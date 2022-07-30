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Украина. Премьер лига
30 июля 2022, 23:36 | Обновлено 30 июля 2022, 23:37
493
0

«Мой контракт закончился». Исмаили попрощался с Шахтером

Бразилец объявил об уходе из команды

30 июля 2022, 23:36 | Обновлено 30 июля 2022, 23:37
493
0
«Мой контракт закончился». Исмаили попрощался с Шахтером
ФК Шахтер

Левый защитник «Шахтера» Исмаили на своей странице в Instagram попрощался с «Шахтером», заявив, что его контракт с клубом подошел к концу.

Бразилец вспомнил свой путь в команде.

«13.02.2013 я прилетел в Донецк и прямо из аэропорта поехал на Донбасс Арену, был перерыв матча «Шахтер – «Б. Дортмунд», был вечер Лиги чемпионов. Какая игра! Какая атмосфера! Какие эмоции! Какая ночь! На следующий день я подписал контракт с ФК «Шахтер».

«Прошло девять лет, и мы вместе пережили волшебные моменты, невероятные ночи, увлекательные игры, тысячи эмоций, которые я мог испытать с каждым болельщиком горняков. Пережили также и менее счастливые времена, но гораздо больше насладились моментами эйфории и славы. Игры, титулы и моменты, которыми мы жили, никогда не сотрутся из моей памяти».

«Сегодня 30.07.22 закончился мой контракт с ФК «Шахтер» не так, как я себе представлял, не по своему желанию. Однако моя эмоциональная связь будет вечной. Я горжусь тем путем, который мы прошли вместе, друзьями, которых я нашел, и опытом, который мы получили бок о бок».

«Особое спасибо Президенту Ринату Ахметову за поддержку и доверие, я безгранично благодарен. Моя любовь, благодарность и уважение за прием и привязанность всем болельщикам «Шахтера» и украинскому народу».

«СЛАВА УКРАИНЕ», – написал игрок.

Ранее сообщалось, что Исмаили ведет переговоры с бразильским «Интернасьоналом».
 

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Источник Sport.ua
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