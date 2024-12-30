Кто на первом месте? Составлен рейтинг самых посещаемых клубов УПЛ

16 декабря был сыгран последний матч Украинской Премьер-лиги – киевское «Динамо» одолело ровенский «Верес» со счетом 1:0 и продолжает возглавлять турнирную таблицу.

После 17 туров был составлен рейтинг посещаемости домашних поединков каждой команды. На первом месте разместились львовские «Карпаты» – это единственный клуб УПЛ, который превысил отметку в две тысячи болельщиков за матч (2 433 зрителя).

В тройку лучших также попали киевское «Динамо» (1 984) и ровенский «Верес» (1 864). Замыкает десятку лучших «Левый Берег» – на домашние матчи этой команды в среднем приходили 779 болельщиков.

Первая десятка рейтинга посещаемости домашних матчей клубов УПЛ: