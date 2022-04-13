Сергей ПАЛКИН: «Ахметов в Украине, мы общаемся фактически каждый день»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, где сейчас находится президент клуба Ринат Ахметов.

«Насколько я знаю, Ринат Ахметов в Украине. Мы общаемся фактически каждый день. Естественно, у нас все разговоры вокруг того, что происходит в нашей стране. Все сконцентрированы сегодня на помощи армии, нашему народу, беженцам, детям.

Сегодня футбольные акценты сместились в сторону помощи в нашей беде. Президент, его фонд, Метинвест и ДТЭК – они все помогают очень серьезно.

Насколько я помню, сегодня уже больше 1,5 миллиарда гривен было пожертвовано на различного рода вещи: еду, воду, медицину, военные средства и так далее. Сегодня все разговоры идут только об этом, потому что наша задача – это победить врага. Сегодня это вопрос номер один», - сказал Палкин.