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  4. Эюпспор достиг существенного прогресса в трансфере Тараса Степаненко
Украина. Премьер лига
29 января 2025, 14:30 |
2603
8

Эюпспор достиг существенного прогресса в трансфере Тараса Степаненко

Турецкий клуб ведет конкретные переговоры о переходе капитана «Шахтера»

29 января 2025, 14:30 |
2603
8
Эюпспор достиг существенного прогресса в трансфере Тараса Степаненко
shakhtar.com. Тарас Степаненко

Клуб турецкой Суперлиги «Эюпспор» всерьез интересуется услугами 35-летнего опорного полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Тараса Степаненко.

Отмечается, что турки добились существенного прогресса в вопросе трансфера Степаненко, хотя никаких других деталей источник не приводит.

Контракт Степаненко с «Шахтером» действует до лета нынешнего года.

В текущем сезоне капитан «горняков» сыграл 14 матчей во всех турнирах, но утратил статус безоговорочно основного исполнителя первой команды, проведя на поле в общей сложности лишь 399 минут.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» активно подыскивает замену Степаненко, причем с акцентом на бразильский рынок.

«Эюпспор» по состоянию на текущий момент занимает четвертое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

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Тарас Степаненко Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Эюпспор
Алексей Сливченко Источник: Ajansspor
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Комментарии 8
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AK.228
Отлично… заслужил на теплую пенсию 
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+2
Gargantua81
Палкин разгружает зарплатную ведомость
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+2
Milan1990
Передержали... еще три года назад мог перейти в АПЛ... эх...
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+1
ivankondrat96
Так скоро весь Шахтар до чемпіонату Туреччини переїде. І Судакова дотримають до тих пір, поки теж в Стамбул поїде
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0
Умник
Кто досяг? 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Vbolivalnyk-Peter
Так-так-так... І старий, і молодий - усі дороги ведуть .... в Туреччину... Однак, гадаю, дно нашого рівня футболу ще не пробито...
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-1
apepa
Степаненко старый пердун. Куда ему уже в футбол играть. Пусть в костюме Адидас козла во дворе забивает вместе с Леоненко..
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-1
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