Англия26 декабря 2024, 00:06 |
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Экзотично. Ботафого хочет подписать известного вингера клуба АПЛ
Мигель Альмирон привлекает внимание «Ботафого»
26 декабря 2024, 00:06 |
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«Ботафого» интересуется парагвайским вингером «Ньюкасла» Мигелем Альмироном, сообщает geglobo.
По информации источника, руководство бразильского клуба следит за 30-летним игроком и думает о том, стоит ли делать официально предложение о трансфере. Клуб не хочет покупать игрока за сильно большие деньги ибо понимает, что навряд ли сможет их вернуть в будущем.
Считается, что за игрока «сороки» попросят 10 миллионов долларов.
Ранее сообщалось о том, что защитник «Милана» заинтересовал «Ньюкасл».
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