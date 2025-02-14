ВИДЕО. Степаненко передал свой номер в Шахтере другому игроку

Шахтер коротким видео в своих соцсетях объявил о том, что под шестым номером, который долгое время использовал легенда клуба Тарас Степаненко, теперь будет играть хавбек Марлон Гомеса.

Степаненко в феврале покинул команду и перебрался в турецкий Эюпспор, освободив свой номер. Тарас не против, что шестерка будет у бразильского хавбека.

Интересно, что зимой были слухи о желании Марлона покинуть Украину.