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  4. Марлон Гомес хочет покинуть Шахтер и вернуться в Бразилию
Украина. Премьер лига
19 января 2025, 21:48 |
1171
8

Марлон Гомес хочет покинуть Шахтер и вернуться в Бразилию

Торги по полузащитнику с «горняками» ведет «Ботафого»

19 января 2025, 21:48 |
1171
8
Марлон Гомес хочет покинуть Шахтер и вернуться в Бразилию
shakhtar.com. Марлон Гомес

Чемпион Бразилии «Ботафого» продолжает торги с «Шахтером» по 21-летнему центральному хавбеку Марлону Гомесу.

Как информирует журналист Луис Антунеш, украинский клуб запросил срок до четверга, чтобы дать ответ на предложение бразильцев.

Очевидно, речь идет об улучшенном предложении со стороны «Ботафого», так как прежнее – размером в 10 миллионов евро – было «горняками» отвергнуто.

Сам Марлон Гомес, как сообщает Антунеш, ясно дал понять руководству «Шахтера», что хочет вернуться в Бразилию.

В нынешнем сезоне Марлон Гомес сыграл 18 официальных матчей, в которых отличился 3 ассистами.

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Марлон Гомес Шахтер Донецк Ботафого трансферы трансферы УПЛ
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 8
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avk2307
таке собі. купили гравця який коштував 6 млн за 12 млн і не хочуть продавати за 10...
Ну якби і правда 2 млн мінус .Що скажуть про менеджерів?
Хоча в оригіналі в твітері навіть про 10 млн ніхто і не каже....
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+3
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Pavel_i_CO
Ахмєтав якогось Хуана хоче купити. В чому проблема? Нехай Гомес тікає... Санта Барбара #паданєтскі
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+3
serhiy
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+2
Андрій Шевченко
Одні гомеси і педріньї в тому пі_ерському шлюхтарі.
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+1
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ПАЧЕМУ НАШИМ БРАЗИЛЬЦАМ МОЖНА УЙТИ С ВЕЛИКАВА И МАГУЧЕВА ШАХТЕРА  А МНЕ И МАЕЙ КРОТО БОТО БАНДЕ НЕЛЬЗЯ Я УСТАЛ Я ХАЧУ УЙТИ МНЕ НАДАЕЛА ЧТО НАС ВСЕ УНЕЖАЮТ И В ГАВНО ОЙ В ЕМБЛЕМУ ВЕЛИКАВА И МАГУЧЕВА ШАХТЕРА МАКАЮТ
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+1
TolsTIyELF
Пофиг на него. Пусть купят Пастуха.
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-5
Дыряво с пердя🤣
15 млн его цена☝️ он же не шляпарен очка из дыр очки 👉👌 котрого и за 3 млн трабзон отказался покупать
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-7
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