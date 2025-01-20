Шахтер тянет с ответом о продаже хавбека, который хочет покинуть Украину

«Шахтер» продолжает рассматривать предложение о продаже 21-летнего центрального хавбека Марлона Гомеса, поступившее от чемпиона Бразилии «Ботафого».

«Горняки» до сих пор не дали ответа, хотя в «Ботафого» хотели бы как можно скорее определиться с футболистами, на которых смогут рассчитывать в сезоне-2025.

Отмечается, что «Шахтер» откровенно затягивает с ответом, не давая однозначных посылов ни бразильскому клубу, ни самому Марлону Гомесу, который уже дал понять «горнякам», что был бы рад покинуть Украину и вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» отклонил первое предложение «Ботафого» по Марлону Гомесу на 10 миллионов евро. После этого бразильцы собирались и, очевидно, сделали улучшенное предложение.