Сергей ПАЛКИН: «Сейчас нет смысла обсуждать будущее Шахтера»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин считает, что сейчас не время обсуждать будущее клуба, потому что никто не знает, когда и как завершится война.
«Мы ни разу этот вопрос даже не обсуждали. Повторюсь, сегодня все разговоры о том, как каждое структурное подразделение может помогать армии, нашему народу – это то, что сегодня мы говорим. В разговорах о существовании и будущем нет смысла, потому что мы сами не понимаем, когда это закончится и при каких условиях. Трудно даже понять, что завтра будет. Сегодня горизонт планирования – 2-3 дня».
«Мы можем как-то красиво размышлять о продолжении текущего сезона, окончании чемпионата или начале следующего сезона, но это все мечты», - сказал Палкин.
Источник — Футбол 1/2/3
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Те, с кем "надежно" договорился Ахметов сейчас, в будущем с удовольствием съедят его при первом же удобно случае, а его империю разорвут на куски, как только предоставится такой шанс.
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