Марлон Гомес хочет покинуть Шахтер. Как Ботафого использует схему с Лионом

21-летний центральный полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес в январе может покинуть украинский клуб и вернуться в Бразилию.

Как уже сообщалось, серьезный интерес к футболисту проявляет чемпион бразильской Серии А и обладатель Кубка Либертадорес «Ботафого».

По информации от источников Sport.ua, бразильский клуб имеет финансовые возможности для полноценного выкупа контракта Марлона Гомеса у «Шахтера» и уже заручился полной поддержкой футболиста на совершение трансфера.

Марлоном Гомесом в «Ботафого» хотят заменить уходящего из команды опытного центрхава Че Че, который хорошо известен украинским болельщикам по непродолжительному периоду выступлений за «Динамо».

В то же время заманить Марлона Гомеса в Бразилию для «Ботафого» не так и просто, так как хавбек хотел бы остаться в Европе. Для этого игроку «Шахтера» было обещано, что в довольно скором времени он, если хорошо покажет себя в «Ботафого», сможет перебраться во французский «Лион».

У «Ботафого» и «Лиона» один собственник – американский бизнесмен Джон Текстор.

Однако в настоящий момент «ткачи» не могут позволить себе осуществить прямой трансфер Марлона Гомеса из-за запрета на регистрацию новых игроков, наложенного не так давно по требованию управления национального контроля Франции. Поэтому сперва Марлону Гомесу будет предложено поиграть какое-то время в Бразилии за «Ботафого», а уже затем – вернуться в Европу, в расположение «Лиона».

Напомним, контракт Марлона Гомеса с «Шахтером» действует до конца 2028 года. В стан «горняков» хавбек перебрался в январе нынешнего года из «Васко да Гама» за 12 миллионов евро.