Зубков получил разрешение от Шахтера на переговоры с Трабзонспором

28-летний вингер «Шахтера» и сборной Украины Александр Зубков в ближайшие дни может стать футболистом «Трабзонспора».

По информации источников Sport.ua, «горняки» дали разрешение своему футболисту на ведение официальных переговоров с турецким клубом.

Если Зубков сможет договориться с «Трабзонспором» по личным условиям, а это не должно стать проблемой, то вскоре переедет в турецкую Суперлигу.

Ожидается, что за Зубкова «горняки» получат от 6 до 7 миллионов евро с учетом бонусов.

Контракт хавбека с «Шахтером» действует до лета 2027 года.

В текущем сезоне Зубков сыграл 21 матч, в которых отличился 7 голами и 6 ассистами.