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Украина. Премьер лига
27 декабря 2024, 08:29 | Обновлено 27 декабря 2024, 08:32
270
1

Лучший клуб Южной Америки нацелился на игрока Шахтера стоимостью в €10 млн

Ботафого обсуждает с Марлоном Гомесом зарплату и условия личного контракта

27 декабря 2024, 08:29 | Обновлено 27 декабря 2024, 08:32
270
1
Лучший клуб Южной Америки нацелился на игрока Шахтера стоимостью в €10 млн
ФК Шахтер. Марлон Гомес

Бразильский Ботафого хочет подписать 21-летнего бразильского хавбека донецкого Шахтера Марлона Гомеса.

Как сообщает издание Globo, действующие победители чемпионата Бразилии и обладатели Кубка Либертадорес обсуждают с футболистом зарплату и условия личного контракта.

Цель Ботафого – сначала договориться с игроком, а затем вести переговоры с Шахтером. Марлон Гомес считается интересным не только для бразильского гранда, но и для холдинга Eagle Football, в который входит Ботафого, а также французский Лион и бельгийский РВД Моленбек.

Контракт Марлона с Шахтером рассчитан до конца 2028 года. Трансферная стоимость игрока расценивается в 10 миллионов евро.

Марлон присоединился к горнякам в январе 2024 из бразильского коллектива Васко да Гама за 12+4 млн евро. За все время в футболке Шахтера бразилец провел 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что Ботафого интересуется парагвайским вингером Ньюкасла Мигелем Альмироном. Также была информация, что экс-хавбек Динамо Че Че в ближайшее время покинет «одинокую звезду».

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Ботафого Шахтер Донецк Марлон Гомес трансферы трансферы УПЛ
Даниил Агарков Источник: Globo Esporte
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Комментарии 1
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Dfs2262ar
Шахтар купив за 12+4 млн...
Тобто ботафаго реально розраховує на те, щоб викупити його у шахтаря за 10 млн?
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