Короли Южной Америки. Определен победитель чемпионата Бразилии 2024

8 декабря состоялись матчи последнего, 38-го тура чемпионата Бразилии 2024.

Ботафого переиграл Сан-Паулу со счетом 2:1, набрал итоговые 78 очков и выиграл трофей национального первенства.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Второе место осталось за прошлогодними чемпионами из Палмейраса – 73 пункта. Бронзовые медали у команды Фламенго – 70 баллов.

Ботафого в третий раз в истории выиграл чемпионат Бразилии. В последний раз золотые медали доставались «одинокой звезде» в 1995 году. А первый триумф датируется 1968 годом.

Интересно, что 1 декабря Ботафого выиграл Кубок Либертадорес, в финале переиграв Атлетико Минейро 3:1. К слову, Атлетико Минейро в итоговой таблице чемпионата Бразилии финишировал аж на 12-й позиции из 20.

Летом 2025 года Ботафого выступит на клубном чемпионате мира в США. Бразильский коллектив, тренером которого является Артур Жорже (экс-коуч португальской Браги), сыграет в группе В вместе с ПСЖ, Атлетико Мадрид и ФК Сиэтл Саундерс.

ФОТО. Празднование команды Ботафого после завоевания титула чемпиона Бразилии

Итоговая таблица чемпионата Бразилии 2024