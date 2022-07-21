Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Тотовицкого
Украина. Премьер лига
21 июля 2022, 15:32 | Обновлено 21 июля 2022, 15:33
956
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Тотовицкого

Хавбек «Колоса» возвращается в «Шахтер»

21 июля 2022, 15:32 | Обновлено 21 июля 2022, 15:33
956
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Тотовицкого
ФК Шахтер

«Шахтер» официально сообщил о подписании полузащитника «Колоса» Андрея Тотовицкого. Контракт рассчитан на три года – до лета 2025 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 500 тысяч евро.

Тотовицкий является воспитанником «Шахтера», за основную команду провел 9 матчей и забил 1 гол. В январе 2022 года 29-летний хавбек перешел в «Колос», но из-за войны так и не провел ни одного матча за клуб.

По теме:
Тоттенхэм вернулся к варианту с Дзаньоло
Хавбек Ингульца перейдет во Львов
ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь отдал защитника в аренду польскому клубу
Андрей Тотовицкий Шахтер Донецк Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна сумма трансфера Джурасека в Шахтер
Футбол | 20 июля 2022, 18:56 0
Стала известна сумма трансфера Джурасека в Шахтер
Стала известна сумма трансфера Джурасека в Шахтер

Дончане заплатили за хавбека менее миллиона евро

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 21 июля 2022, 11:14 0
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

Скандальный блоггер: «Ломаченко ждет россиян и ненавидит ВСУ»
Бокс | 20.07.2022, 17:20
Скандальный блоггер: «Ломаченко ждет россиян и ненавидит ВСУ»
Скандальный блоггер: «Ломаченко ждет россиян и ненавидит ВСУ»
ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
Футбол | 20.07.2022, 16:14
ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
Генштаб: «ВСУ отогнали врага от Углегорской ТЭС»
Война | 21.07.2022, 07:19
Генштаб: «ВСУ отогнали врага от Углегорской ТЭС»
Генштаб: «ВСУ отогнали врага от Углегорской ТЭС»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
20.07.2022, 09:25 6
Футбол
ВИДЕО. Как минимальный заступ оставил Бех-Романчук без медали
ВИДЕО. Как минимальный заступ оставил Бех-Романчук без медали
20.07.2022, 10:31 1
Другие виды
Йожеф САБО: «Бессовестные миллионеры издеваются над нами»
Йожеф САБО: «Бессовестные миллионеры издеваются над нами»
21.07.2022, 07:59 23
Футбол
Динамо – Фенербахче – 0:0. Нулевая ничья в Лодзи. Видеообзор матча
Динамо – Фенербахче – 0:0. Нулевая ничья в Лодзи. Видеообзор матча
20.07.2022, 23:23 9
Футбол
ФОТО. Известная чешская теннисистка вышла замуж и сменила фамилию
ФОТО. Известная чешская теннисистка вышла замуж и сменила фамилию
19.07.2022, 22:50 4
Теннис
Будет больше HIMARS. ВСУ получат дополнительные установки РСЗО
Будет больше HIMARS. ВСУ получат дополнительные установки РСЗО
20.07.2022, 17:05 1
Война
Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»
20.07.2022, 11:21 8
Футбол
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
20.07.2022, 16:59
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем