Жуниор МОРАЕС: «Поздравляю Украину, которую могу назвать домом»

34-летний нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес поздравил страну с Днем Независимости.
«На этой неделе исполнилось 30 лет независимости Украины, поздравляю страну, которую могу назвать домом. Я очень горд быть частью истории национальной сборной», — написал Мораес 27 августа. День Независимости Украины празднуется 24 августа.
Мораес — натурализованный бразилец. На счету футболиста 11 матчей за сборную Украины, где он забил один гол.
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