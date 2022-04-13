Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Сергей ПАЛКИН: «Ахметов в Украине, мы общаемся фактически каждый день»

Президент «Шахтера» не покинул нашу страну

  • 13.04.2022 10:11
  • 745 просмотров
  • 0 комментариев
Сергей ПАЛКИН: «Ахметов в Украине, мы общаемся фактически каждый день»
© ФК Шахтер. Ринат Ахметов и Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, где сейчас находится президент клуба Ринат Ахметов.

«Насколько я знаю, Ринат Ахметов в Украине. Мы общаемся фактически каждый день. Естественно, у нас все разговоры вокруг того, что происходит в нашей стране. Все сконцентрированы сегодня на помощи армии, нашему народу, беженцам, детям.

Сегодня футбольные акценты сместились в сторону помощи в нашей беде. Президент, его фонд, Метинвест и ДТЭК – они все помогают очень серьезно.

Насколько я помню, сегодня уже больше 1,5 миллиарда гривен было пожертвовано на различного рода вещи: еду, воду, медицину, военные средства и так далее. Сегодня все разговоры идут только об этом, потому что наша задача – это победить врага. Сегодня это вопрос номер один», - сказал Палкин.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности