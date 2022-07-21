Украина. Премьер лига21 июля 2022, 15:32 | Обновлено 21 июля 2022, 15:33
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ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Тотовицкого
Хавбек «Колоса» возвращается в «Шахтер»
21 июля 2022, 15:32 | Обновлено 21 июля 2022, 15:33
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«Шахтер» официально сообщил о подписании полузащитника «Колоса» Андрея Тотовицкого. Контракт рассчитан на три года – до лета 2025 года.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 500 тысяч евро.
Тотовицкий является воспитанником «Шахтера», за основную команду провел 9 матчей и забил 1 гол. В январе 2022 года 29-летний хавбек перешел в «Колос», но из-за войны так и не провел ни одного матча за клуб.
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