Стали известны первые подробности переговоров Ботафого и Шахтера по Марлону
Чемпион Бразилии получил отказ от чемпиона Украины, но контакты продолжатся
Чемпион Бразилии «Ботафого» сделал первое предложение чемпиону Украины «Шахтеру» по трансферу 21-летнего центрального полузащитника Марлона Гомеса.
За футболиста бразильцы были готовы заплатить 10 миллионов евро, но «Шахтер» это предложение отверг.
Ожидается, что контакты между сторонами в ближайшее время продолжатся и «Ботафого» попробует добиться желаемого.
Предложение «горнякам» бразильский клуб сделал после того, как заручился поддержкой со стороны Марлона Гомеса, согласовав с ним детали потенциального контракта.
Напомним, в «Шахтер» Марлон Гомес перебрался в начале минувшего года из «Васко да Гама» за 12 миллионов евро.
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