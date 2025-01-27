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  4. Источник: Шахтер ищет замену Степаненко и Сикану, приоритет – бразильцы
Украина. Премьер лига
27 января 2025, 18:29 |
1441
13

Источник: Шахтер ищет замену Степаненко и Сикану, приоритет – бразильцы

Клуб нацелен на уже готовых футболистов

27 января 2025, 18:29 |
1441
13
Источник: Шахтер ищет замену Степаненко и Сикану, приоритет – бразильцы
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Виктора Вацко, сейчас Шахтер отойдет от приобретения молодых игроков на перспективу и будет инвестировать в основном в уже готовых футболистов.

На место Даниила Сикана, которого продали в Трабзонспор, клуб намерен приобрести игрока для усиления тут и сейчас. Кроме того, продолжается поиск опорника на место Тараса Степаненко.

Шахтер сейчас сосредоточен на бразильском рынке, поэтому большинство потенциальных новичков представляют именно эту страну.

Ранее сообщалось, что чемпион Украины ведет переговоры о подписании бразильского центрфорварда, но пока нет информации, в ком именно заинтересован клуб.

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Шахтер Донецк Виктор Вацко трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига Тарас Степаненко Даниил Сикан
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Комментарии 13
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Серж
Вот и кончилась трехлетка Шлюхты с украинцами. Будет ещё пару десятилетий с чумазенькими братьями шлюхтарей 
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+1
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
НАСТАЛА ВРЕМЯ РОДРИ ПАДАМУТЬ И ВЫБРАТЬ САМЫЙ ПЕРСПЕКТИВНИЙ ВАРЕАНТ РОДРИ ЭСЛИ ТИ ХОЧЕШ ВЗЯТЬ ЕЩЕ АДИН ТРЕБЛ И ЗАЛАТОЙ МЯЧИК ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЕР ЖДЕТ ТЕБЯ
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ХАРОШЕИ ВАРЕАНТИ ПА НАПАДАЮЩИМ ДЬЕКЕРЕШ, ЛАУТАРО МАРТИНЕС АЛЕКСАНД ИСАК ВЛАХАВИЧЬ НКУНКУ ФСЕ АНИ МЕЧТАЮТ ЕГРАТЬ ЗА ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ К САЖЕЛЕНИЮ ВСЕ АНИ СЛАБЕЕ ВЕЛИКАВА И МАГУЧЕВА СИКАНА КАТАРЫЙ ПАЭЕХАЛ ПАКАРЯТ ЕВРАПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ НО ЛУДШЕ ЧЕМ НЕЧЕВО
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+1
Показать Скрыть 4 ответа
Отаман
Це дуже добре
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-3
Mark4854590
Питання, чи захоче вже готовий бразилець в Україну. А якщо погодиться, то можуть бути питання по його рівню. Бо у якісних футболістів, готових грати тут і зараз варіантів мабуть вистачає
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-3
Лига
Опорника можно и летом купить уже, напа хорошего нужно сейчас
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-3
TolsTIyELF
чемпіонами більше не будуть доки не почнуть розвивати  алановитих українців. Злили таловерова, ставлять матвиенко - навіжені істоти. 
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-3
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