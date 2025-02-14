Украина. Премьер лига14 февраля 2025, 20:02 | Обновлено 14 февраля 2025, 20:56
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ВИДЕО. Степаненко передал свой номер в Шахтере другому игроку
Теперь под шестеркой будет выступать Марлон Гомес
14 февраля 2025, 20:02 | Обновлено 14 февраля 2025, 20:56
1154
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Шахтер коротким видео в своих соцсетях объявил о том, что под шестым номером, который долгое время использовал легенда клуба Тарас Степаненко, теперь будет играть хавбек Марлон Гомеса.
Степаненко в феврале покинул команду и перебрался в турецкий Эюпспор, освободив свой номер. Тарас не против, что шестерка будет у бразильского хавбека.
Интересно, что зимой были слухи о желании Марлона покинуть Украину.
🤩 Новий номер 6️⃣ Марлон Гомес 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 14, 2025
⚒️ «Спадкоємець». Серія 3#Shakhtar pic.twitter.com/Nmm94uUtsZ
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