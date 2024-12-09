Короли Южной Америки. Определен победитель чемпионата Бразилии 2024
Ботафого впервые с 1995 года завоевал трофей национального первенства
8 декабря состоялись матчи последнего, 38-го тура чемпионата Бразилии 2024.
Ботафого переиграл Сан-Паулу со счетом 2:1, набрал итоговые 78 очков и выиграл трофей национального первенства.
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Второе место осталось за прошлогодними чемпионами из Палмейраса – 73 пункта. Бронзовые медали у команды Фламенго – 70 баллов.
Ботафого в третий раз в истории выиграл чемпионат Бразилии. В последний раз золотые медали доставались «одинокой звезде» в 1995 году. А первый триумф датируется 1968 годом.
Интересно, что 1 декабря Ботафого выиграл Кубок Либертадорес, в финале переиграв Атлетико Минейро 3:1. К слову, Атлетико Минейро в итоговой таблице чемпионата Бразилии финишировал аж на 12-й позиции из 20.
Летом 2025 года Ботафого выступит на клубном чемпионате мира в США. Бразильский коллектив, тренером которого является Артур Жорже (экс-коуч португальской Браги), сыграет в группе В вместе с ПСЖ, Атлетико Мадрид и ФК Сиэтл Саундерс.
ФОТО. Празднование команды Ботафого после завоевания титула чемпиона Бразилии
Итоговая таблица чемпионата Бразилии 2024
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ботафого
|38
|23
|10
|5
|59 - 29
|79
|2
|Палмейрас
|38
|22
|7
|9
|60 - 33
|73
|3
|Фламенго
|38
|20
|10
|8
|61 - 42
|70
|4
|Форталеза
|38
|19
|11
|8
|53 - 39
|68
|5
|Интернасьонал
|38
|18
|11
|9
|53 - 36
|65
|6
|Сан-Паулу
|38
|17
|8
|13
|53 - 43
|59
|7
|Коринтианс
|38
|15
|11
|12
|54 - 45
|56
|8
|Баия
|38
|15
|8
|15
|49 - 49
|53
|9
|Крузейро
|38
|14
|10
|14
|43 - 41
|52
|10
|Васко да Гама
|38
|14
|8
|16
|43 - 56
|50
|11
|Витория
|38
|13
|8
|17
|45 - 52
|47
|12
|Атлетико Минейро
|38
|11
|14
|13
|47 - 54
|47
|13
|Флуминенсе
|38
|12
|10
|16
|33 - 39
|46
|14
|Гремио
|38
|12
|9
|17
|44 - 50
|45
|15
|Жувентуде
|38
|11
|12
|15
|48 - 59
|45
|16
|Брагантино
|38
|10
|14
|14
|44 - 48
|44
|17
|Атлетико Паранаэнсе
|38
|11
|9
|18
|40 - 46
|42
|18
|Крисиума
|38
|9
|11
|18
|42 - 61
|38
|19
|Атлетико Гоияниенсе
|38
|7
|9
|22
|29 - 58
|30
|20
|Куяба
|38
|6
|12
|20
|29 - 49
|30
События матча
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