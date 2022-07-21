ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Тотовицкого

«Шахтер» официально сообщил о подписании полузащитника «Колоса» Андрея Тотовицкого. Контракт рассчитан на три года – до лета 2025 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 500 тысяч евро.

Тотовицкий является воспитанником «Шахтера», за основную команду провел 9 матчей и забил 1 гол. В январе 2022 года 29-летний хавбек перешел в «Колос», но из-за войны так и не провел ни одного матча за клуб.