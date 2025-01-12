Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны первые подробности переговоров Ботафого и Шахтера по Марлону
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 14:52 |
1330
13

Стали известны первые подробности переговоров Ботафого и Шахтера по Марлону

Чемпион Бразилии получил отказ от чемпиона Украины, но контакты продолжатся

12 января 2025, 14:52 |
1330
13
Стали известны первые подробности переговоров Ботафого и Шахтера по Марлону
shakhtar.com. Марлон Гомес

Чемпион Бразилии «Ботафого» сделал первое предложение чемпиону Украины «Шахтеру» по трансферу 21-летнего центрального полузащитника Марлона Гомеса.

За футболиста бразильцы были готовы заплатить 10 миллионов евро, но «Шахтер» это предложение отверг.

Ожидается, что контакты между сторонами в ближайшее время продолжатся и «Ботафого» попробует добиться желаемого.

Предложение «горнякам» бразильский клуб сделал после того, как заручился поддержкой со стороны Марлона Гомеса, согласовав с ним детали потенциального контракта.

Напомним, в «Шахтер» Марлон Гомес перебрался в начале минувшего года из «Васко да Гама» за 12 миллионов евро.

По теме:
Кучер рассказал, как Луческу просил играть против Милевского
В Минае сохраняется задолженность по зарплате
ФОТО. Тренировка Шахтера. Максимальная концентрация – на тактике
Марлон Гомес Шахтер Донецк Ботафого трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Футбол | 12 января 2025, 09:03 28
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории

Первую строчку в рейтинге занял легендарный Майкл Джордан

«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
Бокс | 12 января 2025, 01:15 0
«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды

Украинский чемпион был признан лучшим боксером 2024 года по версии The Ring

Показательная работа на стрельбище. Украина стала 13-й в сингл-миксте
Биатлон | 12.01.2025, 14:01
Показательная работа на стрельбище. Украина стала 13-й в сингл-миксте
Показательная работа на стрельбище. Украина стала 13-й в сингл-миксте
Болонья – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 12.01.2025, 15:44
Болонья – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Болонья – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
Футбол | 12.01.2025, 00:53
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
За нього більше ніхто не дасть, продати а за 10 лямів можна знайти когось хто буде приносити користь клубу.
Ответить
0
Pavel_i_CO
Доволі скандальна персона.. Чому про цей факт не згадали?
Ответить
-1
serhiy
Купили за 12 і мали в майбутньому виплатити 4 млн бонусами. За 10 не продають - думаю тепер за більше не продадуть .Нема за кого такі гроші платити . Не коштує він стільки.
Ответить
-2
Показать Скрыть 10 ответов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
11.01.2025, 09:24 1
Бокс
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
10.01.2025, 16:52 455
Футбол
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
11.01.2025, 07:49 5
Футбол
Игрок сборной Украины отказывается подписывать новый контракт с клубом
Игрок сборной Украины отказывается подписывать новый контракт с клубом
11.01.2025, 12:31 4
Футбол
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
10.01.2025, 17:42 9
Футбол
Трубин принес трофей. Бенфика победила Спортинг в Кубке лиги Португалии
Трубин принес трофей. Бенфика победила Спортинг в Кубке лиги Португалии
12.01.2025, 00:08 9
Футбол
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
11.01.2025, 01:10
Футбол
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
10.01.2025, 16:30 13
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем