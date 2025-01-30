Зубков получил разрешение от Шахтера на переговоры с Трабзонспором
В ближайшее время может состояться еще один трансфер украинца из стана «горняков» в Турцию
28-летний вингер «Шахтера» и сборной Украины Александр Зубков в ближайшие дни может стать футболистом «Трабзонспора».
По информации источников Sport.ua, «горняки» дали разрешение своему футболисту на ведение официальных переговоров с турецким клубом.
Если Зубков сможет договориться с «Трабзонспором» по личным условиям, а это не должно стать проблемой, то вскоре переедет в турецкую Суперлигу.
Ожидается, что за Зубкова «горняки» получат от 6 до 7 миллионов евро с учетом бонусов.
Контракт хавбека с «Шахтером» действует до лета 2027 года.
В текущем сезоне Зубков сыграл 21 матч, в которых отличился 7 голами и 6 ассистами.
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