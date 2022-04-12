Сергей ПАЛКИН: «Сейчас нет смысла обсуждать будущее Шахтера»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин считает, что сейчас не время обсуждать будущее клуба, потому что никто не знает, когда и как завершится война.

«Мы ни разу этот вопрос даже не обсуждали. Повторюсь, сегодня все разговоры о том, как каждое структурное подразделение может помогать армии, нашему народу – это то, что сегодня мы говорим. В разговорах о существовании и будущем нет смысла, потому что мы сами не понимаем, когда это закончится и при каких условиях. Трудно даже понять, что завтра будет. Сегодня горизонт планирования – 2-3 дня».

«Мы можем как-то красиво размышлять о продолжении текущего сезона, окончании чемпионата или начале следующего сезона, но это все мечты», - сказал Палкин.