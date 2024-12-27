Лучший клуб Южной Америки нацелился на игрока Шахтера стоимостью в €10 млн

Бразильский Ботафого хочет подписать 21-летнего бразильского хавбека донецкого Шахтера Марлона Гомеса.

Как сообщает издание Globo, действующие победители чемпионата Бразилии и обладатели Кубка Либертадорес обсуждают с футболистом зарплату и условия личного контракта.

Цель Ботафого – сначала договориться с игроком, а затем вести переговоры с Шахтером. Марлон Гомес считается интересным не только для бразильского гранда, но и для холдинга Eagle Football, в который входит Ботафого, а также французский Лион и бельгийский РВД Моленбек.

Контракт Марлона с Шахтером рассчитан до конца 2028 года. Трансферная стоимость игрока расценивается в 10 миллионов евро.

Марлон присоединился к горнякам в январе 2024 из бразильского коллектива Васко да Гама за 12+4 млн евро. За все время в футболке Шахтера бразилец провел 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что Ботафого интересуется парагвайским вингером Ньюкасла Мигелем Альмироном. Также была информация, что экс-хавбек Динамо Че Че в ближайшее время покинет «одинокую звезду».