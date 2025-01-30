Украина. Премьер лига30 января 2025, 16:28 |
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Шахтер согласился продать Зубкова в Трабзонспор за 6,5 миллионов евро
Ожидается, что вскоре украинец переберется в Турцию
30 января 2025, 16:28 |
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«Шахтер» и «Трабзонспор» согласовали сумму потенциального трансфера вингера украинской команды Александра Зубкова.
За 28-летнего футболиста турки заплатят 6,5 миллионов евро, сообщает журналист Сафа Джан Конуксевер.
Вскоре Зубков прибудет в Трабзон для завершения трансфера.
Ранее Sport.ua сообщал, что Зубков получил разрешение «Шахтера» на ведение официальных переговоров с «Трабзонспором».
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