лишний раз проявить себя в топовом еврокубке. Более того, этот состав был успешно наигран в спарринге против «Лудогорца», где все выглядело более чем неплохо, а потому что-либо менять без острой необходимости было бы контрпродуктивно, и то, что Пушич на это не пошел говорит об одном – тренер действительно хотел добиться результата, ведь это было важно для него в тех реалиях, в которых оказалась его команда.

Ставка на простой и быстрый футбол

Со старта поединка «Шахтер» завладел мячом и имел существенный перевес в этом компоненте над соперником в первые 15 минут (66% против 34%). «Горняки» поначалу делали вдвое, а то и втрое больше передач, нежели «пираты», но где-то к середине первой 45-минутки французы практически выровняли ситуацию, а украинцы начали стараться действовать более просто и быстро. По сути, успех «Шахтеру» приносили мгновенные переходы из обороны в атаку при помощи длинных передач, когда получалось «обрезать» большую часть соперников, а далее – за счет скорости Кевина или Эгиналду – во всей красе использовать преимущества свободных зон.

Во многом по этой причине «Шахтер» действовал не только компактно, но еще и достаточно глубоко, по сравнению с соперником. Только три футболиста стартового состава «горняков» (Педриньо, Судаков и Эгиналду) чаще находились на чужой половине поля (хотя номинально – практически в районе средней линии), в то время как все остальные – на своей. У «Бреста» ситуация была диаметрально противоположная…

Шахтер против Бреста предпочитал играть компактно и довольно глубоко

Первый гол, которым отличился Кевин, а также момент на 31-й минуте у Эгиналду – яркие примеры того, как «Шахтер» добивался успеха в атакующей работе. Да и в ситуации на 36-й минуте, которая привела к пенальти в ворота «Бреста», Георгий Судаков и Иракли Азарови блестяще использовали стремление французской команды максимально высоко поднимать линию обороны.

Шахтер умело пользовался ошибками при организации высокой линии обороны у соперника

Умение выискивать и использовать свободные зоны, возникающие в обороне у соперника, и стали ключом к успеху для «Шахтера» в этом матче. Тем самым Марино Пушич использовал сильные стороны своих футболистов, как тех, которые действуют из глубины, но имеют хорошее видение поля и первый пас, так и тех, которые привыкли играть в завершающей фазе, используя свои скоростные качества и дриблинг. Оказалось, что «изобретать велосипед» вовсе не обязательно, а все гениальное, как это часто бывает, выглядит очень даже просто и незатейливо. И именно такого рода «экспериментов» от штаба Пушича в еврокубках хотелось бы видеть побольше…

Выход Азарови

Автор этих строк неоднократно высказывался на тему перманентного и необъяснимого игнорирования штабом Марино Пушича в матчах Лиги чемпионов персоны левого фулбека Иракли Азарови. На первые пять матчей турнира в стартовом составе неизменно объявлялся бразилец Педро Энрике, чья игра уже против «Аталанты» заслуживала как минимум того, чтобы дать шанс кому-то другому. Но босниец продолжал делать ставку на южноамериканца, а когда тот схлопотал нелепую красную карточку в матче против ПСВ, чем подставил партнеров и, по сути, привел команду к нелогичному поражению, то на поединок против «Баварии» в шестом туре Пушич налево отрядил Матвиенко, а его место в центре обороны доверил Граму.

Парад непонятных решений Пушича, к счастью, завершился именно в матче против «Бреста». Уже на сборах было видно, что Азарови сейчас на голову сильнее Педро Энрике, и его появление в старте на «пиратов» было единственно правильным и логичным решением. Грузин показал неплохой уровень взаимодействий с левым вингером Кевином, которому активность Азарови на фланге позволяла смещаться в центр и создавать своего рода дихотомию там. Также Иракли неплохо сыгрался с Судаковым и Эгиналду, что в конечном итоге, и принесло успех против «Бреста».

Именно разрезная передача Азарови на 31-й минуте вывела Эгиналду на ворота соперника, когда бразилец пробил в сантиметрах мимо штанги. А на 36-й минуте грузинский фулбек уже самостоятельно откликнулся на похожий пас из глубины от Судакова, когда ворвался в штрафную и заработал пенальти.

Полезен был Азарови и в обороне. Во многом благодаря ему на левом фланге у «Шахтера» ситуация была контролируемой, хотя «Брест» предпочитал большую часть атак организовывать именно из этой зоны (через свой правый фланг французы провели 24 атаки, в то время как через центр – 14, а слева – только 7).

Азарови стал безоговорочным лидером «Шахтера» по количеству единоборств в обороне. Таковых в активе грузина зафиксировано аж 12, причем в 8 случаях (67%) Иракли выходил из них победителем. У других защитников «горняков» показатели единоборств в обороне следующие: Винисиус Тобиас – 5 (4 выигранные), Николай Матвиенко – 4 (4), Валерий Бондарь – 2 (1).

На графике ниже четко видно, насколько качественно действовали Азарови и Кевин при единоборствах на своем фланге. Фактически соперник выиграл только один из семи «квадратов», в то время как за «горняками» было преимущество аж в четырех.

Карта единоборств показывает, насколько эффективны были в борьбе на левом фланге Азарови и Кевин

При этом, Азарови оказался третьим в рядах своей команды по общему количеству выполненных передач (51), уступив только Матвиенко (61) и Марлону Гомесу (52).

Связка Марлона Гомеса и Крыськива

Марлон Гомес стал еще одним футболистом, который раскрылся вчера во всей красе. Его связка в опорной зоне с Дмитрием Крыськивым выглядела очень и очень перспективной для того, чтобы использовать ее и в некоторых дальнейших матчах, когда «горнякам» будет крайне важно держать под контролем середину поля.

Давайте лишь немного пройдемся по статистике: Марлон Гомес и Крыськив вошли в топ-5 команды по количеству осуществленных подборов мяча (у украинца их 13 – второе место после Бондаря, а у бразильца – 10, что является четвертым показателем); выиграли 75% и 50% единоборств в обороне (соответственно) плюс великолепно проявили себя в игре через пас. У бразильца в активе 94% точных пасов в матче, у украинца – 93%. При этом, важно отмечать, что у обоих сохранилась весьма хорошая статистика именно по точности передач вперед (Марлон – 86%, Крыськив – 78%), что важно для качественного построения атакующей игры команды. По пасам назад и поперечным передачам оба хавбека продемонстрировали 100% точность, а речь суммарно о 23 и 22 пасах по каждому из них соответственно. Таким образом, процент брака в центре поля у «горняков» был минимальным, и это позволяло украинской команде сохранять уверенность в своих силах даже во втором тайме, когда инициативой всецело владели номинальные гости.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон Гомес (№ 30)

Что также интересно: ни Марлон Гомес, ни Крыськив практически не фолили. У обоих в пассиве лишь по одному нарушению правил – столько же, как и у Тараса Степаненко, который провел на поле только 26 минут (Марлон Гомес сыграл 75 минут игрового времени, Крыськив – 101 минуту).

Очевидно, что после такого выступления как вчера «Шахтер» продолжит оттягивать с решением о возможной продаже Марлона Гомеса в Бразилию, где им очень и очень активно интересуется чемпион страны «Ботафого», заманивающий хавбека перспективой в будущем перебраться в «Лион», который является частью материнской структуры компании владельца.

Умение сыграть на результат

Не менее важным фактором вчерашнего успеха команды Марино Пушича стало умение сыграть на результат, когда это было важно. После перерыва «Шахтер», как это часто бывает в этом сезоне, предстал совсем другой командой. Но если зачастую подобная констатация не является для «горняков» комплиментом, то на этот раз важно подчеркивать – «горняки» во второй 45-минутке не выглядели ярко в атаке и не владели инициативой, зато сделали все, чтобы лишить соперника «легкой жизни». Не было ни ненужных фолов, ни глупых карточек, да и с ошибками (Матвиенко грешил этим, наоборот, как раз в первом тайме) как-то обошлось.

Если к концу первого тайма показатель владения мячом был 52% против 48% в пользу «Шахтера», то во второй половине игры французы постоянно имели преимущество, а в финальные 15 минут и вовсе тотальное – 73% против 27%. Также «Брест» во втором тайме выдал хорошую способность к организации атак – в среднем за минуту французы проводили от 0,53 до 0,6 атак, в то время как у «горняков» этот показатель составлял от 0,07 до 0,23, а их максимум в первом тайме составил 0,47.

Важно, что отдав инициативу сопернику, «Шахтеру» удалось сохранить высокий темп игры (17,3 против 14,4 у соперника) и соответствовать ему в аспекте физической готовности. Под конец матча «Брест» обошел чемпиона Украины даже в показателе выполненных передач (462 против 450), но вот выжать из этого пользу не сумел – по ударам по воротам (9:8), в том числе и в створ (6:3) преимущество осталось за «горняками».

Как уже отмечалось выше, «Шахтер» не гнушался действовать просто, чем, возможно, удивил оппонента. Средняя длина передач в последнюю треть поля у «горняков» составила 31,1 метра, в то время как у «Бреста» она была равна 24.

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Интересно и то, что статистики зафиксировали у «Бреста» значительно лучший показатель владений мячом, достигших чужой половины поля – 66 против 38 (73% против 44% по успешным), однако если вести речь о владениях, которые достигли чужой штрафной, то здесь ситуация кардинально меняется – 11:9 уже в пользу «Шахтера» (13% против 10% по успешным).

«Брест» не показал себя командой, способной выжимать результат из преимущества во владении мячом и в количестве выполненных передач. Французы не проявили существенной изобретательности, не были лучше соперника в показателе дриблинга (у «Шахтера» всего зафиксировано 16 обводок, из которых 9 были успешными, в то время как у «пиратов» – только 3 при 2 успешных), а тактика банальных навесов, где «Брест» превзошел «горняков» количественно (21 против 10) успехов им не принесла.

«Шахтер», довольно быстро добившись положительного счета на табло, не проявил ни малейших признаков самоуспокоенности, действовал грамотно, не забывал о необходимости взаимной подстраховки игроками друг друга. Команда Пушича показала способность быть гибкой при решении различных тактических задач на поле, была физически готова не хуже соперника, а морально даже превосходила его. Все это и принесло логичную и заслуженную победу, после которой ни в коей мере нельзя почивать на лаврах, ведь впереди – дортмундская «Боруссия», где даже победа не факт, что гарантирует путевку в 1/16 финала…