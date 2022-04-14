Сергей ПАЛКИН: «Украинская армия может до Москвы дойти»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, о чем мечтает в это непростое время.
«Верим в то, что мы добьем их, вернем Донбасс и Крым. Просто тут вопрос времени.
Да, понадобится немного больше времени, но с настроем нашей армии, я вас уверяю, что мы можем и до Москвы допрыгать», - подытожил Палкин.
Источник — Футбол 1/2/3
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