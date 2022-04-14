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Сергей ПАЛКИН: «Это не война бразильцев Шахтера. «Моя хата скраю»

Функционер «Шахтера» прокомментировал спешный отъезд легионеров

  • 14.04.2022 08:43
  • 2433 просмотра
  • 5 комментариев
Сергей ПАЛКИН: «Это не война бразильцев Шахтера. «Моя хата скраю»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал решение бразильцев покинуть Украину после российского вторжения.

«Я, с одной стороны, их понимаю, а с другой стороны, отношусь к этому плохо. Плохо потому, что Шахтер, со своей стороны, многое для них сделал. И можно было бы отдать дань того, что идёт война, чтобы как-то помочь, и этот месяц посвятить тому, чтобы отыграть эти контрольные матчи.

С другой стороны, я понимаю, что это не их война, у них: «Моя хата скраю, мне это не надо». Поэтому, имеем то, что имеем.

Это было предсказуемо. Я не рассчитывал, что кто-то из них приедет и будет нас поддерживать. Единственный бразилец, который дал согласие и должен быть в ближайшее время – это Марлон», - сказал Палкин.

Источник — УЕФА

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    PETP0, 14.04.2022 09:08
    +4
    Бразильці взагалі як нація не далеко від парашні пішли, за рідкісними виключеннями, не дарма вони друзі з мордором.
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    online
    Maks Maks, 14.04.2022 09:52
    +1
    Навіть Мараєш, який не мав права покидати країну, втік, а селфі-палкін хотів щоб інші латіноси залишились?
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    online
    axylinam, 14.04.2022 09:40
    0
    палкин слишком много хочет от ненатурализованных
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    Володимир Олійник, 14.04.2022 09:06
    0
    треба було націоналізувати
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    online
    Vladimir Liashenko, 14.04.2022 09:39
    -2
    Респект Марлону!
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