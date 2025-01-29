Эюпспор достиг существенного прогресса в трансфере Тараса Степаненко
Турецкий клуб ведет конкретные переговоры о переходе капитана «Шахтера»
Клуб турецкой Суперлиги «Эюпспор» всерьез интересуется услугами 35-летнего опорного полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Тараса Степаненко.
Отмечается, что турки добились существенного прогресса в вопросе трансфера Степаненко, хотя никаких других деталей источник не приводит.
Контракт Степаненко с «Шахтером» действует до лета нынешнего года.
В текущем сезоне капитан «горняков» сыграл 14 матчей во всех турнирах, но утратил статус безоговорочно основного исполнителя первой команды, проведя на поле в общей сложности лишь 399 минут.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» активно подыскивает замену Степаненко, причем с акцентом на бразильский рынок.
«Эюпспор» по состоянию на текущий момент занимает четвертое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.
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