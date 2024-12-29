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  4. Марлон Гомес хочет покинуть Шахтер. Как Ботафого использует схему с Лионом
Украина. Премьер лига
29 декабря 2024, 18:54 |
1723
52

Марлон Гомес хочет покинуть Шахтер. Как Ботафого использует схему с Лионом

Бразильский клуб намерен переманить хавбека «горняков»

29 декабря 2024, 18:54 |
1723
52
Марлон Гомес хочет покинуть Шахтер. Как Ботафого использует схему с Лионом
shakhtar.com. Марлон Гомес

21-летний центральный полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес в январе может покинуть украинский клуб и вернуться в Бразилию.

Как уже сообщалось, серьезный интерес к футболисту проявляет чемпион бразильской Серии А и обладатель Кубка Либертадорес «Ботафого».

По информации от источников Sport.ua, бразильский клуб имеет финансовые возможности для полноценного выкупа контракта Марлона Гомеса у «Шахтера» и уже заручился полной поддержкой футболиста на совершение трансфера.

Марлоном Гомесом в «Ботафого» хотят заменить уходящего из команды опытного центрхава Че Че, который хорошо известен украинским болельщикам по непродолжительному периоду выступлений за «Динамо».

В то же время заманить Марлона Гомеса в Бразилию для «Ботафого» не так и просто, так как хавбек хотел бы остаться в Европе. Для этого игроку «Шахтера» было обещано, что в довольно скором времени он, если хорошо покажет себя в «Ботафого», сможет перебраться во французский «Лион».

У «Ботафого» и «Лиона» один собственник – американский бизнесмен Джон Текстор.

Однако в настоящий момент «ткачи» не могут позволить себе осуществить прямой трансфер Марлона Гомеса из-за запрета на регистрацию новых игроков, наложенного не так давно по требованию управления национального контроля Франции. Поэтому сперва Марлону Гомесу будет предложено поиграть какое-то время в Бразилии за «Ботафого», а уже затем – вернуться в Европу, в расположение «Лиона».

Напомним, контракт Марлона Гомеса с «Шахтером» действует до конца 2028 года. В стан «горняков» хавбек перебрался в январе нынешнего года из «Васко да Гама» за 12 миллионов евро.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 52
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avk2307
Я думаю нікому він не потрібний. Переплата в 4 рази мінімум. Тільки на умовах зп платите , а ми вам дуже не багато за оренду
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+5
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Remark
Щурі біжуть з тонучого коробля?
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+3
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TolsTIyELF
Нічим не видатний гравець, Пастух цікавіший за нього.
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+3
Gargantua81
я считаю, что и Кевин, и Марлон очень качественные футболисты. Очень хорошая работа селекции.
Проблема в том, что их брали для огранки, а УПЛ дградирующий чемпионат и Шахтер в чвном кризисе. Потому они не прогрессируют а деградирует. 
И к Палкину постепенно приходит понимание ситуации, а потому очко его стремительно сжимается.
Его стратегия с массивными вложениями под большие трансферы терпит крах. И он начал пытаться продавать по мелочи в надежде все же вывести Судакова на большой трансфер. 
Однако это может обернуться тем, что и большого трансфера Судакова не будет, и чемпионство уплывет, а вместе с ним 30 млн за ЛЧ.
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+2
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avk2307
Просто кто не читал статью, приведу цитату:
За інформацією Спорт.юа.  Ботофаго має можливості для повноцінного викупу контракту Марлона.
Нагадую , Шахтар Марлона купив за 12 млн.
Чекаю  дуже....
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+2
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FunnyCat_____
Шо за ноунейм?
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+2
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Pavel_i_CO
Вже другий щур біжить з іржавого корабля ахмєтава 
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+1
Показать Скрыть 8 ответов
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
Я ОЧЕЬ РАД ЧЬТО МАРЛОНЧИК УБЕГАЕТ МНЕ НАДАЕЛА НА ДВАИХ ДЕЛИТЬ С НИМ СУЧЕЧКУ ДУРАЧКУ ДЕРЯВА С ПЕРДЯ
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-1
AK.228
К сожалению оказался бесполезным 
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-2
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Дыряво с пердя🤣
Фанатики 36 дыр очки из 36 (1️⃣0️⃣4️⃣  из 106)☝️ отрабатывают несенюковскую премию на НГ
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-6
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Дыряво с пердя🤣
Марлончик
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-6
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