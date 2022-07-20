Журналист сообщил, сколько Шахтер заплатил Колосу за Тотовицкого

Футбольный журналист Михаил Спиваковский рассказал о нашумевшем трансфере последних дней в УПЛ.

По его словам, «Шахтер» заплатил «Колосу» 0,5 млн евро за трансфер нападающего Андрея Тотовицкого.

Ранее сообщалось, что веб-портал Transfermarkt оценил трансфер в 0,7 млн евро.

29-летний Тотовицкий перешел из «Десны» в «Колос» в начале 2022 года, но не сыграл за клуб ни матча из-за начала войны.