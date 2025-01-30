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  4. Шахтер согласился продать Зубкова в Трабзонспор за 6,5 миллионов евро
Украина. Премьер лига
30 января 2025, 16:28 |
1059
7

Шахтер согласился продать Зубкова в Трабзонспор за 6,5 миллионов евро

Ожидается, что вскоре украинец переберется в Турцию

30 января 2025, 16:28 |
1059
7
Шахтер согласился продать Зубкова в Трабзонспор за 6,5 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine

«Шахтер» и «Трабзонспор» согласовали сумму потенциального трансфера вингера украинской команды Александра Зубкова.

За 28-летнего футболиста турки заплатят 6,5 миллионов евро, сообщает журналист Сафа Джан Конуксевер.

Вскоре Зубков прибудет в Трабзон для завершения трансфера.

Ранее Sport.ua сообщал, что Зубков получил разрешение «Шахтера» на ведение официальных переговоров с «Трабзонспором».

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Александр Зубков Шахтер Донецк Трабзонспор трансферы трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 7
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Gargantua81
вчера пешком весь матч ходил
не красиво так
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
ТвояМамка
Ну и отлично. Минус дерево
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+1
Микола Унгурян
вартсть вказує на його рівень, в 28 років це навіть не середнячок, в Європі на нього навряд чи хтось б спокусився
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+1
AK.228
👏👏
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0
Перець
Палкін красава шо-шо але вміє впарить
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-3
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