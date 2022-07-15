Стало известно, сколько Шахтер заплатил Колосу за Тотовицкого
По данным Transfermarkt, клуб из Ковалевки заработал 700 тысяч евро
Стало известно, сколько донецкий «Шахтер» заплатил «Колосу» за трансфер полузащитника Андрея Тотовицкого.
По данным авторитетного портала Transfermarkt, клуб из Ковалевки заработал на продаже 29-летнего игрока 700 тысяч евро.
Интересно, что «Колос» зимой подписал Тотовицкого бесплатно, но Андрей из-за войны так и не смог провести за клуб из Ковалевки ни одного официального матча.
В первой части прошлого сезона Андрей Тотовицкий выступал в «Десне». В составе черниговского клуба он сыграл 13 матчей в УПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.
Напомним, Тотовицкий является воспитанником «Шахтера». Его контракт принадлежал донецкому клубу с 2010 по 2020 год. Андрей провел за основню команду «горняков» 7 матчей в УПЛ.
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