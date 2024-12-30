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Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 21:28 | Обновлено 30 декабря 2024, 21:36
919
17

Кто на первом месте? Составлен рейтинг самых посещаемых клубов УПЛ

Львовские «Карпаты» собрали больше всех болельщиков на домашних матчах чемпионата

30 декабря 2024, 21:28 | Обновлено 30 декабря 2024, 21:36
919
17
Кто на первом месте? Составлен рейтинг самых посещаемых клубов УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Карпаты Львов

16 декабря был сыгран последний матч Украинской Премьер-лиги – киевское «Динамо» одолело ровенский «Верес» со счетом 1:0 и продолжает возглавлять турнирную таблицу.

После 17 туров был составлен рейтинг посещаемости домашних поединков каждой команды. На первом месте разместились львовские «Карпаты» – это единственный клуб УПЛ, который превысил отметку в две тысячи болельщиков за матч (2 433 зрителя).

В тройку лучших также попали киевское «Динамо» (1 984) и ровенский «Верес» (1 864). Замыкает десятку лучших «Левый Берег» – на домашние матчи этой команды в среднем приходили 779 болельщиков.

Первая десятка рейтинга посещаемости домашних матчей клубов УПЛ:

  1. Карпаты – 2 433 (количество зрителей)
  2. Динамо – 1 984
  3. Верес – 1 864
  4. Полесье – 1 253
  5. Оболонь – 1 250
  6. Шахтер – 1 059
  7. Рух – 1 049
  8. Александрия – 987
  9. Ворскла – 928
  10. Левый Берег – 779
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Микола Титюк Источник: ФК Верес
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Комментарии 17
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Gargantua81
грешно смеяться над больными людьми
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+2
avk2307
За відвідуваністю всіх матчів першої частини УПЛ Динамо  попереду 2231 глядач проти 1637 у Карпат. 
Ну то таке....  
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+1
Показать Скрыть 6 ответов
avk2307
Знайшти правильний кут обзру - це важливо.
Це ще "Іванов "нам розказував коли Минай Шахтарю гол забив.
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+1
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AK.228
Ну ходят - и на том спасибо 
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0
Serhii Babak
на уровні катару
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0
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P. Diddy
Печально.
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-1
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