Шахтер утратил свою главную фишку. Придется искать новую

Два десятилетия назад, в уже достаточно далеком 2002 году, донецкий «Шахтер», который тогда не имел столь внушительных трофейных достижений, как ныне, сделал, как оказалось, очередной и весьма важный шаг в своем развитии – подписал первого бразильского легионера. Им стал центрфорвард Брандао, игра которого порой заставляла усомниться в том, что этот легионер действительно представляет собой такую техничную футбольную нацию как бразильская.

После Брандао бразильцы начали появляться в «Шахтере» буквально «пачками», особенно когда главным тренером команды был назначен румын Мирча Луческу. При нем в стане «горняков» южноамериканских легионеров действительно становилось с каждым годом все больше и больше, и кто знает, до какой границы баланса между местными игроками и бразильцами дошел бы донецкий клуб, если б не введенный в 2004 году, а впоследствии несколько ужесточенный, в чемпионате Украины лимит на легионеров.

В какой-то момент бразильцы стали символом «Шахтера», если не сказать – его «фишкой». Именно благодаря ярким латиноамериканцам «горняков» без особых проблем узнавали многие болельщики из Западной Европы, когда украинской команде приходилось встречаться в Лиге чемпионов с очередным грандом. Бразильцы действительно очень помогли «Шахтеру» сделать шаг вверх в своем развитии. От продажи лучших из них «горняки» выручили колоссальные по меркам футбольной Украины средства, которые были пущены в развитие инфраструктуры и обновление команды. Кроме того, в 2009 году именно голы бразильцев Луиса Адриано и Жадсона помогли «Шахтеру» добыть в Стамбуле заветный Кубок УЕФА в финальной дуэли с немецким «Вердером».

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Даже война на Донбассе, которая началась в 2014 году, не привела к сворачиванию бразильского вектора в жизни «Шахтера». Клуб на несколько лет предпочел отойти от активной работы на трансферном рынке, из-за чего пропустил очередную фазу по перестройке команды и впоследствии угодил в кризис, но в какой-то момент опять начал приобретать легионеров именно из Бразилии, причем еще более молодых, чем ранее. Ставка на такой «футбольный товар» выглядела абсолютно оправданной, ведь условные Тете и Додо на рынке Европы еще не так давно выглядели очень, если так можно выразиться, «кошерно».

Однако полномасштабное военное вторжение россии, случившееся в ночь на 24 февраля, окончательно изменило жизнь всей Украины на «до» и «после». Футбол отошел глубоко на задний план, и пока неизвестно, когда и в каком обличии он вообще вернется на отечественные поля. Но для «Шахтера» эти события стали явным ознаменованием необходимости заканчивать «эпоху самбы». Дальше «горняки» должны искать для себя новую, уже не бразильскую, «фишку».

Война привела к тому, что все без исключения бразильские легионеры «Шахтера», коих на момент вторжения россии было 13 (Марлон, Исмаили, Додо, Винисиус Тобиас, Витао, Маркос Антонио, Майкон, Алан Патрик, Давид Нерес, Педриньо, Тете, Фернандо, Жуниор Мораес), покинули территорию Украины. Отбыл даже Жуниор Мораес, успевший ранее получить украинский паспорт, сыграть за национальную сборную страны и многократно отличавшийся громкими патриотичными высказываниями – например, он называл Украину своим домом.

Всех их не стало, как только по-настоящему пришла беда, в которой, как известно, и познаются друзья. Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин справедливо отметил, что это не их (бразильцев) война, но с другой стороны в словах одного из руководителей донецкого клуба явственно выделялась своего рода обида: за столько лет клуб и Украина дали бразильцам невероятно много – от возможности заявить о себе в Европе до совершенно гигантских, по меркам их прежних уровней, личных доходов.

На это бразильцы (да и то не все!) ответили лишь постами в соцсетях с поддержкой в адрес Украины и украинцев, а спустя пару дней после возвращения на родину начали задумываться над дальнейшими вариантами продолжения карьеры. А ведь могли хотя бы провести с командой ряд благотворительных матчей, которыми сейчас «горняки» стараются привлечь дополнительное внимание и финансирование к проблемам нашей страны.

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Из всех упоминавшихся выше тринадцати бразильцев с «Шахтером» сейчас тренируется только Марлон. Да и тот присоединился к «горнякам» лишь накануне. Есть предположение, которое наверняка очень близко к истине, что бразильский центрбек приехал в Турцию и присоединился к «Шахтеру» исключительно из-за давних хороших отношений с Роберто Де Дзерби, благодаря которому, собственно, и перебрался летом минувшего года из «Сассуоло» в Украину.

Поэтому в благотворительных матчах против «Олимпиакоса», «Лехии» и «Фенербахче» болельщики «горняков» смогли увидеть на поле Коноплю, но не Додо; Булезу, но не Исмаили; Фарину, но не Витао; Сигеева, но не Алана Патрика или Майкона. Собственно, когда российско-украинская война наконец-то завершится, и наша страна начнет восстанавливаться и приходить в себя, «Шахтеру» предстоит делать ставку именно на вчерашних резервистов и дублеров, фамилии многих из которых подавляющее большинство украинских болельщиков пока еще не успело выучить.

Бразильцы – это важная и полезная страница в истории «Шахтера», но ее пора переворачивать. В команде больше не должно быть десятка легионеров из этой страны. Просто потому, что для этих ребят любая война – не их. И речь даже не о буквальном понимании нынешней ситуации, когда испугались многие, хотя еще большее число людей выдержали и продолжают бороться ежедневно, а и о некоторых «исторических матчах». Например, много ли пользы было от бразильцев, когда «Шахтер» безвольно проигрывал «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:6 и 0:4) в позапрошлом году? Или, быть может, бразильские легионеры команды оказались единственными, кто не бросил играть после катастрофического начала ответного поединка с «Баварией» (0:7) в плей-офф ЛЧ-2014/15? И это не говоря уже о прежних провалах, когда «Шахтер» с множеством бразильцев на поле в какой-то момент, осознавая, что положительный результат уже недостижим, буквально рассыпался на поле, как то против «Арсенала» (1:5) в Англии, «Барселоны» (1:5) в Испании, «Байера» (0:4) в Германии… Все эти матчи до сих пор в памяти многих болельщиков «горняков» просто потому, что в какой-то момент на поле не оказывалось команды, а была лишь кучка игроков, старавшихся до последнего что-то изменить, и тех, кто откровенно бросил сопротивление. Потому что это все тоже была не их война...

Впрочем, как известно, даже после самой темной ночи наступает рассвет. И однажды мы снова будем иметь радость видеть «Шахтер» на поле в матчах Лиги чемпионов. Это будет совсем другая команда. Вероятно, без громких имен, многомиллионных ценников в профилях на Transfermarkt, но важно – чтобы обязательно с коллективным стремлением побеждать за Украину и ради украинцев. Отдаваться до последнего. И будет очень круто, если именно это станет новой «фишкой» уже обновленного «Шахтера».