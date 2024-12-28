Тайна раскрыта. Тотовицкий рассказал, с кем у него действует контракт

Украинский полузащитник Андрей Тотовицкий опроверг информацию о расторжении сотрудничества с донецким «Шахтером», которую опубликовал аналитический портал Transfermarkt.

Игрок заверил, что ему осталось провести еще полгода в команде по контракту.

«У меня еще полгода контракта с «Шахтером». Сейчас я прохожу курс лечения, поэтому пока не могу сказать, в каком клубе буду играть дальше», – сказал Тотовицкий.

Прошлый сезон Андрей провел в «Колосе» в качестве арендованного игрока. В общей сложности украинец отыграл шесть матчей за клуб из Ковалевки, отдав два ассиста.

В общей сложности за «Шахтер» Тотовицкий сыграл 19 поединков. На счету полузащитника гол и две результативные передачи.