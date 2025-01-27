Источник: Шахтер ищет замену Степаненко и Сикану, приоритет – бразильцы

По информации журналиста Виктора Вацко, сейчас Шахтер отойдет от приобретения молодых игроков на перспективу и будет инвестировать в основном в уже готовых футболистов.

На место Даниила Сикана, которого продали в Трабзонспор, клуб намерен приобрести игрока для усиления тут и сейчас. Кроме того, продолжается поиск опорника на место Тараса Степаненко.

Шахтер сейчас сосредоточен на бразильском рынке, поэтому большинство потенциальных новичков представляют именно эту страну.

Ранее сообщалось, что чемпион Украины ведет переговоры о подписании бразильского центрфорварда, но пока нет информации, в ком именно заинтересован клуб.