Стало известно, сколько Шахтер заплатил Колосу за Тотовицкого

Стало известно, сколько донецкий «Шахтер» заплатил «Колосу» за трансфер полузащитника Андрея Тотовицкого.

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По данным авторитетного портала Transfermarkt, клуб из Ковалевки заработал на продаже 29-летнего игрока 700 тысяч евро.

Интересно, что «Колос» зимой подписал Тотовицкого бесплатно, но Андрей из-за войны так и не смог провести за клуб из Ковалевки ни одного официального матча.

В первой части прошлого сезона Андрей Тотовицкий выступал в «Десне». В составе черниговского клуба он сыграл 13 матчей в УПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, Тотовицкий является воспитанником «Шахтера». Его контракт принадлежал донецкому клубу с 2010 по 2020 год. Андрей провел за основню команду «горняков» 7 матчей в УПЛ.