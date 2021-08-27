Жуниор МОРАЕС: «Поздравляю Украину, которую могу назвать домом»

34-летний нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес поздравил страну с Днем Независимости.

«На этой неделе исполнилось 30 лет независимости Украины, поздравляю страну, которую могу назвать домом. Я очень горд быть частью истории национальной сборной», — написал Мораес 27 августа. День Независимости Украины празднуется 24 августа.

Мораес — натурализованный бразилец. На счету футболиста 11 матчей за сборную Украины, где он забил один гол.