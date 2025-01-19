Марлон Гомес хочет покинуть Шахтер и вернуться в Бразилию
Торги по полузащитнику с «горняками» ведет «Ботафого»
Чемпион Бразилии «Ботафого» продолжает торги с «Шахтером» по 21-летнему центральному хавбеку Марлону Гомесу.
Как информирует журналист Луис Антунеш, украинский клуб запросил срок до четверга, чтобы дать ответ на предложение бразильцев.
Очевидно, речь идет об улучшенном предложении со стороны «Ботафого», так как прежнее – размером в 10 миллионов евро – было «горняками» отвергнуто.
Сам Марлон Гомес, как сообщает Антунеш, ясно дал понять руководству «Шахтера», что хочет вернуться в Бразилию.
В нынешнем сезоне Марлон Гомес сыграл 18 официальных матчей, в которых отличился 3 ассистами.
🚨Atualização Marlon Gomes:— Luiz Antuñes ★彡 (@luizpittt) January 19, 2025
O Shakhtar Donetsk pediu o prazo de até quinta-feira para responder a proposta do Botafogo.
Marlon está na Turquia participando de amistosos, porém deixou claro seu interesse em voltar para o Brasil! pic.twitter.com/A9IgCCwhrw
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