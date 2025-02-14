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  4. ВИДЕО. Степаненко передал свой номер в Шахтере другому игроку
Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 20:02 | Обновлено 14 февраля 2025, 20:56
1154
0

ВИДЕО. Степаненко передал свой номер в Шахтере другому игроку

Теперь под шестеркой будет выступать Марлон Гомес

14 февраля 2025, 20:02 | Обновлено 14 февраля 2025, 20:56
1154
0
ВИДЕО. Степаненко передал свой номер в Шахтере другому игроку
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

Шахтер коротким видео в своих соцсетях объявил о том, что под шестым номером, который долгое время использовал легенда клуба Тарас Степаненко, теперь будет играть хавбек Марлон Гомеса.

Степаненко в феврале покинул команду и перебрался в турецкий Эюпспор, освободив свой номер. Тарас не против, что шестерка будет у бразильского хавбека.

Интересно, что зимой были слухи о желании Марлона покинуть Украину.

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Тарас Степаненко Марлон Гомес Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу игровой номер
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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