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  4. Тайна раскрыта. Тотовицкий рассказал, с кем у него действует контракт
Украина. Премьер лига
28 декабря 2024, 10:43 | Обновлено 28 декабря 2024, 10:48
659
0

Тайна раскрыта. Тотовицкий рассказал, с кем у него действует контракт

Полузащитник является игроком донецкого «Шахтера»

28 декабря 2024, 10:43 | Обновлено 28 декабря 2024, 10:48
659
0
Тайна раскрыта. Тотовицкий рассказал, с кем у него действует контракт
ФК Шахтер. Андрей Тотовицкий

Украинский полузащитник Андрей Тотовицкий опроверг информацию о расторжении сотрудничества с донецким «Шахтером», которую опубликовал аналитический портал Transfermarkt.

Игрок заверил, что ему осталось провести еще полгода в команде по контракту.

«У меня еще полгода контракта с «Шахтером». Сейчас я прохожу курс лечения, поэтому пока не могу сказать, в каком клубе буду играть дальше», – сказал Тотовицкий.

Прошлый сезон Андрей провел в «Колосе» в качестве арендованного игрока. В общей сложности украинец отыграл шесть матчей за клуб из Ковалевки, отдав два ассиста.

В общей сложности за «Шахтер» Тотовицкий сыграл 19 поединков. На счету полузащитника гол и две результативные передачи.

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Андрей Тотовицкий Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: Украинский футбол
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