Эюпспор достиг существенного прогресса в трансфере Тараса Степаненко

Клуб турецкой Суперлиги «Эюпспор» всерьез интересуется услугами 35-летнего опорного полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Тараса Степаненко.

Отмечается, что турки добились существенного прогресса в вопросе трансфера Степаненко, хотя никаких других деталей источник не приводит.

Контракт Степаненко с «Шахтером» действует до лета нынешнего года.

В текущем сезоне капитан «горняков» сыграл 14 матчей во всех турнирах, но утратил статус безоговорочно основного исполнителя первой команды, проведя на поле в общей сложности лишь 399 минут.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» активно подыскивает замену Степаненко, причем с акцентом на бразильский рынок.

«Эюпспор» по состоянию на текущий момент занимает четвертое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.