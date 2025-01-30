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  4. Зубков получил разрешение от Шахтера на переговоры с Трабзонспором
Украина. Премьер лига
30 января 2025, 10:00 |
1147
1

Зубков получил разрешение от Шахтера на переговоры с Трабзонспором

В ближайшее время может состояться еще один трансфер украинца из стана «горняков» в Турцию

30 января 2025, 10:00 |
1147
1
Зубков получил разрешение от Шахтера на переговоры с Трабзонспором
shakhtar.com. Александр Зубков

28-летний вингер «Шахтера» и сборной Украины Александр Зубков в ближайшие дни может стать футболистом «Трабзонспора».

По информации источников Sport.ua, «горняки» дали разрешение своему футболисту на ведение официальных переговоров с турецким клубом.

Если Зубков сможет договориться с «Трабзонспором» по личным условиям, а это не должно стать проблемой, то вскоре переедет в турецкую Суперлигу.

Ожидается, что за Зубкова «горняки» получат от 6 до 7 миллионов евро с учетом бонусов.

Контракт хавбека с «Шахтером» действует до лета 2027 года.

В текущем сезоне Зубков сыграл 21 матч, в которых отличился 7 голами и 6 ассистами.

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Александр Зубков Шахтер Донецк Трабзонспор трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Я не понял. 
"Может стать" и ""если может"??
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