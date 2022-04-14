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Сергей ПАЛКИН: «Украинская армия может до Москвы дойти»

Функционер «Шахтера» – о силе нашего войска

  • 14.04.2022 07:19
  • 1452 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей ПАЛКИН: «Украинская армия может до Москвы дойти»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, о чем мечтает в это непростое время.

«Верим в то, что мы добьем их, вернем Донбасс и Крым. Просто тут вопрос времени.

Да, понадобится немного больше времени, но с настроем нашей армии, я вас уверяю, что мы можем и до Москвы допрыгать», - подытожил Палкин.

Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

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Комментарии
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    Володимир Олійник, 14.04.2022 08:34
    0
    де ви були 8 років,кого підтримували?
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