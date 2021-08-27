Жуниор МОРАЕС: «Поздравляю Украину, которую могу назвать домом»

Нападающий «Шахтера» с опозданием поздравил страну с Днем Независимости

  • 27.08.2021 09:20
  • 1393 просмотра
  • 2 комментария
Жуниор МОРАЕС: «Поздравляю Украину, которую могу назвать домом»
© УАФ. Жуниор Мораес

34-летний нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес поздравил страну с Днем Независимости.

«На этой неделе исполнилось 30 лет независимости Украины, поздравляю страну, которую могу назвать домом. Я очень горд быть частью истории национальной сборной», — написал Мораес 27 августа. День Независимости Украины празднуется 24 августа.

Мораес — натурализованный бразилец. На счету футболиста 11 матчей за сборную Украины, где он забил один гол.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Fanat230784
    online
    Fanat230784, 27.08.2021 10:21
    0
    Як то кажуть: зате сьогодні першим привітав)))
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    zac1310
    zac1310, 27.08.2021 09:33
    +3
    Лучше поздно, чем никогда
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