Экзотично. Ботафого хочет подписать известного вингера клуба АПЛ

«Ботафого» интересуется парагвайским вингером «Ньюкасла» Мигелем Альмироном, сообщает geglobo.

По информации источника, руководство бразильского клуба следит за 30-летним игроком и думает о том, стоит ли делать официально предложение о трансфере. Клуб не хочет покупать игрока за сильно большие деньги ибо понимает, что навряд ли сможет их вернуть в будущем.

Считается, что за игрока «сороки» попросят 10 миллионов долларов.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Милана» заинтересовал «Ньюкасл».