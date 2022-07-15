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Украина. Премьер лига
15 июля 2022, 15:30 | Обновлено 15 июля 2022, 15:31
955
0

Стало известно, сколько Шахтер заплатил Колосу за Тотовицкого

По данным Transfermarkt, клуб из Ковалевки заработал 700 тысяч евро

15 июля 2022, 15:30 | Обновлено 15 июля 2022, 15:31
955
0
Стало известно, сколько Шахтер заплатил Колосу за Тотовицкого
ФК Шахтер Донецк. Андрей Тотовицкий (слева)

Стало известно, сколько донецкий «Шахтер» заплатил «Колосу» за трансфер полузащитника Андрея Тотовицкого.

Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
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Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова

По данным авторитетного портала Transfermarkt, клуб из Ковалевки заработал на продаже 29-летнего игрока 700 тысяч евро.

Интересно, что «Колос» зимой подписал Тотовицкого бесплатно, но Андрей из-за войны так и не смог провести за клуб из Ковалевки ни одного официального матча.

В первой части прошлого сезона Андрей Тотовицкий выступал в «Десне». В составе черниговского клуба он сыграл 13 матчей в УПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, Тотовицкий является воспитанником «Шахтера». Его контракт принадлежал донецкому клубу с 2010 по 2020 год. Андрей провел за основню команду «горняков» 7 матчей в УПЛ.

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Источник Transfermarkt
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