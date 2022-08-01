Их осталось четверо. Футболисты Шахтера, игравшие на Донбасс Арене

Накануне в современной истории «Шахтера» произошло в какой-то степени эпохальное событие – об уходе из донецкого клуба объявил 32-летний левый фулбек Исмаили. В прощальном послании фанатам «горняков» бразилец не просто так подчеркнул, что для него в «Шахтере» все начиналось с февраля 2013 года и «Донбасс Арены». Именно туда Исмаили сразу же прибыл перед процедурой подписания контракта с донецким клубом, так как тем вечером «оранжево-черных» ожидал поединок плей-офф Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Исмаили из-за российской агрессии против Украины, начавшейся в 2014 году, провел не так много матчей за «Шахтер» на «Донбасс Арене», однако именно он стал последним легионером в текущем составе команды, который помнил матчи на домашней арене «горняков». Именно поэтому его уход является в определенной степени эпохальным – он закрывает эру блестящих легионеров команды, которых «Шахтер» подписывал для выступления перед родными трибунами. Более того, после ухода Исмаили в стане «горняков» не осталось ни одного бразильца – некоторые, правда, еще продолжают находится на контракте, но разъехались по арендам, воспользовавшись правилом ФИФА. И это тоже эпохальное событие.

Но сейчас не о перестройке, которая назрела в «Шахтере» и о которой мы детально рассуждали еще несколько месяцев назад. Давайте определим в нынешнем составе «горняков» футболистов, которые все еще помнят выступления на «Донбасс Арене». Таковых осталось всего четверо…

Андрей Пятов

Пятов, которому в конце июня исполнилось уже 38, перебрался в «Шахтер» из «Ворсклы» еще в конце 2006 года. Что правда, сразу же «горняки» разрешили 22-летнему на тот момент стражу ворот доиграть сезон в Полтаве на правах аренды, после чего уже вернули к себе и начали интегрировать в первую команду. Мирча Луческу почти сразу же осознал, что в связи с лимитом на легионеров в УПЛ, на вратарской позиции ему нужен исключительно украинец. Поэтому «горняки» без особых сантиментов расстались с хорватом Стипе Плетикосой и чехом Яном Лаштувкой.

Пятову довольно быстро удалось доказать Луческу, что именно он является идеальным вариантом на пост № 1 в команде. В конкурентах у Андрея в разное время было немало качественных вратарей – Дмитрий Шутков, Юрий Вирт, Богдан Шуст, Рустам Худжамов, однако ни один из них так и не смог посадить Пятова на «банку». Проделать подобное удалось лишь Александру Рыбке в сезоне-2011/12, который даже провел все 6 матчей «горняков» на групповой стадии Лиги чемпионов, но затем попался на допинге и бесславно покинул команду.

После того поспорить с Пятовым всерьез за роль основного вратаря «Шахтера» удалось лишь Антону Каниболоцкому, но и ту конкуренцию Андрей выиграл, и держался в «рамке» донецкой команды вплоть до сезона-2020/21, когда «выдавить» ветерана удалось молодому и талантливому Анатолию Трубину.

В настоящий момент Пятов – главный ветеран «Шахтера». И по возрасту, и по количеству матчей за первую команду, и по числу завоеванных с ней трофеев. Более того, Андрей застал еще те времена, когда «Донбасс Арена» только строилась, а домашние матчи «горняки» проводили на РСК «Олимпийский». И именно Пятов был вратарем «оранжево-черных» в дебютном матче команды на «Донбасс Арене», когда 27 сентября 2009 года «горняки» разбили «Оболонь» в рамках УПЛ со счетом 4:0 с голами Жадсона, Илсиньо, Кобина и Виллиана. Поэтому если нынешний уход Исмаили можно называть эпохальным для «Шахтера» только в какой-то степени, то момент, когда завершить выступления за «горняков» пожелает Пятов станет таковым без каких-либо оговорок…

Сергей Кривцов

Сергей Кривцов перебрался в «Шахтер» уже летом 2010 года, когда команда вовсю проводила домашние матчи на «Донбасс Арене», а за год до этого сумела достичь главного еврокубкового успеха в своей истории – выиграть Кубок УЕФА-2008/09.

На момент переезда в Донецк Кривцову было всего-навсего 19 лет. Его присмотрели в запорожском «Металлурге», где Сергей в 17 с небольшим сумел дебютировать в украинской Премьер-лиге, и в целом подавал огромные надежды. Памятуя о лимите на легионеров, а также крайне нестабильной игре центральных защитников своей команды, Мирча Луческу всячески настаивал на подписании способных украинцев, которые бы позволили румынскому наставнику чуть свободнее тасовать состав, имея более широкие кадровые возможности.

Свой первый матч на «Донбасс Арене» Кривцов провел именно в качестве игрока запорожского «Металлурга». Визит, который состоялся 9 декабря 2009 года, выдался неудачным для подопечных Романа Григорчука, которые довольно долго сдерживали натиск «горняков», но в средине второго тайма все-таки пропустили от Виллиана, а на 84-й минуте позволили Луису Адриано установить окончательный счет на табло – 2:0. Кривцов в том поединке провел на поле весь матч, создав трио в центре обороны своей команды вместе с камерунцем Адольфом Тейкку и украинцем Дмитрием Невмывакой.

Оказавшись в «Шахтере», Кривцову далеко не сразу удалось пробиться в основу команды. Поначалу центрбек проигрывал конкуренцию куда более опытным Чигринскому, Кучеру и Ищенко, а также главному на тот момент вундеркинду донецкой академии Ракицкому. Более менее регулярно попадать в стартовый состав «Шахтера» Кривцову удалось, начиная с сезона-2012/13, благодаря чему Сергей провел под два десятка матчей на «Донбасс Арене» в оранжево-черной футболке.

Всего же на счету Кривцова к текущему моменту 213 матчей за «Шахтер». В марте защитнику исполнился только 31 год, а это отличный возраст для центрбека в топовых европейских чемпионатах. Если Сергея вновь не «заедят» травмы, то он должен становиться ключевой надеждой для новой команды «горняков» под предводительством Игора Йовичевича, а также образцом для подражания куда более молодым Валерию Бондарю, Эдуарду Козику и Марьяну Фарине, на существенный прогресс которых в донецком клубе возлагаются серьезные надежды.

Тарас Степаненко

Опорный полузащитник Тарас Степаненко перешел в «Шахтер» летом 2010 года из запорожского «Металлурга» вместе с Сергеем Кривцовым. На момент трансфера хавбеку было 20 лет, и он, в отличие от своего друга-центрбека, куда быстрее смог доказать Мирче Луческу свое право появляться в составе первой команды. Скажем, в премьерном сезоне в «Шахтере» Степаненко сыграл 15 матчей в УПЛ, причем в 14 появлялся на поле в стартовом составе. И это при том, что на тот момент в конкурентах у Тараса значились звездные триумфаторы Кубка УЕФА-2008/09 Фернандиньо и Томаш Хюбшман. Что правда, в пользу Степаненко в значительной степени сыграла травма Фернандиньо, которую бразилец получил в сентябре 2010 года в неудачном во всех смыслах для «горняков» матче чемпионата против «Оболони» (0:1). У Ферны был диагностировал перелом ноги, из-за чего многие медики давали крайне неблагоприятный прогноз для бразильца, но тот смог посрамить скептиков и не только вернуться в профессиональный футбол, но и через пару лет сделать скачок из УПЛ в АПЛ, где до недавнего времени был одной из ключевых фигур «Манчестер Сити».

Во втором сезоне в «Шахтере» Степаненко играл не так часто (всего 9 матчей в чемпионате), но начиная с УПЛ-2012/13 и до крайнего розыгрыша, который не был доигран из-за российско-украинской войны, Тарас никогда не проводил менее 18 матчей в отечественной лиге в рамках одного сезона. После ухода Фернандиньо и Хюбшмана ему удалось стать ключевой фигурой в опорной зоне команды, и к нынешнему моменту на счету Степаненко уже 357 матчей во всех турнирах за «Шахтер».

Впрочем, как и Кривцову, дебютировать на «Донбасс Арене» Степаненко пришлось вовсе не в футболке «Шахтера». Первый матч на суперсовременной на тот период арене Европы Тарас провел 9 декабря 2009 года. Как и Кривцов, он вышел в старте запорожского «Металлурга», однако уже на 31-й минуте матча Роман Григорчук предпочел заменить молодого опорника на более опытного латвийского легионера Дарюса Мицейку.

В футболке «Шахтера» Степаненко, которому 8 августа исполнится 33 года, свой крайний матч на «Донбасс Арене» провел 2 мая 2014-го. После этой даты «горняки» не проводили домашние матчи на своем родном стадионе, а в тот день обыграли «Мариуполь», который тогда еще выступал под другим названием, измененным впоследствии в рамках процесса декоммунизации, со счетом 3:1. Степаненко вышел на поле на 77-й минуте вместо Илсиньо, когда преимущество «Шахтера» на табло было еще весьма шатким – 2:1.

Андрей Тотовицкий

Четвертым и последним из нынешнего состава «Шахтера», кто когда-либо выходил на поле «Донбасс Арены» в официальных поединках является человек, чья фамилия наверняка не является для большинства болельщиков в этом ряду настолько очевидной, как три предыдущие – Андрей Тотовицкий. Этого атакующего полузащитника, способного также сыграть центрального нападающего, «горняки» долгое время держали на контракте, отправляя по арендам в различные команды, прежде чем в начале 2020 года решили продать в «Десну» за нераскрытую сумму.

Тотовицкий появился в системе «Шахтера» летом 2010 года, перебравшись из Киева, где проходил обучение футболу в РВУФК (ныне – Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного) и академии «Динамо». Изначально Андрей привлекался к играм «Шахтера-3» во Второй лиге, а после реорганизации выступал за молодежный состав «горняков» в соответствующем первенстве. Несмотря на то, что Мирча Луческу неоднократно брал Тотовицкого на сборы первой команды, позволить молодому хавбеку дебютировать за нее румынский тренер не спешил.

Летом 2013 года «Шахтер» отдал Тотовицкого в годичную аренду в «Мариуполь» (тогда еще – «Ильичевец»). Именно в составе этой команды Андрей в итоге и провел свой дебютный и пока единственный матч на «Донбасс Арене». Произошло это в уже упоминавшуюся выше дату – 2 мая 2014 года. Примечательно, что тогда руководство «Шахтера» не настаивало на том, чтобы за приазовцев не выходили на поле арендованные у «горняков» футболисты. Это позволило главному тренеру мариупольцев Николаю Павлову выставить сильнейший свой состав, где помимо Тотовицкого, со стартовых минут нашлось место для арендованных у «Шахтера» Николая Ищенко, Ивана Ордеца, Богдана Бутко, Дмитрия Гречишкина и Вячеслава Чурко. Гости проиграли со счетом 1:3, но единственный мяч в ворота Пятова в их рядах с передачи Чурко забил именно Андрей Тотовицкий.

Впоследствии «Шахтер» отдавал Тотовицкого в аренду «Заре», бельгийскому «Кортрейку» и «Мариуполю». В перерывах между этим Андрей все-таки дебютировал за первую команду «горняков». Случилось это в сезоне-2018/19, когда Паулу Фонсека дал возможность Тотовицкому сыграть в УПЛ, Кубке и Суперкубке за «Шахтер» в общей сложности 9 матчей, в которых Андрей записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 голевую передачу. В январе 2020-го, как упоминалось, «Шахтер» отпустил Тотовицкого насовсем в «Десну», однако после начала полномасштабной российско-украинской войны донецкому клубу пришлось перестраиваться и отходить от ставки на легионеров, а вместе с тем – вернуть Андрея, за что «Колосу», где хавбек даже не успел дебютировать в официальных матчах, было заплачено порядка полумиллиона евро.