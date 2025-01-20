Шахтер тянет с ответом о продаже хавбека, который хочет покинуть Украину
Марлон Гомес дал понять, что будет рад вернуться в Бразилию
«Шахтер» продолжает рассматривать предложение о продаже 21-летнего центрального хавбека Марлона Гомеса, поступившее от чемпиона Бразилии «Ботафого».
«Горняки» до сих пор не дали ответа, хотя в «Ботафого» хотели бы как можно скорее определиться с футболистами, на которых смогут рассчитывать в сезоне-2025.
Отмечается, что «Шахтер» откровенно затягивает с ответом, не давая однозначных посылов ни бразильскому клубу, ни самому Марлону Гомесу, который уже дал понять «горнякам», что был бы рад покинуть Украину и вернуться на родину.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» отклонил первое предложение «Ботафого» по Марлону Гомесу на 10 миллионов евро. После этого бразильцы собирались и, очевидно, сделали улучшенное предложение.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Яна Суркис слегла...
Александр разместился на шестой позиции