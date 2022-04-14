Сергей ПАЛКИН: «Это не война бразильцев Шахтера. «Моя хата скраю»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал решение бразильцев покинуть Украину после российского вторжения.

«Я, с одной стороны, их понимаю, а с другой стороны, отношусь к этому плохо. Плохо потому, что Шахтер, со своей стороны, многое для них сделал. И можно было бы отдать дань того, что идёт война, чтобы как-то помочь, и этот месяц посвятить тому, чтобы отыграть эти контрольные матчи.

С другой стороны, я понимаю, что это не их война, у них: «Моя хата скраю, мне это не надо». Поэтому, имеем то, что имеем.

Это было предсказуемо. Я не рассчитывал, что кто-то из них приедет и будет нас поддерживать. Единственный бразилец, который дал согласие и должен быть в ближайшее время – это Марлон», - сказал Палкин.