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Чемпионат Бразилии
Ботафого
08.12.2024 21:00 – FT 2 : 1
Сан-Паулу
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Бразилия
09 декабря 2024, 03:25 | Обновлено 09 декабря 2024, 03:35
152
0

Короли Южной Америки. Определен победитель чемпионата Бразилии 2024

Ботафого впервые с 1995 года завоевал трофей национального первенства

09 декабря 2024, 03:25 | Обновлено 09 декабря 2024, 03:35
152
0
Короли Южной Америки. Определен победитель чемпионата Бразилии 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря состоялись матчи последнего, 38-го тура чемпионата Бразилии 2024.

Ботафого переиграл Сан-Паулу со счетом 2:1, набрал итоговые 78 очков и выиграл трофей национального первенства.

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Второе место осталось за прошлогодними чемпионами из Палмейраса – 73 пункта. Бронзовые медали у команды Фламенго – 70 баллов.

Ботафого в третий раз в истории выиграл чемпионат Бразилии. В последний раз золотые медали доставались «одинокой звезде» в 1995 году. А первый триумф датируется 1968 годом.

Интересно, что 1 декабря Ботафого выиграл Кубок Либертадорес, в финале переиграв Атлетико Минейро 3:1. К слову, Атлетико Минейро в итоговой таблице чемпионата Бразилии финишировал аж на 12-й позиции из 20.

Летом 2025 года Ботафого выступит на клубном чемпионате мира в США. Бразильский коллектив, тренером которого является Артур Жорже (экс-коуч португальской Браги), сыграет в группе В вместе с ПСЖ, Атлетико Мадрид и ФК Сиэтл Саундерс.

ФОТО. Празднование команды Ботафого после завоевания титула чемпиона Бразилии

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Итоговая таблица чемпионата Бразилии 2024

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ботафого 38 23 10 5 59 - 29 79
2 Палмейрас 38 22 7 9 60 - 33 73
3 Фламенго 38 20 10 8 61 - 42 70
4 Форталеза 38 19 11 8 53 - 39 68
5 Интернасьонал 38 18 11 9 53 - 36 65
6 Сан-Паулу 38 17 8 13 53 - 43 59
7 Коринтианс 38 15 11 12 54 - 45 56
8 Баия 38 15 8 15 49 - 49 53
9 Крузейро 38 14 10 14 43 - 41 52
10 Васко да Гама 38 14 8 16 43 - 56 50
11 Витория 38 13 8 17 45 - 52 47
12 Атлетико Минейро 38 11 14 13 47 - 54 47
13 Флуминенсе 38 12 10 16 33 - 39 46
14 Гремио 38 12 9 17 44 - 50 45
15 Жувентуде 38 11 12 15 48 - 59 45
16 Брагантино 38 10 14 14 44 - 48 44
17 Атлетико Паранаэнсе 38 11 9 18 40 - 46 42
18 Крисиума 38 9 11 18 42 - 61 38
19 Атлетико Гоияниенсе 38 7 9 22 29 - 58 30
20 Куяба 38 6 12 20 29 - 49 30
Полная таблица

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ботафого.
63’
ГОЛ ! Мяч забил William Gomes (Сан-Паулу).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Джефферсон Саварино (Ботафого).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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