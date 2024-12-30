Кто на первом месте? Составлен рейтинг самых посещаемых клубов УПЛ
Львовские «Карпаты» собрали больше всех болельщиков на домашних матчах чемпионата
16 декабря был сыгран последний матч Украинской Премьер-лиги – киевское «Динамо» одолело ровенский «Верес» со счетом 1:0 и продолжает возглавлять турнирную таблицу.
После 17 туров был составлен рейтинг посещаемости домашних поединков каждой команды. На первом месте разместились львовские «Карпаты» – это единственный клуб УПЛ, который превысил отметку в две тысячи болельщиков за матч (2 433 зрителя).
В тройку лучших также попали киевское «Динамо» (1 984) и ровенский «Верес» (1 864). Замыкает десятку лучших «Левый Берег» – на домашние матчи этой команды в среднем приходили 779 болельщиков.
Первая десятка рейтинга посещаемости домашних матчей клубов УПЛ:
- Карпаты – 2 433 (количество зрителей)
- Динамо – 1 984
- Верес – 1 864
- Полесье – 1 253
- Оболонь – 1 250
- Шахтер – 1 059
- Рух – 1 049
- Александрия – 987
- Ворскла – 928
- Левый Берег – 779
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