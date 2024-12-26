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  4. Экзотично. Ботафого хочет подписать известного вингера клуба АПЛ
Англия
26 декабря 2024, 00:06 |
112
0

Экзотично. Ботафого хочет подписать известного вингера клуба АПЛ

Мигель Альмирон привлекает внимание «Ботафого»

26 декабря 2024, 00:06 |
112
0
Экзотично. Ботафого хочет подписать известного вингера клуба АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигель Альмирон

«Ботафого» интересуется парагвайским вингером «Ньюкасла» Мигелем Альмироном, сообщает geglobo.

По информации источника, руководство бразильского клуба следит за 30-летним игроком и думает о том, стоит ли делать официально предложение о трансфере. Клуб не хочет покупать игрока за сильно большие деньги ибо понимает, что навряд ли сможет их вернуть в будущем.

Считается, что за игрока «сороки» попросят 10 миллионов долларов.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Милана» заинтересовал «Ньюкасл».

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Мигель Альмирон трансферы АПЛ Ньюкасл трансферы Ботафого
Данііл Киріяка Источник: Globo Esporte
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