Источник: Шахтер ищет замену Степаненко и Сикану, приоритет – бразильцы
Клуб нацелен на уже готовых футболистов
По информации журналиста Виктора Вацко, сейчас Шахтер отойдет от приобретения молодых игроков на перспективу и будет инвестировать в основном в уже готовых футболистов.
На место Даниила Сикана, которого продали в Трабзонспор, клуб намерен приобрести игрока для усиления тут и сейчас. Кроме того, продолжается поиск опорника на место Тараса Степаненко.
Шахтер сейчас сосредоточен на бразильском рынке, поэтому большинство потенциальных новичков представляют именно эту страну.
Ранее сообщалось, что чемпион Украины ведет переговоры о подписании бразильского центрфорварда, но пока нет информации, в ком именно заинтересован клуб.
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