Украина. Премьер лига20 июля 2022, 05:12 | Обновлено 20 июля 2022, 05:26
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Журналист сообщил, сколько Шахтер заплатил Колосу за Тотовицкого
По словам Спиваковского, трансфер обошелся «горнякам» в 0,5 млн евро
20 июля 2022, 05:12 | Обновлено 20 июля 2022, 05:26
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Футбольный журналист Михаил Спиваковский рассказал о нашумевшем трансфере последних дней в УПЛ.
По его словам, «Шахтер» заплатил «Колосу» 0,5 млн евро за трансфер нападающего Андрея Тотовицкого.
Ранее сообщалось, что веб-портал Transfermarkt оценил трансфер в 0,7 млн евро.
29-летний Тотовицкий перешел из «Десны» в «Колос» в начале 2022 года, но не сыграл за клуб ни матча из-за начала войны.
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