Чемпион Бразилии договорился с хавбеком Шахтера. Готовят трансфер?

Действующий чемпион Бразилии «Ботафого», который также является обладателем Кубка Либертадорес и, как следствие, сильнейшей командой Южной Америки, продолжает активно интересоваться услугами 21-летнего центрального хавбека «Шахтера» Марлона Гомеса.

«Ботафого» уже согласовал все детали контракта с футболистом и начал переговоры с украинским клубом о полноценном трансфере.

Несмотря на согласие на переход от Марлона, переговоры, как ожидается, будут сложными. За своего футболиста «Шахтер», вероятно, запросит не менее 15 миллионов евро.

Марлон счастлив в «Шахтере», однако считает свое возвращение в Рио-де-Жанейро хорошей возможностью в карьере и личной жизни. На такую позицию футболиста влияет война в Украине со всеми трудностями, которые она порождает.

Активно интересоваться услугами Марлона Гомеса «Ботафого» начал еще в конце декабря минувшего года. Тогда же Sport.ua сообщал, как в этой сделке может быть задействован французский «Лион».

В текущем сезоне Марлон Гомес сыграл 18 официальных матчей, отличившись 3 ассистами.