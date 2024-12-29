Марлон Гомес хочет покинуть Шахтер. Как Ботафого использует схему с Лионом
Бразильский клуб намерен переманить хавбека «горняков»
21-летний центральный полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес в январе может покинуть украинский клуб и вернуться в Бразилию.
Как уже сообщалось, серьезный интерес к футболисту проявляет чемпион бразильской Серии А и обладатель Кубка Либертадорес «Ботафого».
По информации от источников Sport.ua, бразильский клуб имеет финансовые возможности для полноценного выкупа контракта Марлона Гомеса у «Шахтера» и уже заручился полной поддержкой футболиста на совершение трансфера.
Марлоном Гомесом в «Ботафого» хотят заменить уходящего из команды опытного центрхава Че Че, который хорошо известен украинским болельщикам по непродолжительному периоду выступлений за «Динамо».
В то же время заманить Марлона Гомеса в Бразилию для «Ботафого» не так и просто, так как хавбек хотел бы остаться в Европе. Для этого игроку «Шахтера» было обещано, что в довольно скором времени он, если хорошо покажет себя в «Ботафого», сможет перебраться во французский «Лион».
У «Ботафого» и «Лиона» один собственник – американский бизнесмен Джон Текстор.
Однако в настоящий момент «ткачи» не могут позволить себе осуществить прямой трансфер Марлона Гомеса из-за запрета на регистрацию новых игроков, наложенного не так давно по требованию управления национального контроля Франции. Поэтому сперва Марлону Гомесу будет предложено поиграть какое-то время в Бразилии за «Ботафого», а уже затем – вернуться в Европу, в расположение «Лиона».
Напомним, контракт Марлона Гомеса с «Шахтером» действует до конца 2028 года. В стан «горняков» хавбек перебрался в январе нынешнего года из «Васко да Гама» за 12 миллионов евро.
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Проблема в том, что их брали для огранки, а УПЛ дградирующий чемпионат и Шахтер в чвном кризисе. Потому они не прогрессируют а деградирует.
И к Палкину постепенно приходит понимание ситуации, а потому очко его стремительно сжимается.
Его стратегия с массивными вложениями под большие трансферы терпит крах. И он начал пытаться продавать по мелочи в надежде все же вывести Судакова на большой трансфер.
Однако это может обернуться тем, что и большого трансфера Судакова не будет, и чемпионство уплывет, а вместе с ним 30 млн за ЛЧ.
За інформацією Спорт.юа. Ботофаго має можливості для повноцінного викупу контракту Марлона.
Нагадую , Шахтар Марлона купив за 12 млн.
Чекаю дуже....